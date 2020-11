US-Wahl 2020: Biden-Anhänger feiern ++ Für diese Ziele steht der neue US-Präsident ++ Heiko Maas findet deutliche Worte

Joe Biden hat die US-Wahl 2020 gewonnen, er wird der 46. Präsident der USA. Mit Kamala Harris wird erstmal eine schwarze, asiatische Frau Vizepräsidentin.

Nach Rechnungen von US-Medien konnte er die Wahlen in den Staaten Nevada und Pennsylvania für sich entscheiden. Somit hat Joe Biden 279, der benötigten 270, Wahlmänner auf seiner Seite.

Donald Trump hat verlauten lassen, dass er das Ergebnis nicht anerkennen wird.

Joe Biden ist zum 46. Präsidenten der USA gewählt worden, Donald Trump kündigt rechtliche Schritte an. Foto: imago images

------------

US-Wahl 2020: Ergebnis-Zwischenstand bei den Wahlmännern (nach 46/50 Bundestaaten)

Donald Trump: 213 Wahlmänner

213 Wahlmänner Joe Biden: 279 Wahlmänner

279 Wahlmänner Erforderliche Mehrheit: 270 der 538 Wahlmänner

270 der 538 Wahlmänner Landesweites Gesamtergebnis: Joe Biden 74,494 Millionen Stimmen (50,5%) - Donald Trump 70,343 Millionen Stimmen (47,7%)

US-Wahl 2020: Stand der Auszählungen zwischen Trump und Biden (7. November, 23 Uhr)

Pennsylvania (20 Wahlmänner)

Biden: 3,35 Millionen Stimmen (49,6%), Trump: 3,312 Millionen (49,1%)

Georgia (16 Wahlmänner)

Biden: 2,462 Millionen Stimmen (49,4%), Trump: 2,454 (49,3%)

Arizona (11 Wahlmänner)

Biden: 1,627 Millionen Stimmen (49,5%), Trump: 1,606 Millionen Stimmen (48,9%)

Nevada (6 Wahlmänner)

Biden: 642.604 (49,9%), Trump: 616.905 (47,9%)

North Carolina (15 Wahlmänner)

Trump: 2,733 Millionen Stimmen (50,0%), Biden: 2,658 Millionen Stimmen (48,6%)

US-Wahl 2020: Auszählung, Reaktionen und aktuelle Entwicklungen im Ticker

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

22.46 Uhr: Die Wahlversprechen von Joe Biden

Wofür steht Joe Biden eigentlich? Welche Themen wird er zuerst angehen? Von Gesundheitspolitik bis Klimaschutz, das sind die Ziele des neuen US-Präsident.

22.27 Uhr: Außenminister Maas mit deutlichen Worten

Außenminister Heiko Maas (SPD) warb auf Twitter für einen Neustart der schwer angeschlagenen Beziehungen zu den USA. „Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal.“ Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich ähnlich: „Jetzt gibt es die Chance, ein neues und spannendes Kapitel in den transatlantischen Beziehungen aufzuschlagen.“

22.13 Uhr: Trump-Anwälte stehen vor alter Garage

Gerade als CNN verkündete, dass Joe Biden zum 46. Präsident der USA gewählt worden ist, versammelten sich Trumps Anwälte. Eine „große Pressekonferenz in Philadelphia“ kündigte der US-Präsident an. Der Ort: Four Season. Doch statt vor einem luxuriösen Hotel, trafen sich Presse und Anwälte auf einem Parkplatz am Stadtrand an einer Gärtnerei.

Rudy Giuliani is here. “I’m here to describe to you the first part of a situation that is very troubling.” pic.twitter.com/3wfRk5Ot64 — Richard Hall (@_RichardHall) November 7, 2020

Amerikanische Medien berichten, dass Trump wohl das Hotel Four Season gemeint hatte, es jedoch auf eine gleichnamige Gärtnerei Four Seasons Total Landscaping in Philadelphia gibt. So standen die Anwälte vor einer alten Garage und erklärten, warum sie die Wahl rechtlich anfechten werden. Wieso es zur Wechselung kam, ist nicht bekannt.

