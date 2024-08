Vize von Harris: Tim Walz hat deutsche Vorfahren

Tim Walz wurde gerade erst von Kamala Harris als Vize-Präsidentschaftskandidat nominiert. Nun kommt raus, dass er familiäre Wurzeln in Deutschland hat – und zwar im badischen Kuppenheim! Sein Ururgroßvater lebte hier, bis er 1867 in die USA auswanderte. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Kuppenheim im Landkreis Rastatt hervor.

Die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichten, dass ein weiterer Vorfahre von Walz zwischen 1852 und 1861 sogar Bürgermeister in Kuppenheim war! Ein Grund zur Freude in der rund 8.000 Einwohner zählenden Stadt.

Einladung nach Kuppenheim

Die Ahnenforschung zu Walz hat ergeben, dass seine direkte männliche Vorfahrenlinie bis zu seinem sechsfachen Urgroßvater Sebastian Walz (1698-1768) zurückverfolgt werden kann. Dies deutet darauf hin, dass er mit vielen heutigen Kuppenheimern gemeinsame Vorfahren hat.

Ein Sprecher der Stadt kommentierte: „Grund genug, den künftigen Vize von Kamala Harris nach seiner Wahl nach Kuppenheim einzuladen.“

Früher war er Lehrer

Erst am Dienstag hatte Harris, Tim Walz als ihren Vizepräsidentschaftskandidaten vorgestellt. Seit 2019 ist er Gouverneur des Bundesstaates Minnesota. Bevor er Gouverneur wurde, vertrat er Minnesota viele Jahre im US-Repräsentantenhaus. Seine berufliche Laufbahn begann allerdings in einem ganz anderen Bereich: Walz war Lehrer, bevor er in die Politik ging.

Die Stadt Kuppenheim hofft nun, dass Walz nach einem möglichen Wahlsieg die Einladung annimmt, seine familiären Wurzeln persönlich zu erkunden. Die Stadtverwaltung und Bürger wären sicherlich stolz, ihn in der Stadt seiner Vorfahren begrüßen zu dürfen.