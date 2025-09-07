Von Unterschicht in die Elite: DAS solltest du über Trumps Nachfolger wissen

Er ist Vizepräsident und das Sprachrohr der US-Regierung. Doch viel wichtiger: Er ist Trumps möglicher Nachfolger.
Vom US-Präsidenten Donald Trump kann man halten, was man will, doch eins ist nicht abzustreiten: Er ist ziemlich alt. Zunächst gaben die Blutergüsse an seinen Händen Anlass zur Spekulation, und vor kurzem wurde in den sozialen Medien das Gerücht lanciert, der Republikaner hätte das Zeitliche gesegnet. Doch wer hätte das Oval Office im Weißen Haus übernommen, falls sich die Gerüchte als wahr erwiesen hätten? Vieles deutet darauf hin, dass James David „JD“ Vance in dem Fall an die Parteispitze treten würde. Das Wichtigste über Trumps möglichen Nachfolger haben wir für dich in dieser Galerie gesammelt.