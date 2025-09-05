Neue „Letzte Generation“? Veganer hat kein Erbarmen! Er brüllt in Berlin Passanten an

Gibt es nach „Der letzten Generation“ die nächste radikale Öko-Bewegung in Deutschland? Denis Busch kündigt an, dass eine „neue Zeit des Tierrechtsaktivismus“ angebrochen ist. Er gehört zum Podcast-Team von „Richtig! Laut! Vegan!“ und sorgt mit seinen Mitstreitern für erste aufsehenerregende Aktionen in der Hauptstadt.

So brüllte er am Brandenburger Tor in sein Mikro: „Wir zeigen euch hier das größte Verbrechen seit Anbeginn der Menschheit.“ Seine zum Teil maskierten Mitdemonstranten hielten dazu Plakate von geschlachteten und leidenden Tieren hoch. Alle müssten sich die Frage stellen, ob das den eigenen Werten entspreche. „Oder ob ihr fähig und bereit seid, euch dagegenzustellen!“

„Auf der Seite der Unterdrücker“

Es gebe bei dieser Frage keine Neutralität. Man stelle sich „unweigerlich auf die Seite der Unterdrücker“, wenn man diese Haltung einnehme, pöbelte Busch in Richtung der Passanten. Er fragte die Touristen im Zentrum Berlins, ob sie „rücksichtlose, mitläuferische Tierschänder“ seien. Busch lebt laut den Angaben auf seinem Instagram-Account seit 15 Jahren vegan und sei „kein Täter“.

Veganer hält Bußpredigt in der U8

Auch in einer Berliner U-Bahn der Linie U8 tauchte Busch auf und mischte diese mit einem Headset-Mikro auf. Ein Clip davon ist ebenfalls auf Instagram zu sehen.

Veganismus in Deutschland

Es ist unklar, wie viele Menschen vegan leben in Deutschland.

Laut einer Forsa-Umfrage (2023) ernähren sich 3 Prozent der Deutschen vegan. Das sind etwa 1,5 Millionen Menschen.

Das nationale Ernährungsmonitoring vom Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel kam 2025 zu niedrigeren Zahlen.

Demnach lebt nur 1 Prozent der Deutschen vegan.

Dort rief er die Pendler dazu auf, hinzuschauen und Verantwortung zu übernehmen. „Wenn Sie Fleisch, Milch, Eier konsumieren, machen Sie sich schuldig“, verkündete er wie ein Bußprediger. Es gebe es keine Rechtfertigung dafür, „nicht vegan zu leben“.

„Wir kommen zu dir!“, schreibt die Gruppe – offenbar eine Ankündigung weiterer Aktionen. Oder eher eine Drohung und Warnung zur Umkehr?