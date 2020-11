Am 3. November wird in den Vereinigten Staaten der Präsident gewählt. Wir erklären einige Besonderheiten der US-Wahl.

US-Wahl 2020: Joe Biden jetzt nah am Sieg – nur so kann Donald Trump noch gewinnen

Die Chancen von Joe Biden bei der US-Wahl 2020 haben sich in den letzten Stunden deutlich verbessert. Es ist ein enges Rennen, doch er liegt nun aussichtsreich im Rennen. Doch auch die Chancen von Donald Trump sind noch realistisch.

Wir rechnen nach, welche Bundesstaaten Joe Biden und Donald Trump gewinnen müssten, um Sieger der US-Wahl zu werden.

US-Wahl 2020: Diese US-Bundesstaaten sind noch umkämpft

Noch sind 101 Wahlmänner-Stimmen zu vergeben. Darunter die wichtigen Swing States Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina und Georgia. Das Ergebnis in neun Bundesstaaten steht noch aus

Wie Joe Biden die US-Wahl 2020 gewinnen kann:

Derzeit hat Joe Biden 224 Wahlmänner-Stimmen sicher. Er führt zudem knapp in Nevada (+6 Wahlmänner) und überraschend auch in Arizona (+11). Der Sender Fox News rechnet ihm Arizona bereits zu. Aus Maine, das als einziger Bundesstaat neben Nebraska kein Winner-takes-it-all-Prinzip hat, sondern anteilsmäßig die Wahlmänner verteilt, erwartet er 3 Wahlmänner. Bringt er alle drei Führungen über die Ziellinie, wären das 249 Wahlmänner.

In hellblauer Farbe: Die vier Bundesstaaten, in denen Joe Biden aktuell führt. Sie würden für 270 Wahlmänner-Stimmen reichen. Foto: 270towin

Um auf die 270 zu kommen, müsste Biden zwei der fünf umkämpften Swing States gewinnen: Pennsylvania (20), North Carolina (15), Georgia (16), Michigan (16), Wisconsin (10). Gute Chancen hat er derzeit in Wisconsin und Michigan, dort liegt er aktuell knapp in Führung. Gewinnt er sie, hätte er genau 270 Stimmen. In allen fünf Staaten könnten nun die Briefwahl-Stimmen zugunsten von Biden den Ausschlag geben, auch noch in Pennsylvania.

Wie Donald Trump die US-Wahl 2020 gewinnen kann:

Donald Trump liegt laut CNN aktuell bei 213 Stimmen. Fest rechnen kann er mit weiteren drei Wahlmännern aus Alaska. Aus Maine bekommt er einen Wahlmann hinzu. Somit kommt er auf 217 sicheren Stimmen.

Aktuell liegt er in Georgia (+16), North Carolina (+15) und Pennsylvania (+20) vorne. Das würde aber nicht reichen, um auf 270 Stimmen zu kommen. Trump muss also den Trend in Wisconsin, Michigan oder Nevada gegen ihn drehen.