21.46 Uhr: Trump zurück im Weißen Haus

Eine AP-Reporterin berichtet, dass Donald Trump zurück im Weißen Haus sei. Auf dem Weg dahin sei er von der Menge ausgebuht worden, einige zeigten ihm den Mittelfinger.

The president is back at the White House and in D.C., where he was welcomed by a crowd booing and raising middle fingers at his motorcade. pic.twitter.com/K2ixgpTjRJ — Jill Colvin (@colvinj) November 7, 2020

Während Us-Medien den Sieg Joe Bidens verkündeten, verweilte Trump noch auf seinem eigenen Golf-Platz.

21.16 Uhr: Trump-Nichte feiert Biden-Sieg

Mary L Trump hat nicht gerade das beste Verhältnis zu ihrem Onkel Donald. Seine Niederlage feiert sie mit einem Glas Sekt am Strand mit einer „Biden/Harris“-Cap auf dem Kopf. Öffentlich sprach sie sich für die Demokraten und gegen Donald Trump aus. So schrieb bei Twitter, während sich eine Niederlage des amtierenden Präsidenten anbahnte: „So sieht es aus, wenn ein Verlierer verliert.“

Dieses Jahr lieferte sich Mary L mit Donald Trump einen Rechtsstreit. Ihr Onkel wollte verhindern, dass ihr Buch Too Much and Never Enough veröffentlicht wird, doch er verlor im April den Rechtsstreit. In dem Buch wird beschrieben, wie sie Trumps Familien-Steuererklärung als anonyme Quelle an die New York Times weitergab.

21.03 Uhr: Trump-Wahlkampfteam sammelt nach Niederlage weiter Spenden

Trotz der Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump ruft das Wahlkampfteam des Republikaners Anhänger weiter zu Spenden für Prozesse gegen die Ergebnisse auf. Aus dem Kleingedruckten der Spendenaufrufe geht allerdings hervor, dass mit den Geldern auch Wahlkampfschulden abbezahlt werden sollen. In einer E-Mail des Wahlkampfteams vom Samstagnachmittag hieß es: „Der eklatante Wahlbetrug in korrupten, von Demokraten regierten Städten ist beispiellos. Die Linke hat bewiesen, dass es nichts gibt, was sie nicht tun würde, um dem amerikanischen Volk die Macht zu entreißen.“

Weiter steht in der im Namen von Donald Trump verschickten Mail: „Wenn sie hinter mir her sind, sind sie in Wirklichkeit hinter Euch her und allem, wofür Ihr steht. Diese Wahl ist noch nicht vorbei. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, und ich muss wissen, dass ich auf Dich zählen kann.“ Beim Klick auf einen Link in der Mail wird der Nutzer auf eine Internetseite geleitet, auf der es heißt, Trump stelle eine „Task Force“ zur Verteidigung der Wahl zusammen.

Auf der Seite werden Spenden zwischen 5 Dollar (4,21 Euro) und 2800 Dollar vorgeschlagen, oder aber ein frei wählbarer Betrag. Wer nach unten scrollt, findet dort im Kleingedruckten die Information, dass 60 Prozent der Beiträge auf ein Konto fließen, mit dem Wahlkampfschulden abbezahlt werden. Trump hat bei der Wahl Betrug bemängelt, wofür es bislang keine Belege gibt. Er hat angekündigt, juristisch gegen Bidens Wahlsieg vorzugehen.

20.45 Uhr: Joe Biden will Corona-Taskforce einrichten

Der frisch gewählte US-Präsident Joe Biden will US-Medienberichten zufolge schon am Montag einen Expertenrat zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie vorstellen. Die Einrichtung des Gremiums noch vor der Bekanntgabe der Personalwahl für erste Kabinettsposten unterstreiche, welche Bedeutung Biden dem Kampf gegen die Pandemie einzuräumen plane, berichtete am Samstag die Nachrichtenseite „Axios“. Dem Sender CNN zufolge soll es sich um ein zwölfköpfiges beratendes Expertengremium handeln.

