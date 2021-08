Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021: Darum ist die Wahlhilfe immer noch nicht online

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Schon in der kommenden Woche verschicken die ersten Städte in Deutschland die Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl. Ab dann werden Millionen Wahlberechtigte die Briefwahl beantragen, viele werden schon Ende August ihre Stimme abgeben. Doch der beliebte Wahl-O-Mat wird ihnen bei der Entscheidungsfindung nicht helfen!

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl ist noch nicht online – und wird noch länger auf sich warten lassen!

Wann kommt der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2021 endlich online? Foto: IMAGO / Jürgen Schwarz, red

Wahl-O-Mat Bundestagswahl 2021: Wann startet er endlich? Darum lässt die beliebte Wahlhilfe auf sich warten

Bei der letzten Bundestagswahl 2017 hatte der Wahl-O-Mat 15,7 Millionen Aufrufe, 2013 waren es 13,2 Millionen. Auch in diesem Jahr ist zu erwarten, dass es einen regelrechten Ansturm auf das Tool geben wird, um herauszufinden, welche Partei die beste Wahl ist.

Doch obwohl die heiße Wahlkampfphase nun beginnt und am 29. August das erste mit Spannung erwartete TV-Triell der drei Kanzlerkandidaten auf RTL stattfindet, wird der Wahl-O-Mat erst am 2. September online gehen. Wir haben bei der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) nachgefragt, warum man sich dort so viel Zeit lässt.

Mehr zum Thema Wahl-O-Mat

Der Wahl-O-Mat wurde zum ersten Mal zur Bundestagswahl 2002 angeboten.

Seitdem erstellt die Bundeszentrale für politische Bildung zu Landtags-, Bundestags- und Europwahle immer neue Entscheidungshilfen.

Die Bürger können politische Thesen bewerten und so ihre persönlichen Meinungen mit den Positionen der Parteien vergleichen.

Am Ende wird als Prozentwerte angezeigt, mit welchen Parteien man die meisten Übereinstimmungen erzielt hat.

Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021: Langes Warten auf die Wahlprogramme der Parteien

Die kurze Erklärung: Die Ersteller des Wahl-O-Mat mussten auf die Wahlprogramme der Parteien warten. Schon vor mehr als drei Monaten sei die Bundeszentrale mit der inhaltlichen Arbeit gestartet, antwortet die Pressestelle der bpb. „Wir brauchen für die Entwicklung der Thesen die programmatischen Aussagen der Parteien zur Wahl.“ Man habe deshalb auf finale Wahlprogramme der Parteien warten müssen.

Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2017: Auch 2021 wird es wieder eine Wahlhilfe von der bpb geben, doch erst im September. Foto: IMAGO / Sven Simon

Außerdem habe man auf die Zulassungen zur Wahl warten müssen. Erst nachdem die Parteien am 5. August auch wirklich zur Bundestagswahl zugelassen wurden, konnte die Bundesanstalt „mit der notwendigen Sicherheit mit den Parteien arbeiten“. Schließlich würden alle bei der Erstellung des Wahl-O-Mat gleich behandelt werden.

Wahl-O-Mat 2021: Tools zu den Landtagswahlen gehen schon eine Woche früher online

Doch eine Frage bleibt: Wieso gehen die Entscheidungshilfen zu den ebenfalls am 26. September stattfindenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern schon eine Woche früher online? Die Prioritätensetzung verwundert!

Dies mache man, „damit auch diese Wahlen zur Geltung kommen können und nicht im Bundestagswahlkampf untergehen“, so die Antwort der Bundeszentrale. Zudem sei die Finalisierung des Tools zur Bundestagswahl aufwändiger als bei den Hilfen für die Landtagswahlen, was auch mit der Anzahl der Parteien zusammenhängt. Ganze 40 Parteien treten mit Landeslisten bei der Bundestagswahl an, sind also über die Zweitstimme wählbar.

Bundestagswahl: Alternativen zum Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung

Mittlerweile sind mit dem Sozial-O-Mat der Diakonie und dem Klima Wahlcheck zwei alternative Wahl-Tools online, die ähnlich aufgebaut sind wie der Wahl-O-Mat, jedoch themenspezifischer ausgerichtet.

Die #Bundestagswahl2021 rückt immer nähe. Aber was soll man wählen? Neben dem bereits bekannten #WahlOMat gibt es nun eine weitere Orientierungshilfe: Der #SozialOMat von der @diakonie. !B

https://t.co/Me8fBg9LjW pic.twitter.com/PlMS5esdzJ — sonntagsblatt (@sonntagsblatt) August 10, 2021

Die Bundeszentrale sieht darin keine Konkurrenz. Man beobachte national wie international, welche Neuerungen es in diesem Bereich gibt und man freue sich „über jedes Angebot der politischen Bildung“.

Wann ist der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 online?

Am 2. September gegen 11 Uhr soll es dann jedoch endlich soweit sein und der allseits gefragte Wahl-O-Mat wird an den Start gehen. Vielleicht entscheidet er am Ende sogar indirekt die knappe Wahl?

