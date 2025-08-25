Wagenknecht und „EMMA“ relativieren Kindesentführungen durch Putin – „Stramm moskautreu“

Die Redaktion der „EMMA“ stellt in Frage, ob Putins Regime tatsächlich Kinder aus der Ukraine entführt. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht greift das Thema direkt auf. Es hagelt heftige Kritik. Schließlich handelt es sich um ein Kriegsverbrechen, das von internationalen Organisationen dokumentiert wurde.

+++ Auch interessant: Putin kann auch jetzt auf Wagenknecht zählen – „Werden von Bekloppten regiert“ +++

Wagenknecht teilt „EMMA“-Bericht – „Ganz unten angekommen“

“Raubt Russland Kinder?” fragt die “EMMA” – und stellt in den Raum, dass die ukrainischen Kinder “einfach nur in Sicherheit gebracht” wurden. Bringt Russland demnach also Kinder in Sicherheit, die in Gefahr geraten sind, weil Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen hat? Eine besondere Logik!

Foto: IMAGO / Jürgen Heinrich, IMAGO / photothek (Fotomontage) Im Jahr 2023 stellte der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Putin und die russische Kommissarin für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa aus. Mindestens 19.500 Kinder sollen aus der Ukraine nach Russland verschleppt worden sein. Foto: IMAGO/Paul-Philipp Braun Die Kinder sollen, so der Vorwurf, systematisch aus besetzten Gebieten in der Süd- und Ostukraine nach Russland oder in russisch kontrollierte Gebiete verschleppt worden sein. Russland spricht dagegen von “Evakuierungen”.

Foto: IMAGO/i Images Viele der betroffenen Kinder sollen laut Berichten internationaler Organisationen russische Staatsangehörigkeit sowie auch neue Namen und Identitäten erhalten haben und seien zwangsadoptiert worden. Andere kamen in Umerziehungslager, um dort indoktriniert zu werden.

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Doch trotz Dokumentationen der UN, von Amnesty International, Human Rights Watch und anderen Organisationen über die Entführungen und der Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshof zweifelt auch Sahra Wagenknecht alles an. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler Auf X zitiert sie aus dem “EMMA”-Artikel: „Wer es schafft, glaubhaft zu machen, dass der Feind Kindern Gewalt antut, der hat erreicht, dass der Feind als ein bestialisches Ungeheuer wahrgenommen wird.” In dem “interessanten” Beitrag der “EMMA” gehe es um „Ungereimtheiten und Widersprüche” in der Erzählung von “russischen Kinderräubern”.

Foto: Screenshot X Diese „Ungereimtheiten und Widersprüche” beziehen sich vor allem auf Angaben des Propagandasenders Russia Today und von russischen Behörden – höchst fragwürdige Quellen. Die NGO „Yale Humanitarian Research Lab“ habe zudem aufgedeckt, dass 1.366 der 19.000 verschleppten Kinder zurückgebracht werden konnten. Was im Umkehrschluss bedeutet: über 17.600 Kinder sind damit weiterhin in russischem Gewahrsam. Foto: Screenshot "EMMA" Im Netz gibt es wütende Reaktionen über den “EMMA”-Beitrag und den Post von Wagenknecht. Manche werfen der BSW-Chefin “Bösartigkeit” vor. Sie sei jetzt “ganz unten angekommen”, meint ein weiterer. Russische Kriegsverbrechen würden als humanitäre Hilfe verkauft. Eine “moralisch stabile Person” würde darauf nicht hereinfallen, schreibt ein Kommentator. “Wie stramm moskautreu kann man sein?”, hinterfragt ein weiterer. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Mehr Nachrichten für dich: