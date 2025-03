Wagenknecht außer sich vor Wut, als sie Miosga sieht – „Was ein Stuss!“

Sie saß nicht selbst in der Runde bei Caren Miosga, doch ist danach auf 180! Sahra Wagenknecht empört sich über eine Behauptung in der ARD-Talkrunde über sie und ihre Partei BSW. Die Russland-Insiderin Sabine Adler vom Deutschlandradio stellte dort in den Raum, dass die Wagenknecht-Partei direkt mit dem russischen Volk kommuniziert.

Das sei eine Fake News entgegnet Wagenknecht prompt via X mit. Es gehe darum, sie und ihre politische Bewegung zu diskreditieren.

Richtet sich Wagenknecht auf Russisch ans Volk und Putin?

Adler hatte in der Talkshow von Miosga behauptet, dass Wagenknecht bzw. das BSW „einen eigenen Telegram-Kanal“ betreibt, über den „sie dann tatsächlich auf Russisch ihre Nachrichten eins zu eins ans russische Volk beziehungsweise an Herrn Putin richtet“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der neben Adler am Tisch saß, fragte erstaunt nach: „Auf Russisch?“, was Adler bestätigte. Das wiederum bestreitet Wagenknecht via X vehement: „Was für ein Stuss! Fragt sich nur: Wo bleiben die öffentlich-rechtlichen Faktenchecker?“ Sie solle als Stimme des Friedens diskreditiert werden, weshalb solche Fake News gestreut werden, wirft sie Adler und der ARD vor.

Telegram-Kanal existiert – aber kein Hinweis darauf, dass er offiziell ist

Tatsächlich können wir den russischsprachigen Account @wagenknecht_na_russkom (übersetzt: Wagenknecht auf Russisch) finden. Er hat fast 3.000 Follower. BSW-Pressesprecherin Caroline Heptner erklärt gegenüber unserer Redaktion, dass Frau Wagenknecht mit diesem Kanal „nichts zu tun hat“. Auf dem Account gibt es auch nur unregelmäßig neue Beiträge, zuletzt am 24. Februar.

Anders als bei einem anderen auf Deutsch betriebenen Telegram-Kanal, der über 21.000 Follower hat, aktiver ist und laut BSW-Sprecherin Heptner auch tatsächlich der „offizielle Infokanal“ von Sahra Wagenknecht auf Telegram ist.

Die ARD teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Angelegenheit in der Miosga-Sendung „redaktionell als auch juristisch geprüft wird“.