Der amtierende Präsident Donald Trump wird noch bis zur geplanten Amtseinführung Bidens am 20. Januar weiter regieren. Biden hatte jedoch schon vor der Wahl vom Dienstag erklärt, dass er sich im Falle eines Wahlsiegs umgehend mit Gouverneuren und Bürgermeistern kurzschließen würde, um den Kampf gegen die Pandemie voranzutreiben.

Die Pandemie ist in den USA weiter völlig außer Kontrolle. Zuletzt meldeten die Behörden dort im Schnitt rund 100 000 Neuinfektionen pro Tag. Daten der Universität Johns Hopkins zufolge gab es in den USA seit Beginn der Pandemie 9,8 Millionen bestätigte Infektionen und mehr als 236 000 damit zusammenhängende Todesfälle.

20.36 Uhr: Bidens Frau Jill: Er wird ein Präsident aller unserer Familien sein

Die Frau des gewählten US-Präsidenten Joe Biden hat den Amerikanern versprochen, dass ihr Mann sich für alle Familien im Land einsetzen werde. Jill Biden veröffentlichte am Samstag ein Foto auf Twitter, das sie und ihren Mann in einem Wohnzimmer zeigt. Biden trägt eine Schirmmütze mit der Aufschrift „We just did“ (etwa: Wir haben es geschafft.). Die beiden halten ein Schild in die Kamera, auf dem geschrieben steht: „Dr. & Vize-Präsident Biden leben hier.“ Das nun überflüssige Wort „Vize“ verdeckt die 69-jährige Jill Biden mit ihrer Hand.

Joe Biden und seine Frau Jill. Foto: imago images/ZUMA Wire

Biden war unter Barack Obama acht Jahre lang Vize-Präsident der Vereinigten Staaten. Am Samstag war er von US-Medien zum Gewinner der Wahl gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump erklärt worden. Biden sei mit seiner Familie zu Hause gewesen, als er von der Nachricht erfahren habe, berichtete der TV-Sender ABC News unter Berufung auf einen Mitarbeiter Bidens.

20.29 Uhr: Biden gewinnt laut US-Medien auch in Nevada

Mehrere US-Medien berichten, dass Joe Biden auch im Bundesstaat Nevada gewonnen hat. Damit sicherte Biden sich die Stimmen sechs weiterer Wahlleute und verbessert nochmal seine Position im absehbaren juristischen Kampf gegen den bisherigen Amtsinhaber Donald Trump um das Wahlergebnis.

Damit hätte er 279 Wahlmänner auf sich vereinigt.

20.15 Uhr: Melanie Trump hält sich bedeckt

Was ist eigentlich mit Melanie Trump? Seit Tagen hält sich die First Lady mit Äußerungen zurück. Ihre letzten Tweet mit Bezug zur Wahl setzte sie am Dienstag ab. Laut Information des Senders CNN will Melanie ihr Schweigen weiterhin aufrecht halten. Stimmen aus dem Weißen Haus behaupten, dass sie sich ebenfalls nicht zu den Bemühungen ihres Mannes, das Wahlergebnis anzufechten, äußern wird. So habe sie keine Strategiesitzung mit hohen Beamten oder ihrer Familie geplant.

Melania Trump schweigt bisher. (Archivbild) Foto: imago images/MediaPunch

20.09 Uhr: Britischer Premier Johnson gratuliert Biden und Harris

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat Joe Biden zu dessen Wahl zum US-Präsidenten und Kamala Harris zu „ihrem historischen Erfolg“ gratuliert. „Die USA sind unser wichtigster Verbündeter“, schrieb Johnson am Samstagabend auf Twitter, nachdem die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender Bidens Sieg über den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen hatten. Er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit bei den gemeinsamen Prioritäten, vom Klimawandel bis hin zu Handel und Sicherheit, schrieb Johnson.

In Großbritannien vermuten Kommentatoren, dass die Wahl auch die Verhandlungen um einen Brexit-Handelspakt zwischen Brüssel und London fördern könnte. Biden gilt als EU-freundlich, Donald Trump wollte hingegen ein lukratives Handelsabkommen mit Großbritannien abschließen.

