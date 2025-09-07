Von Unterschicht in die Elite: DAS solltest du über Trumps Nachfolger wissen

Vom US-Präsidenten Donald Trump kann man halten, was man will, doch eins ist nicht abzustreiten: Er ist ziemlich alt. Zunächst gaben die Blutergüsse an seinen Händen Anlass zur Spekulation, und vor kurzem wurde in den sozialen Medien das Gerücht lanciert, der Republikaner hätte das Zeitliche gesegnet. Doch wer hätte das Oval Office im Weißen Haus übernommen, falls sich die Gerüchte als wahr erwiesen hätten? Vieles deutet darauf hin, dass James David „JD“ Vance in dem Fall an die Parteispitze treten würde. Das Wichtigste über Trumps möglichen Nachfolger haben wir für dich in dieser Galerie gesammelt.

Das solltest du über den Trump-Nachfolger wissen:

In seiner Autobiographie “Hillbilly Elegy” erzählt Vance von seiner Kindheit in Ohio und dem Großwerden in einem Umfeld, das von Drogen und Gewalt geprägt war. Foto: IMAGO/ABACAPRESS JD Vance war nicht immer an Trumps Seite. In einem Gastbeitrag für das Magazin „The Atlantic“ von 2016 behauptete er, Trump sei „kulturelles Heroin“. Foto: IMAGO/ZUMA Wire 2020 wählte Vance die republikanische Partei und trat in das Lager von Trumps Unterstützern über. 2023 wurde er Senator für seinen Bundesstaat Ohio. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Im Juli 2024 kam Vance’ politischer Durchbruch: Trump machte ihn zu seinem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der Professor für Nordamerikastudien an der Universität Bonn, Jasper Trautsch, bezeichnet Vance als „entscheidendes Sprachrohr“ der US-Regierung: „Zu vielen politischen Themen vertritt er ähnliche Standpunkte wie der Präsident.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der US-Vizepräsident scheut sich nicht vor kontroversen Aussagen. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz bezichtigte er die Europäer eines Mangels an Meinungsfreiheit, weil diese sich gegen jede Zusammenarbeit der AfD stellten. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Auch dem ukrainischen Präsidenten hat Vance vor den Kopf gestoßen. Er warf ihm Undankbarkeit für die gewährte Militärhilfe vor. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire In einem Interview betonte der 41-Jährige seine Bereitschaft, das Präsidentenamt im Ernstfall zu übernehmen: „Wenn es, Gott bewahre, zu einer schrecklichen Tragödie kommt, kann ich mir kein besseres Training am Arbeitsplatz vorstellen als das, was ich in den letzten 200 Tagen erhalten habe.“ Foto: IMAGO/NurPhoto

