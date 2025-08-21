Neues Video entfacht Gerüchte um Putin – DAS sagt das Zittern über seine Gesundheit aus

Gerüchte über Wladimir Putin reißen nicht ab. Nach dem Treffen mit Donald Trump in Alaska flammen sie erneut auf. Auslöser ist ein kurzes Video. Es zeigt, wie Putin neben Trump steht und auffällig mit den Beinen wackelt. Im Netz verbreiten sich die Szenen rasant.

Der russiche Präsident Wladimir Putin (72) ist alt, das ist kein Geheimnis. Er ist nicht unbedingt viel älter als andere Staatschefs, da toppt ihn Trump (79) und der indische Premierminister Modei (74) auch der deutsche Kanzler Merz ist mit 69 kein Jungspunt mehr. Wieso häufen sich also ausgerechnet bei Putin die Spekualtionen über seinen Gesundheitszustand?

Was sagt Putins Körpersprache über seinen Gesundheitszustand aus?

Einige Nutzer deuten das Zittern als Hinweis auf Putins Gesundheitszustand. Doch der Körpersprachen-Experte Stefan Verra widerspricht. „Unseriös“, nennt er die Spekulationen gegenüber „Watson“. Seit Jahren analysiert er Putins Gestik und Mimik. In seinem Buch „Die Körpersprache der Mächtigen“ widmete er dem Kremlchef ein eigenes Kapitel.

Für Verra ist das Zittern nichts Neues. „Wer Putins Körpersprache so lange analysiert wie ich, weiß, dass er seit Jahrzehnten einen bewegten, unruhigen Stand hat. Manchmal mehr, manchmal weniger“, sagt er. Das Muster sei bekannt, die Szene aus Alaska daher keine Überraschung.

Zu Watson erklärt er: Es könne auch „ein wenig neuronale Stauenergie“ sein. Sie entstehe, wenn der Körper mehr Energie aufweise, als gerade gebraucht wird. Die Deutung als Krankheit lehnt Verra klar ab. „Alle, die Krankheiten, Pathologien hineininterpretieren wollen, sind Scharlatane. Wie all jene, die vor einigen Jahren Parkinson erkannt haben wollen, weil er etwas bewegter auf einem Stuhl gesessen ist.“

Besonders problematisch sei, dass Beobachter ihre Einschätzungen auf wenige Sekunden Videomaterial stützten. „Diagnosen, die anhand von wenigen Sekunden langen Videobildern und über Tausende Kilometer hinweg gemacht werden, sind unseriös!“, betont Verra.

Politische Dimension von Gesundheits-Gerüchten

Spekulationen über Putins Gesundheit sind kein neues Phänomen. Immer wieder kursierten Mutmaßungen über Krebs oder Parkinson. Diese Diskussionen könnrn auch eine politische Ebene haben.

Denn wenn Putins Umfeld glaubt, er könne seine Rolle nicht mehr erfüllen, könnte das gefährlich für ihn werden.