20.04 Uhr: Joe Biden spielt Golf, während Joe Biden gewinnt

US-Präsident Donald Trump hat die Nachricht seiner Wahlniederlage bei einem Besuch seines Golfclubs in Virgina ereilt - seinem ersten Ausflug aus dem Weißen Haus seit der Wahl. Trump war am Samstagvormittag vom Weißen Haus aus zu seinem Golfclub gefahren und dort um 10.39 Uhr (Ortszeit/16.39 MEZ) angekommen, wie Reporter aus dem Begleittross des Präsidenten berichteten. Kurz vor 11.30 Uhr meldeten US-Medien übereinstimmend, dass Trumps Herausforderer Joe Biden die Wahl gewonnen habe. Den Berichten zufolge hielt in der Nähe des Golfclubs eine Person ein Schild mit der Aufschrift „Good Riddance“ (in etwa: Auf Nimmerwiedersehen) hoch.

Donald Trump spielte eine Runde Golf, während Joe Biden zum Sieger der US-Wahl ausgerufen wurde. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

Vor der Rückfahrt zum Weißen Haus berichteten Reporter am frühen Samstagnachmittag, vor der Einfahrt zu dem Golfclub hätten sich Dutzende Unterstützer sowohl Bidens als auch Trumps eingefunden. Auf Schilden von Trump-Gegnern habe etwa gestanden: „Du bist gefeuert“ und „Pack Deinen Scheiß und geh“. Fahrzeuge mit Trump-Flaggen seien hin- und hergefahren und hätten gehupt. Aus einem der Fahrzeuge habe jemand per Lautsprecher gerufen: „Die Medien lügen über alles.“ Die Reporter aus dem Begleittross berichteten, der Konvoi mit dem Präsidenten sei um 14.30 Uhr vom Golfclub aus aufgebrochen.

19.25 Uhr: Barack Obama: „Könnte nicht stolzer sein“

Barack Obama gratuliert seinem ehemaligen Vize- und zukünftigen Präsidenten Joe Biden. „Ich könnte nicht stolzer sein unserem neuen Präsidenten Joe Biden und unserer First Lady Jill Biden zu gratulieren.“ Ebenfalls gratuliert er der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris und ihrem Mann Doug Emhoff.

Barack Obama unterstütze Joe Biden im Wahlkampf. Foto: imago images/The Photo Access

„Wenn alle Stimmen ausgezählt sind, werden Biden und Harris einen historischen und entscheidenden Sieg eingefahren haben.“ Dennoch betont Obama ebenfalls die großen Aufgaben, die vor Biden und Harris stehen: die Corona-Pandemie, eine ungleiches Wirtschafts- und Rechtssystem und den Klimawandel.

19.08 Uhr: Angela Merkel gratuliert Joe Biden

Angela Merkel gratuliert Joe Biden zum Gewinn der Wahl. In einem Statement äußerte sich die deutsche Kanzlerin: „Die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich wünsche ihm von Herzen Glück und Erfolg und gratuliere ebenso Kamala Harris, der gewählten ersten Vizepräsidentin ihres Landes.

Angela Merkel gratuliert dem neuen US-Präsidenten Joe Biden. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Präsidenten Biden. Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen.“

18.57 Uhr: Biden gewinnt laut US-Medien auch in Nevada

Der neu gewählte Präsident Joe Biden hat Prognosen von Medien zufolge bei der US-Wahl auch im wichtigen Bundesstaat Nevada gesiegt. Das ging am Samstag aus übereinstimmenden Vorhersagen der Nachrichtenagentur AP und des TV-Senders Fox hervor.

Damit sicherte Biden sich die Stimmen sechs weiterer Wahlleute und verbessert nochmal seine Position im absehbaren juristischen Kampf gegen den bisherigen Amtsinhaber Donald Trump um das Wahlergebnis.

