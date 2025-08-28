Was soll das denn? Beim Wehrdienst werden auf einmal Frauen bevorteilt

Sonderbar: Überall wird auf eine Gleichstellung der Geschlechter wert gelegt. Ausgerechnet wenn es um den neuen Wehrdienst geht, ist das aber auf einmal anders. Wir schauen uns das in der Fotostrecke genauer an.

Wehrdienst: Wieso nur Männer in der Pflicht stehen

In der Politik wird seit Jahren ein starker Fokus auf Gleichstellung und Gleichberechtigung gesetzt. Doch ausgerechnet beim Bundeswehr-Wehrdienst geht es wieder ganz klassisch vor allem um Männer. Foto: IMAGO / Christian Spicker, IMAGO / Steinach Besonders SPD und Grünen ist es ansonsten ein Anliegen, Posten möglichst paritätisch zu besetzen. Durch das Selbstbestimmungsgesetz hat die damaligen Ampel zudem die Rechte von trans-, inter- und nichtbinären Personen aufgewertet. Bei der Bundeswehr jedoch gibt es nun eine Zurück zu alten Geschlechtsbildern. Foto: IMAGO/Christian Spicker So teilt das Bundesverteidigungsministerium von Boris Pistorius mit: „Für Personen anderen Geschlechts ist die Beantwortung der Fragen freiwillig, da sie nicht der Wehrpflicht unterliegen.“ Foto: IMAGO/Andreas Gora Bei der Wehrpflicht werden ab 2026 zwar auch junge Frauen des Jahrgangs 2008 im Zuge der Wehrerfassung angeschrieben. Eine Pflicht, den Online-Fragebogen auszufüllen, besteht aber nur für Männer. Foto: IMAGO/Björn Trotzki Knackpunkt an der ganzen Sache ist Artikel 12a des Grundgesetzes. Dort heißt es: „Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.“ Foto: imago images/Steinach Frauen dagegen, so regelt es die Verfassung, „dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden“. Höchstens zu zivilen Dienstleistungen, etwa im Sanitätswesen. Foto: IMAGO/Steinach Für eine Änderung des Grundgesetzes bräuchte Schwarz-Rot eine Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag – also entweder die Stimmen der AfD oder der Linkspartei. Beides ist politisch ausgeschlossen. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Und weil eine Verfassungsänderung nicht realisierbar ist, gibt es diese Ungleichbehandlung beim Wehrdienst. Foto: IMAGO/Wolfilser

