US-Wahl: Wann gibt es ein Ergebnis? Wie lange dauert die Auszählung noch?

Wann gibt es die ersten Ergebnisse und wann wissen wir, ob Donald Trump oder Joe Biden die US-Wahl 2020 gewonnen hat?

In diesem Zeitplan zur US-Wahl gibt es alles im Überblick. Besonders spannend wird es mitten in der Nacht unserer Zeitrechnung.

UPDATE 4. November 2020: Wie lange dauert die Auszählung läuft bei US-Wahl noch?

16.55 Uhr: Noch gibt es immer noch keine Klarheit über das Endergebnis der US-Wahl 2020. Die Ergebnisse aus neun Bundestaaten fehlen noch, darunter ausschlaggebenden Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Insgesamt geht es noch um 101 Wahlmänner-Stimmen.

Ob im Verlauf des Mittwochs noch Klarheit herrschen wird, ist derzeit unklar. In Pennsylvania beispielsweise müssen noch rund eine Million Briefwahl-Stimmen ausgezählt werden, die alles ändern könnten. Möglicherweise kommen erst am späten Abend deutscher Zeit, oder gar erst in der Nacht zum Donnerstag neue wichtige Ergebnisse hinzu. In einigen Staaten können sogar in den nächsten Tagen bereits abgeschickte Briefwahl-Stimmen noch dazukommen.

Weil sich der Trend derzeit zugunsten von Joe Biden gedreht hat, verlangt Donald Trump einen Stopp der Auszählung. Warum Biden jetzt gut im Rennen liegt, liest du hier!

Donald Trump will die Auszählung der US-Wahl stoppen. Foto: dpa/Media Punch

4.30 Uhr: Aktuell läuft die Auszählung in den Bundestaaten. Es ist ein enges Rennen in vielen Swing States, so dass noch nicht gesagt werden kann, wann genau es ein Endergebnis geben wird. Möglicherweise wird es sogar am Mittwoch noch gar kein klares Ergebnis geben, wer die US-Wahl gewonnen hat.

US-Wahl 2020: Der Zeitplan bis zur Entscheidung Donald Trump vs. Joe Biden (3. November 2020):

12-18 Uhr (MEZ): Zur Mittagszeit öffnen die ersten Wahllokale an der US-Ostküste, zuletzt dann auf Hawaii.

Spannendes Rennen in der Nacht zu Mittwoch: Steht am frühen Morgen schon der Sieger im Duell Donald Trump gegen Joe Biden fest? Foto: imago images/Future Image

US-Wahl 2020: Der Zeitplan bis zur Entscheidung am Wahltag (4. November 2020):

0 Uhr (MEZ): Die ersten Wahllokale schließen – und zwar in den Bundestaaten Kentucky und Indiana. Die insgesamt 19 Wahlleute werden wohl aufs Konto von Donald Trump gehen.

1 Uhr (MEZ): Die Wahllokale in Georgia, South Carolina, Virginia und Vermont schließen. Es wird zeitgleich mit den ersten Ergebnissen aus diesen Bundesstaaten gerechnet. Besonders spannend ist hier das Rennen um die 16 Wahlleute aus Georgia.

1.30 Uhr (MEZ): Die heiße Phase der Wahlnacht beginnt! Die Wahllokale in den wichtigen Swing States North Carolina und Ohio schließen, außerdem endet die Wahl in West Virgina, hier wird fest mit einem Trump-Sieg gerechnet.

First poll closings at 6:00 PM in Eastern Time Zone portions of Indiana and Kentucky. Poll closing times here: https://t.co/thXDgz3O9E



Live results as they come in - links at the top of each page on the site. pic.twitter.com/kf4156GoxZ — 270toWin (@270toWin) November 3, 2020

2 Uhr: Ein großer Schwung an Ergebnissen wird jetzt erwartet, denn in gleich 17 Bundestaaten ist die Wahl beendet. Darunter in den ganz wichtigen Staaten Florida und Pennsylvania. Auch im Swing States Maine und New Hampshire sollte es dann bald erste Hochrechnungen geben. Möglicherweise gibt es jetzt schon einen Trend, wer ins Weiße Haus einzieht!

2.30 Uhr: Die Wahllokale in Arkansas schließen, allerdings wird das wenig spannend. Die sechs Wahlmänner hier dürften ins Trump-Lager gehen.

3 Uhr: Jetzt wird es wieder richtig heiß! In den Swing States Arizona, Texas, Michigan Minnesota und Wisconsin endet die Wahl - und damit werden auch hier die ersten Hochrechnungen erwartet. Außerdem schließen die Wahllokale in North Dakota, Colorado, Louisiana, Nebraska, New Mexico, New York und Wyoming.

4 Uhr: Die Wahl endet in Iowa, Montana, Nevada und Utah. Nevada und Iowa zählen zu den Swing States.

The rise in early voting in the US is creating complications that could have everybody waiting for days or even weeks for final election results. We have a guide to help you follow the returns across the country 👇: https://t.co/AbdwtEDVEw pic.twitter.com/PhrCHeqGNh — Financial Times (@FinancialTimes) October 30, 2020

5 Uhr: Kalifornien, Hawaii und Washington beenden die Wahl - diese Wahlmänner dürften allesamt ins Biden-Lager gehen. Das wären satte 71 Wahlleute auf einmal, allerdings sind die auch fest eingeplant für die Demokraten. Trump darf mit den vier Wahlleuten aus Idaho rechnen.

6 Uhr: Die Wahl in Hawaii endet - das dürften sichere vier Wahlleute für Biden werden

7 Uhr: Die Wahllokale in Alaska schließen und die drei Wahlmänner von dort gehen mit Sicherheit an Trump.

Donald Trump gegen Joe Biden: Wann steht das Ergebnis der US-Wahl fest?

Es ist möglich, dass bereits am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit das Ergebnis feststeht, wer neuer US-Präsident wird. Doch wohl nur dann, wenn die Wahl in den Swing States sehr klar ausfällt. Wahrscheinlicher ist jedoch ein so enges Rennen, dass es noch dauern könnte, bis alle Stimmen sorgfältig ausgezählt sind. In diesem Jahr gibt es wegen der Coronavirus-Krise sehr viele Briefwähler, die den ganzen Prozess zusätzlich verlangsamen könnten, wobei die Auszählung der Briefwahl-Stimmen in manchen Bundestaaten bereits begonnen hat oder direkt am Wahltag vor Schließung der Wahllokale startet.

In einigen Bundesstaaten hat die Auszählung der Briefwahl-Stimmen schon vor dem 3. November begonnen.

Möglicherweise wird erst im Verlauf des Mittwochs oder gar erst am Donnerstag klar sein, wer wichtige Swing States gewonnen hat und sich somit die nötigen 270 Wahlleute für das Electoral College sichert.