18.50 Uhr: Tausende jubeln und feiern in US-Großstädten nach Wahlsieg Bidens

Nur Sekunden, nachdem mehrere US-Medien den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden am Samstag zum Sieger der Wahl in den USA erklärt haben, ist in vielen Großstädten großer Jubel ausgebrochen. Auf den Straßen New Yorks klatschten, schrien und jubelten die Menschen. Hunderte strömten Samstagmittag (Ortszeit) zum Times Square und feierten. Viele Autofahrer betätigten pausenlos ihre Hupen. Auch nach einer Stunde hatte der andauernde Applaus noch kein Ende genommen.

Unterstützer des designierten Präsidenten Joe Biden winken mit Schildern am Eingang des Trump National Golfclubs, als ein unter Trump-Fahnen fahrender Wagen vorbeifährt. Trump war auf der Anlage. Foto: Steve Helber/AP/dpa

Biden-Anhänger feiern in New York. Foto: imago images / ZUMA Wire

Washington steht Kopf. Foto: imago images / ZUMA Wire

Biden-Anhänger mit einer Spitze gegen Donald Trump. Foto: imago images / ZUMA Wire

Foto: imago images / ZUMA Wire



Foto: imago images / UPI Photo



Fernsehsender zeigten auch Bilder aus Philadelphia in Pennsylvania mit feiernden Menschen. Kurz nachdem einige noch ausstehende tausend Stimmen von dort bekanntgegeben wurden, hatten US-Sender Joe Biden zum Sieger ausgerufen. Auch vor dem Weißen Haus in Washington jubelten die dort versammelten Demonstranten.

Die Metropolen an der US-Ostküste gelten als liberal und demokratisch, Joe Biden hat dort ersten Ergebnissen zufolge den weit überwiegenden Teil der Stimmen geholt. New York ist aber auch die Geburtsstadt des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

18.47 Uhr: CNN-Journalist bricht vor laufenden Kameras in Tränen aus

Nur kurz nachdem der amerikanische Sender CNN den Biden-Sieg verkündete, brach der Journalist Van Jones in Tränen aus.

Mit brüchiger Stimme verkündete er: „Es ist heute Morgen einfacher Eltern zu sein. Es ist einfacher Vater zu sein. Es ist einfacher den Kindern zu erzählen, dass Charakter zählt. Es ist wichtig. Sag ihnen, dass die Wahrheit wichtig ist.“

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters."



Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk — CNN (@CNN) November 7, 2020

Van Jones sprach von einem schlimmer gewordenen Rassismus im Land. „Du gehst in einen Laden und Leute, die Angst hatten, ihren Rassismus zu zeigen, werden ekelhafter und ekelhafter zu dir. Und du hast Angst um deine Kinder, hast Angst um deine Schwester“, sagte er.

Der 52 Jahre alte Politikwissenschaftler Jones gibt bei CNN seine Einschätzung zu politischen Themen ab und war auch bei der Berichterstattung um die Wahl häufig zu sehen.

18.42 Uhr: Vor dem Weißen Haus knallen die Korken

Nicht nur in New York feiern die Menschen auf den Straßen, auch in Washington D.C. knallen die Korken. Videos im Netz zeigen feiernde Biden-Unterstützer vor dem Weißen Haus. Zwei Frau köpfen je eine Falsche Sekt und werden von der Menge gefeiert und gefilmt.

People are popping champagne in front of the White House right now pic.twitter.com/m2U0qcB66u — Matt Brown (@mrbrownsir) November 7, 2020

18.29 Uhr: Kamala Harris gratuliert im Sportdress

Die vermutlich neue Vizepräsidentin Kamala Harris teilt via Twitter ein Video, wie sie Joe Biden zur Präsidentschaft gratuliert. Im lockeren Sportdress sagt sie am Telefon: „Wir haben es geschafft, Joe. Du wirst der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.“

Kamala Harris wäre die erste Frau, erste Schwarze und erste Asiatin, die Vizepräsidentin der USA wird.

