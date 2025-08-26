Schwarz-Rot-Streit um Wehrpflicht – Koalition ringt um neuen Entwurf

Die geplanten Änderungen im Wehrdienst durch Verteidigungsminister Boris Pistorius sorgen für hitzige Debatten in der Koalition. Während die SPD auf Freiwilligkeit setzt, drängt die Union auf verpflichtende Regelungen und kritisiert den Entwurf als unzureichend. Eine Krisensitzung konnte den Streit vorerst entschärfen, doch der Konflikt um die Zukunft der Wehrpflicht bleibt ungelöst.

Wehrpflicht: Streit um Pistorius‘ Gesetzentwurf

Die geplanten Änderungen im Wehrdienst sorgen in der Koalition für heftige Diskussionen. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD setzt mit seinem Gesetzesentwurf auf Freiwilligkeit statt einer klaren Rückkehr zur Wehrpflicht, was insbesondere bei der Union auf Widerstand stößt. Der CDU-Politiker Johann Wadephul legte laut Berichten der „Welt“ sogar einen Leitungsvorbehalt gegen den Entwurf ein. Er argumentierte, das Gesetz sei angesichts der Bedrohung durch Russland und den Ausbau der Bundeswehr nicht ausreichend.

Am Montag kam es zu einer Krisensitzung mit Vertretern des Verteidigungsministeriums, des Auswärtigen Amtes und des Kanzleramts. Wenig später erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius, dass der Vorbehalt zurückgezogen wurde. „Der Gesetzentwurf ist am Mittwoch im Bundeskabinett“, so Kornelius gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Doch der Rückzug bedeutet nicht das Ende der Kritik: Die Union bleibt skeptisch, ob Pistorius wirklich die nötigen Schritte unternimmt, um die Bundeswehr personell zu stärken.

Kritik aus der Union

Die Union kritisiert, dass der Entwurf keine feste Reaktivierung der Wehrpflicht vorsieht. Zwar könnte die Bundesregierung per Rechtsverordnung Wehrdienstleistende verpflichten, jedoch nur im Spannungs- oder Verteidigungsfall oder bei einer zwingenden Notlage für die Streitkräfte. CDU-Politiker wie Norbert Röttgen bemängeln, dass das Gesetz nicht klar definiere, wann dieser Punkt erreicht sei. „Das Prinzip Hoffnung kann in einem so wichtigen Bereich nicht handlungsleitend sein“, erklärte Röttgen im Gespräch mit „t-online“.

Auch innerhalb der SPD gibt es Widerstand gegen verpflichtende Maßnahmen. Fraktionschef Matthias Miersch lehnt eine solche Regelung in dieser Legislaturperiode ab. Die Union wirft Pistorius vor, sich zu stark der SPD-Linie anzupassen und nicht genug gegen die Personalnot in der Bundeswehr zu unternehmen. Pistorius‘ Wehrdienst-Entwurf sorgt somit weiter für Spannungen, während unklar bleibt, wie konkret und umfassend auf Freiwilligkeit oder eine mögliche Wehrpflicht gesetzt wird.

