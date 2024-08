US-Wahl: Harris wählt Tim Walz als Vize

Die Entscheidung ist offenbar gefallen: Die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich für Tim Walz als Vize entschieden! Das berichten US-Medien unter Berufung auf Insider aus dem Wahlkampfteam von Harris. Walz ist aktuell Gouverneur von Minnesota. Eine offizielle Bestätigung aus dem Harris-Lager steht noch aus.

Damit setzte sich der 60-jährige Politiker gegen seinen Konkurrenten, den Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, durch. Walz, ein Familienvater mit ländlichem Hintergrund, bringt eine Vielzahl an Erfahrungen und politischen Erfolgen mit in das Rennen. Aus einem der sogenannten „Swing-States“ – also entscheidenden Staaten – kommt er aber nicht!

Ein moderater Demokrat mit Erfahrung

Tim Walz hat sich als moderater Demokrat positioniert, der sowohl auf nationaler Ebene als auch in seiner Rolle als Gouverneur von Minnesota Spuren hinterlassen hat. Seine Karriere begann in der Army National Guard, bevor er als Lehrer und Football-Trainer arbeitete. Diese vielseitigen Erfahrungen haben ihm das Image eines bodenständigen Menschen verliehen, wie seine ehemalige Senatskollegin Heidi Heitkamp betont: „Er ist ein Mensch mit gelebter Erfahrung, die so vergleichbar ist mit so vielen Menschen im ländlichen Amerika,“ zitiert das Wirtschaftsmagazin „Forbes“.

Walz’ politische Erfolge sind ebenso vielfältig. Er setzte sich für gebührenfreie Mahlzeiten an staatlichen Universitäten ein, schützte Abtreibungsrechte und engagierte sich für die Gesundheitsversorgung von queeren Menschen. Seine liberalen Positionen, insbesondere in Bezug auf Abtreibung und Cannabis, spiegeln seine fortschrittliche Agenda wider und passen so auch gut zu Harris. Dennoch stößt er auf Widerstand, besonders von republikanischer Seite. Kritiker werfen ihm vor, Abtreibungs- und LGBTQI-Rechte zu stark zu fördern.

Walz teilt gerne gegen Trump aus

Die Rolle von Walz während der Proteste nach dem Mord an George Floyd 2020, als er bereits Gouverneur war, wird von Anhängern Trumps kritisch betrachtet. Laut der US-Zeitung „The Guardian“ könnte dies ein Punkt sein, den seine Gegner im Wahlkampf aufgreifen werden.

Darüber hinaus hat Walz durch seine markanten Aussagen gegen Trump und dessen Vizekandidaten J.D. Vance für Aufsehen gesorgt. Denn Walz ist dafür bekannt, gegen Trump auszuteilen. Er bezeichnete Trump wiederholt als „weird“ (merkwürdig, schräg), eine Bezeichnung, die auch Harris häufig nutzt.

Walz ist bekannt für seine einfache Sprache und seine Fähigkeit, auch Wähler ohne akademische Bildung anzusprechen. Sein Hintergrund als Nationalgardist, Lehrer und Football-Trainer macht ihn zu einem nahbaren Kandidaten, der die Sorgen und Nöte der einfachen Bevölkerung versteht. Diese Authentizität könnte ihm im Wahlkampf zugutekommen, insbesondere in Minnesota, wo die Demokraten traditionell stark sind, aber der Einfluss der Republikaner zuletzt gewachsen ist.

Kein klassischer Swing State

Obwohl Minnesota kein klassischer Swing State ist, da es seit 1976 stets für die Demokraten gestimmt hat, bleibt der Bundesstaat ein wichtiger Staat im Wahlkampf. Der wachsende Einfluss der Republikaner könnte das politische Gleichgewicht dort verändern.