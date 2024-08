US-Wahl: Der Weg für Kamala Harris ist frei – „Meine beste Entscheidung“

Angesichts der jüngsten Umfragen dürfte diese Nachricht Donald Trump gar nicht passen: Kamala Harris hat bereits beim Online-Voting der Demokraten genug Stimmen gesammelt, um offiziell in den Ring geschickt zu werden. Joe Biden zeigt sich begeistert und lobt sich selbst.

Es hatte sich lange abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Kamala Harris konnte genug Stimmen der Delegierten für sich gewinnen, um als offizielle Präsidentschaftskandidatin nominiert zu werden. Das Wahlkomitee teilte am Freitag mit, dass Harris somit im November gegen Donald Trump antreten wird. Angesichts der jüngsten Umfragewerte, wonach Harris den prozentualen Vorsprung von Trump pulverisiert hat, keine gute Nachricht für die Republikaner.

Kamala Harris kündigt Wahlkampftour an

Seit Donnerstag (1. August) läuft die digitale Abstimmung der Demokraten. Das Votum war auf fünf Tage angesetzt, die frühe Bestätigung von Harris ist ein Beleg für den von ihr ausgelösten Hype. „Ich fühle mich geehrt, die demokratische Präsidentschaftskandidatin der Vereinigten Staaten zu sein. Ich werde die Nominierung nächste Woche offiziell annehmen“, schrieb die 59-Jährige auf X.

Die Parteizentrale der Demokraten teilte mit, dass schon im Vorfeld der Abstimmung 3923 Parteidelegierte – 99 Prozent aller Teilnehmer – die Bewerbung von Kamala Harris unterstützten. Normalerweise werden die Kandidaten auf den Parteitagen offiziell nominiert. Jener der Demokraten in Chicago (19. bis 22. August) ist jetzt aber nur noch dazu da, um die Kandidatur von Harris zu feiern. Sie kündigte bereits eine Wahlkampftour mit einem neuen Vize-Präsidenten an ihrer Seite an.

Die Freude ist auch ganz auf Seiten von Joe Biden. Auf X spricht er mit Blick auf seinen Vorstoß, Harris als seine Nachfolgerin vorzuschlagen, von „meiner besten Entscheidung“. Harris konnte bereits Spenden in Millionenhöhe sammeln und hat viel Rückenwind für den anstehenden Wahlkampf.