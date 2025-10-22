Experte: Trump betreibt „Schutzgeld“-Erpressung – die USA finanziell am Abgrund

Die USA scheinen überall das Sagen zu haben. Mit einer Hand schlichtet der US-Präsident den Gaza-Krieg, mit der anderen zerrt er den Kremlchef Wladimir Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den Verhandlungstisch, während er den sogenannten „
Feind im Inneren“ bekämpft. In Wahrheit sind die USA ein Koloss auf tönernen Füßen – vor allem finanziell. Laut dem Ökonom, Autor und ehemaligen Präsidenten des Ifo-Instituts Hans-Werner Sinn sitzen die USA auf dem Trockenen – und sind trotzdem in der Lage, den Ton in Europa anzugeben. Weitere Details in der Galerie.
Schon gelesen? ++ Trump-Administration erneut wie kleine Kinder: „Deine Mutter“++ So führt Trump die USA in eine Finanzkrise hinein: Die Diagnose des Finanzexperten ist eindeutig: „Die USA pfeifen finanziell auf dem letzten Loch“, sagt er im Interview mit dem „ Handelsblatt“. Die USA hätten jahrzehntelang über ihre Verhältnisse gelebt und ihren Konsum auf Pump finanziert. Ergebnis: haushohe Staatsverschuldung und Dollar-Abwertung. Foto: IMAGO / Depositphotos IMAGO / ABACAPRESS Die jüngste Dollar-Abwertung sieht der Ökonom als besorgniserregend an. Diese sei ein Zeichen, dass das internationale Vertrauen in die US-Wirtschaft zu bröckeln beginnt. Für das globale Finanzsystem wäre ein Dollar-Crash eine massive Erschütterung. Foto: IMAGO/Rene Traut Laut Sinn versuche die Trump-Regierung, den horrenden Schuldenbetrag durch die Senkung der Leitzinsen zu reduzieren. Darum steht die Federal Reserve momentan unter Druck. Der neue Fed-Gouverneur Stephen Miran zieht sogar eine Zwangsumschuldung ausländischer Gläubiger amerikanischer Staatsanleihen in Betracht. Foto: IMAGO/MediaPunch Trotz der prekären Finanzlage feiert die US-Börse neue Allzeithochs. Laut Sinn helfe der Wirbel um AI und Tech-Giganten den USA, sich über Wasser zu halten. Mit dem Vertrauensverlust des US-Dollars könnte sich das jedoch bald ändern: „Das sind Zahlen, die bald an Griechenland und Zypern heranreichen.“ Foto: IMAGO/UPI Photo Mit Zöllen, Energieverträgen und militärischen Sicherheitsgarantien erpresse der US-Präsident Schutzgeld von europäischen Staaten, um die USA aus dem Schuldenloch zu retten. Der Grund: machtpolitische Schwäche Europas. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Um wirtschaftlich und politisch unabhängig von den USA zu werden, soll Europa „selbst militärische Kapazitäten aufbauen“, so der Wirtschaftsexperte. Sein Handlungsvorschlag: Etablierung eines „Europäischen Bundes“ – einer Verteidigungsunion jenseits der EU-Strukturen, die effizienter und entschlossener handeln könne. Foto: IMAGO/NurPhoto Auch der USA-Experte und Autor Dr. Josef Braml spricht einen ähnlichen Punkt wie Sinn an. „Souveränität heißt auch, dass man sich selbst schützen kann“, sagte Braml zu Euronews. Foto: IMAGO/Zoonar Der CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert die Abhängigkeit Europas von den USA – insbesondere in puncto Ausrüstung. „Wir Europäer müssen uns auf uns selbst gestellt stärker machen. Wir müssen stärker werden“, forderte er beim Tag der Industrie. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen
