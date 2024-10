US-Wahl 2024: Deutsche über Kopf-an-Kopf-Rennen – „Trump ist einfach cool“

In den Staaten geht der Kampf um die US-Wahl 2024 in die heiße Phase. Bislang ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Ganz anders sähe das aus, wenn die Präsidentschaftswahl in Deutschland stattfinden würde.

Hierzulande sind etwa zwei Drittel der Meinung, dass Harris das Rennen macht. Das ist viel mehr als in den USA. Dort führt Harris aktuell mit 48 Prozent, Trump folgt ihr mit 46 Prozent aber dicht auf den Fersen.

Was Deutsche über die US-Wahl 2024 wirklich denken

In Deutschland denken, je nach Umfrage, zwischen 60 und 65 Prozent der Menschen, dass Harris die neue Präsidentin der USA wird. Über 70 Prozent würden sie wählen, wenn sie könnten. Schon 2016 dachten die Deutschen, dass Trump die Wahl verliert. Damit waren sie auf dem Holzweg. Warum ist das so? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Eine Biologiestudentin gibt folgenden Tipp ab: „Ich hoffe sehr, dass es Kamala Harris wird. Aber so blöd, wie die da momentan politisch drauf sind, glaube ich leider, dass es Trump wird.“ Sie hofft auf Harris, weil „Trumps Aussagen, die er gegen Frauen, gegen Ausländer und so gut wie alle Minderheiten tätigt, zeigen ja, dass er kein Präsident ist, der Volksnähe will; er will nur seine eigene Macht.“

Eine Frau erzählt, sie habe in den Nachrichten gehört, „dass ein enger Mitarbeiter Trump verlassen hat, weil er ein Faschist ist“. Wegen solcher Nachrichten, denkt sie, könnten sich die Deutschen Trump einfach nicht noch einmal als Präsident vorstellen.

Elon Musk lacht über deutsche Harris-Fans!

Ein Herr mit russischem Migrationshintergrund denkt, dass Trump die US-Wahl 2024 gewinnt. Das würde er sich auch so wünschen, „weil er einfach cool ist“. An Kamala Harris kritisiert er, dass deren Parteikollege, der amtierende Präsident Joe Biden, sich auf die Seite der Ukraine gestellt hat. „Und in Europa sind alle auf diesen Käse aufgesprungen.“ Das wäre unter Trump anders, glaubt der Mann.

Dass die Deutschen den Demokraten so hohe Chancen einräumen, darüber hat sich der Millionär und Trump-Supporter Elon Musk schon lustig gemacht. Er meint, es liege an der „politischen Propaganda“ hierzulande, dass die Deutschen den Republikanern nicht trauen.

Für unsere Befragten hat das einen anderen Grund. Ein Mann erklärt: „Trump macht einfach Angst. Man will nicht daran glauben, dass er Präsident wird.“