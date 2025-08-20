Wagenknecht am Ende? BSW ringt um Namen und neuen Kurs

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht bleibt die prägende Figur ihrer Partei, aber wie lange noch? Beim kommenden Parteitag des BSW im Dezember könnte es zu entscheidenden Veränderungen kommen. Neben einem möglichen Namenswechsel steht auch die Ex-Linke selbst im Mittelpunkt.

Wagenknecht: Wendepunkt für BSW-Partei?

Beim Parteitag im Dezember könnte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine entscheidende Neuausrichtung erleben. Diskutiert wird nicht nur über Inhalte, sondern auch über den Namen. Künftig könnte die Partei als „Bündnis für Sicherheit und Wohlstand“ auftreten. Damit würde Wagenknechts Name verschwinden, das Kürzel BSW aber bleiben. Im „Spiegel“ erklärte sie bereits: „Das ist nicht für die Ewigkeit.“ Das „S“ soll also bald nicht mehr für „Sahra“, sondern für „Sicherheit“ stehen.

Doch es geht um mehr als nur die Marke. Zunehmend stellt sich die Frage, wie lange Wagenknecht überhaupt noch Parteichefin bleibt. Bei „Maischberger“ sagte sie schon im April: „Ich werde nicht mehr ewig weitermachen.“ Ihr Ziel sei es, das BSW so aufzustellen, dass es auch ohne sie funktioniert.

Rückzug oder Neustart?

Ohne Wagenknecht hätte das BSW weder die heutige Bekanntheit noch die fast fünf Prozent bei der Bundestagswahl im Februar geholt. Gleichzeitig scheint sie entschlossen, das Projekt unabhängiger von ihrer Person zu machen. Doch interne Niederlagen wie der gescheiterte Versuch, Katja Wolf auf dem Thüringer Parteitag abzulösen, haben ihr Image als unantastbare Vorsitzende angekratzt.

Welche Rolle Wagenknecht künftig übernimmt, bleibt offen. Ihre Sprecherin ließ eine Anfrage der „Bild“ offen, ob sie Parteichefin bleibt. Als mögliche Nachfolger gelten Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi. Auch der Rückzug ihrer engen Vertrauten Sabine Zimmermann als Landeschefin in Sachsen deutet auf Umbrüche hin.

Der Parteitag in Magdeburg wird so zum Lackmustest für die Zukunft des BSW und für Wagenknechts Position. Fest steht: Die Partei steht an einem Wendepunkt. Sie braucht ein klares Konzept und Führung, die auch ohne die Ex-Linke trägt.