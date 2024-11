Nach US-Wahl: Szene berührt Millionen! TV-Star kämpft vor laufender Kamera mit Tränen

Diesen Schock müssen die USA und der Rest der Welt erst mal verdauen. Donald Trump setzte sich bei der US-Wahl gegen Kamala Harris durch und wird im Januar erneut Präsident der Vereinigten Staaten.

Die Wahl und ihr Ausgang waren am Mittwochabend logischerweise das beherrschende Thema in den vielen großen Late-Night-Shows des Landes. Und in einer dieser Shows wurde es besonders emotional.

Jimmy Kimmel nach US-Wahl tief berührt

Der Comedian und Moderator Jimmy Kimmel musste in seiner Sendung „Jimmy Kimmel Live“ gleich an mehreren Stellen gegen seine Tränen ankämpfen. In seinem Monolog zu Beginn der Show sagte der 56-Jährige zum US-Wahlabend: „Ganz ehrlich: Das war ein schrecklicher Abend, der hinter uns liegt. Es war ein schrecklicher Abend für Frauen und für Kinder. Es war ein schrecklicher Abend für die vielen Millionen hart arbeitenden Einwanderer, die dieses Land am Laufen halten.“

An dieser Stelle musste Jimmy Kimmel innehalten und mit aller Macht seine Tränen unterdrücken. Das Publikum im TV-Studio zeigte umgehend Mitgefühl und munterte den Moderator mit Applaus auf (im beigefügten YouTube-Clip weiter unten ab Minute 7:40 zu sehen).

„Ein schrecklicher Abend für die USA“

Nachdem Jimmy Kimmel sich kurz sammelte, führte er fort: „Es war ein schrecklicher Abend für das Gesundheitswesen, für das Klima, für Wissenschaft, für Journalismus, für Gerechtigkeit, für freie Meinungsäußerung. Es war ein schrecklicher Abend für arme Menschen, und auch für die Mittelschicht. Es war ein schrecklicher Abend für unsere Verbündeten in der Ukraine.“

Und auch an dieser Stelle ging es für den Moderator vorerst nicht weiter. Erneut musste er innehalten und gegen seine Tränen kämpfen. „Es war ein schrecklicher Abend für die NATO, für die Wahrheit, für Demokratie und Anstand. Es war ein schrecklicher Abend, für alle, die gegen Donald Trump gestimmt haben. Und wisst ihr was: Es war auch ein schrecklicher Abend für alle, die FÜR ihn gestimmt haben. Das ist denjenigen aktuell nur noch nicht bewusst.“

„Vielen Dank, Jimmy Kimmel“

Daraufhin gab es tosenden Applaus. Anschließend machte Jimmy Kimmel in seinem typischen Zynismus weiter: „Aber hey, es war ein super Abend für Putin, Polio und Milliardäre.“

Die Szene bewegte Millionen Menschen an den Fernsehgeräten, wenige Stunden nach der Übertragung hatte der Clip zudem bereits 1,5 Millionen Aufrufe bei YouTube.

„Vielen Dank, Jimmy“, kommentierte eine Zuschauerin nach der US-Wahl unter dem Clip bei YouTube: „Die Welt braucht Stimmen wie deine jetzt dringender als jemals zuvor.“

Ein anderer Zuschauer schrieb: „Danke, dass du dich so verletzlich und offen zeigst. Bleib stark!“

Der nächste Zuschauer meinte: „Es sind harte Zeiten. Aber deine Show hilft dabei, mit dem Schmerz umzugehen. Vielen Dank, Jimmy.“

Und wieder ein anderer Zuschauer fügte hinzu: „Ich danke dir so sehr, Jimmy. Mein Herz ist gebrochen, deine Worte helfen.“

Kamala Harris am Boden zerstört

