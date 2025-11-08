+direkt+FS+Führt Trump die USA in den Ruin? So verheerend ist der Shutdown

Die USA haben ein Geldproblem. Die Trump-Regierung und die demokratische Opposition geraten aneinander und finden keine Einigung über den Haushalt. Die Folgen der Finanzkrise bekommen jedoch diejenigen zu spüren, die auf die öffentlichen Gelder am dringendsten angewiesen sind: Pflegebedürftige, Geringverdienende und Kinder aus einkommensschwachen Familien. Selbst die im Ausland stationierten US-Soldaten werden nun zur Tafel verwiesen.
Schon gelesen? ++ AfD schmiedet Trump-Allianz – „Das gibt Hoffnung“++ Das passiert mit der US-Wirtschaft unter Trump: Die Trump-Regierung stellt zwar die Mehrheit der Senatoren im Repräsentantenhaus, doch für Haushaltbeschlüsse braucht es die Zustimmung der Opposition. Die Demokraten weigern sich, weil der neue Haushalt Kürzungen bei Gesundheitsprogrammen für Menschen mit niedrigen Einkommen vorsieht. Foto: IMAGO / UPI Photo; IMAGO / imagebroker Der Shutdown begann am 1. Oktober – und schon fehlen der Wirtschaft Summen in Milliardenhöhe. Laut dem Congressional Budget Office, der Finanzbehörde der US-Regierung, hat der Fehlbetrag im ersten Shutdown-Monat mindestens 7 Milliarden US-Dollar erreicht. Foto: IMAGO/SOPA Images Menschen in systemrelevanten Berufen wie etwa Fluglotsen bekommen kein Gehalt mehr. Viele melden sich krank, um mit Nebenjobs Geld zu verdienen. Folge: Der landesweite Flugverkehr ist bereits um 10Prozent eingebrochen. Die großen Flughäfen in New York oder Washington sind besonders betroffen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Rund 900.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind seit Beginn des Shutdowns beurlaubt, weitere 700.000 arbeiten ohne Bezahlung weiter. Foto: IMAGO/NurPhoto Soldaten der US-Armee, die in Bayern stationiert sind, wird empfohlen, Lebensmittel bei der Tafel – einer Anlaufstelle für Bedürftige – zu besorgen und Foodsharing-Apps zu nutzen. Foto: imago images/R. Wittek SNAP, das größte Lebensmittelhilfeprogramm der USA, muss ebenfalls mit Kürzungen rechnen. Über 40 Millionen Amerikaner, die SNAP-Mittel beziehen, sind davon betroffen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire In mehreren US-Bundesstaaten wird auch das Head Start-Programm eingestellt, welches kostenlose Lernkurse, Gesundheitsuntersuchungen und Mahlzeiten für knapp 60.000 Kleinkinder aus einkommensschwachen Familien anbietet. Foto: imago/ZUMA Press Durch die möglichen Kürzungen bei Gesundheitsprogrammen kann es zu Beitragserhöhungen für Geringverdiener, die Obamacare beziehen, kommen. Foto: imago/ZUMA Press
