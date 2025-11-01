  1. DerWesten.de
  3. Trump droht mit Krieg! Venezuela bittet Putin um Unterstützung

Trump droht mit Krieg! Venezuela bittet Putin um Unterstützung

von Yury Malakhov

Im Krieg gegen Drogenkartelle konfrontiert Trump den venezolanischen Diktator. Dieser wendet sich an China und Russland.

Trumps Eskalation in der Karibik: Venezuela holt Unterstützung von Putin.
Ukraine, Pakistan, Iran: Überall Kriege und Konflikte - kein Frieden in Sicht

Neue Eskalation in der Karibik! Der US-Präsident Donald Trump, der sich sonst um Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten bemüht, ist auf dem Kriegspfad mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Die USA ziehen eine militärische Intervention in Betracht, um die Drogenflut aus Venezuela zu stoppen. Doch Maduro denkt einen Schritt voraus und sichert sich Unterstützung von seinen Diktator-Kollegen.

Darum ist Maduro auf Putin angewiesen:

USA führen einen Krieg gegen Drogenbanden in der Karibik
In der Karibik und im Pazifik soll es seit Wochen zu tödlichen Zusammenstößen zwischen der US-Marine und Drogenschmugglern gekommen sein. In diesem Drogenkrieg spannt die Trump-Regierung den Bogen bis nach Venezuela. Foto: IMAGO / Zoonar; IMAGO / ZUMA Press Wire
Trump gibt seinen Geheimdiensten grünes Licht
Donald Trump verdächtigt den venezolanischen Diktator Maduro, hinter den Drogenbanden zu stehen. Venezuela wies die Vorwürfe zurück. Außerdem hat Trump verkündet, dass der US-Auslandsgeheimdienst CIA in Venezuela bereits aktiv ist. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
US-Angriff auf Venezuela nicht ausgeschlossen
Jegliche Vermutungen über geplante Angriffe oder Manöver gegen Venezuela wies der US-Präsident zurück. Ob er damit auch künftige Angriffe meint, bleibt unklar. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Maduro bittet Russland, China und den Iran um Hilfe – per Brief
Maduro soll Briefe an den Kremlchef Wladimir Putin, den chinesischen Machthaber Xi Jinping und den Religionsführer Irans Ayatollah Ali Chamenei geschrieben haben. Darin bittet er um Verteidigungsradargeräte, Flugzeugreparaturen und um Raketen. Foto: imago images/Agencia EFE
Ausgesprochene Bitte an China
Im Brief an die chinesische Führung bittet der venezolanische Präsident um „ausgeweitete militärische Zusammenarbeit“, um der „Eskalation zwischen den USA und Venezuela“ vorzubeugen. Foto: IMAGO/Xinhua
Der Iran soll Militärtechnik liefern
Ortungsgeräte, GPS-Störsender und Drohnen soll Venezuela beim Iran angefragt haben. Die Lieferung soll bereits in Kürze erfolgen, beim nächsten Iran-Besuch des venezolanischen Verkehrsministers Ramón Celestino Velásquez. Foto: IMAGO/ZUMA Wire
Maduro will seine Verbündeten in den Konflikt hineinziehen
In den Briefen betont Maduro die „Ernsthaftigkeit der wahrgenommenen US-Aggressionen“ und stellt einen US-Angriff auf Venezuela mit einer Kriegserklärung an China, Russland und den Iran gleich. Unbekannt ist, wie Peking, Moskau und Teheran auf das Schreiben reagieren. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Feste Partnerschaft mit Russland
Venezuela pflegt eine langjährige Partnerschaft mit Russland und könnte sich sogar vorstellen, russische Atomwaffen auf eigenem Territorium zu stationieren. Der Ukraine-Krieg macht jedoch eine mögliche Raketenlieferung nach Caracas höchst fraglich. Foto: IMAGO/ZUMA Press

