Trump droht mit Krieg! Venezuela bittet Putin um Unterstützung

Neue Eskalation in der Karibik! Der US-Präsident Donald Trump, der sich sonst um Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten bemüht, ist auf dem Kriegspfad mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Die USA ziehen eine militärische Intervention in Betracht, um die Drogenflut aus Venezuela zu stoppen. Doch Maduro denkt einen Schritt voraus und sichert sich Unterstützung von seinen Diktator-Kollegen.
Schon gelesen? ++ Putin im Ukraine-Krieg festgefahren – „Führen zu nichts“++ Darum ist Maduro auf Putin angewiesen: In der Karibik und im Pazifik soll es seit Wochen zu tödlichen Zusammenstößen zwischen der US-Marine und Drogenschmugglern gekommen sein. In diesem Drogenkrieg spannt die Trump-Regierung den Bogen bis nach Venezuela. Foto: IMAGO / Zoonar; IMAGO / ZUMA Press Wire Donald Trump verdächtigt den venezolanischen Diktator Maduro, hinter den Drogenbanden zu stehen. Venezuela wies die Vorwürfe zurück. Außerdem hat Trump verkündet, dass der US-Auslandsgeheimdienst CIA in Venezuela bereits aktiv ist. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Jegliche Vermutungen über geplante Angriffe oder Manöver gegen Venezuela wies der US-Präsident zurück. Ob er damit auch künftige Angriffe meint, bleibt unklar. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Maduro soll Briefe an den Kremlchef Wladimir Putin, den chinesischen Machthaber Xi Jinping und den Religionsführer Irans Ayatollah Ali Chamenei geschrieben haben. Darin bittet er um Verteidigungsradargeräte, Flugzeugreparaturen und um Raketen. Foto: imago images/Agencia EFE Im Brief an die chinesische Führung bittet der venezolanische Präsident um „ausgeweitete militärische Zusammenarbeit“, um der „Eskalation zwischen den USA und Venezuela“ vorzubeugen. Foto: IMAGO/Xinhua Ortungsgeräte, GPS-Störsender und Drohnen soll Venezuela beim Iran angefragt haben. Die Lieferung soll bereits in Kürze erfolgen, beim nächsten Iran-Besuch des venezolanischen Verkehrsministers Ramón Celestino Velásquez. Foto: IMAGO/ZUMA Wire In den Briefen betont Maduro die „Ernsthaftigkeit der wahrgenommenen US-Aggressionen“ und stellt einen US-Angriff auf Venezuela mit einer Kriegserklärung an China, Russland und den Iran gleich. Unbekannt ist, wie Peking, Moskau und Teheran auf das Schreiben reagieren. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Venezuela pflegt eine langjährige Partnerschaft mit Russland und könnte sich sogar vorstellen, russische Atomwaffen auf eigenem Territorium zu stationieren. Der Ukraine-Krieg macht jedoch eine mögliche Raketenlieferung nach Caracas höchst fraglich. Foto: IMAGO/ZUMA Press
