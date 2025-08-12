Waffen-Stopp nach Israel: Experte klopft Merz auf die Schulter – “Wichtige Entscheidung”

Es ist so weit. Deutschland will keine Waffen mehr nach Israel exportieren lassen, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten. Ein Schritt, den insbesondere von CDU-Kanzler Friedrich Merz wohl kaum jemand erwartet hätte. Die Kritik ist groß. Aus seiner eigenen Fraktion, vom Zentralrat der Juden und vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu selbst.

Doch es gibt auch lobende Stimmen. Konfliktforscher Thorsten Bonacker nennt den Schritt gegenüber Watson „bemerkenswert“. Bisher habe Deutschland nur moderate Kritik an Netanjahus Regierung geübt. Da Deutschland zweitwichtigster Waffenlieferant für Israel sei, sei es auch „eine symbolisch wichtige Entscheidung“. Gleichzeitig betone der Kanzler weiterhin das Recht des Landes, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen.

Symbolische Bedeutung für Israel

So will die Bundesregierung vermeiden, den Eindruck zu erwecken, sie distanziere sich von Israel. Man wolle sich nicht in die Reihe jener stellen, die Palästina als Staat anerkennen und damit Druck auf Israel ausüben. Ob sich dadurch die Militärstrategie Israels im Gaza-Konflikt verändert, ist derzeit unklar.

Seit fast zwei Jahren herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Zerstörung, Flucht und Hunger prägen den Alltag. Nun will die israelische Regierung ihre militärische Kontrolle auf die Stadt Gaza ausweiten. Kritiker befürchten eine Eskalation mit schweren Folgen für die Zivilbevölkerung.

Angst vor weiterer Eskalation

Die Pläne aus Jerusalem führten in Berlin zu einer schnellen Reaktion. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte am Freitag: Deutschland werde „bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigen, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können.“ Es ist das erste Mal, dass die Bundesregierung Israel direkt mit solchen Einschränkungen begegnet.

Seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 genehmigte Deutschland Waffenexporte im Wert von mindestens 485 Millionen Euro. Israel erhielt unmittelbar danach unter anderem 3.000 tragbare Panzerabwehrwaffen und 500.000 Schuss Munition. 2024 sank der Wert auf rund 160 Millionen Euro, bis Mitte März 2025 sogar auf nur 22,5 Millionen Euro.