18.26 Uhr: Erleichterung in Deutschland nach Sieg Bidens bei US-Wahl

Der Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentenwahl hat in Deutschland für Erleichterung gesorgt. „Die Welt atmet auf“, schrieb der CDU-Politiker Friedrich Merz am Samstag auf Twitter. „Mit Ihnen gibt es eine Chance, dass Europa und Amerika wieder besser zusammenarbeiten und gemeinsam für Frieden und Freiheit auf der Welt einstehen.“ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schrieb: „Demokratie ist einfach großartig!“

Auch FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich erleichtert: „Es wird nun nicht jede Meinungsverschiedenheit mit den USA verschwinden, aber es gibt die Chance auf einen Neustart der transatlantischen Partnerschaft. Wir Europäer sollten sie nutzen.“

Linken-Chefin Katja Kipping schrieb, die Wahl von Joe Biden sei zwar eine gute, wenn auch keine beruhigende Nachricht. Mit Blick auf das überraschend gute Ergebnis des unterlegenen Amtsinhabers Donald Trump schrieb sie: „Knapp die Hälfte der Stimmen bekam ein großmäuliger Lügner, der täglich seine Verachtung für Demokratie, Frauen und alle, die ihm zu widersprechen wagten, gezeigt hat. Donald Trumps Aufruf, das Auszählen der Stimmen zu stoppen, offenbart seine Missachtung gegenüber der Demokratie.“

18.21 Uhr: Biden meldet sich erstmals zu Wort

Der nach übereinstimmenden Medienberichten neue US-Präsident Joe Biden meldet sich erstmal nach der Verkündung seines Wahlsiegs zu Wort: „Amerika, ich fühle mich geehrte, dass ihr mich gewählt habt um unsere wunderbares Land zu führen. Die Arbeit, die vor uns steht, wird hart sein, aber ich verspreche euch eins: Ich werde der Präsident aller Amerikaner sein – egal ob ihr mich gewählt habt oder nicht.“

18.08 Uhr: Hillary Clinton sieht Sieg Bidens als „Ablehnung von Trump“

Hillary Clinton unterlag 2016 Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftswahl. Jetzt meldet sie via Twitter zum von mehreren US-Medien verkündeten Sieg von Joe Biden zu Wort:

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

Sie schreibt: „Die Wähler haben entschieden und sie haben entschieden, dass Joe Biden und Kamala Harris unsere nächster Präsident und Vizepräsidentin werden sollen.“ Sie interpretiert den Sieg als Ablehnung von Trump.

18.06 Uhr: Donald Trump will Ergebnis nicht anerkennen

US-Präsident Donald Trump will einen Sieg seines Herausforderers Joe Biden bei der Wahl in den USA nicht anerkennen. „Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist“, teilte der republikanische Amtsinhaber am Samstag mit. Zuvor hatten US-Medien Biden übereinstimmend als Sieger der Präsidentenwahl ausgerufen.

„Wir alle wissen, warum Joe Biden sich voreilig fälschlicherweise als Sieger ausgibt und warum seine Medienverbündeten so sehr versuchen, ihm zu helfen: Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt“, erklärte Trump. „Joe Biden ist nicht als Sieger irgendeines Staates bestätigt, ganz zu schweigen von den stark umkämpften Staaten.“

17.52 Uhr: Fox verkündet ebenfalls Wahlsieg von Biden

Neben anderen US-Medien hat auch der Trump-freundliche TV-Sender Fox Joe Biden zum Sieger der US-Präsidentenwahl erklärt. „Joe Biden gewählter 46. Präsident“, titelte der Sender am Samstag auf einem Banner. Fox gilt als „Haus und Hof“-Kanal von Präsident Donald Trump. Dieser nennt einige der Moderatoren seine „Freunde“.

17.46 Uhr: New York feiert Wahlsieg

New York versinkt in einem Hupkonzert. Wie ein Video der ARD-Journalistin Christiane Meier zeigt, tönt aus den Gebäudeschluchten lautes Hupen von Autos. Die New Yorker scheinen sich sicher zu sein: Joe Biden ist der 46. US-Präsident.

Die Millionenmetropole an der US-Ostküste gilt als überwiegend liberal und demokratisch, Joe Biden hat dort ersten Ergebnissen zufolge den überwiegenden Teil der Stimmen geholt. Die Metropole ist aber auch die Geburtsstadt vom noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

17.27 Uhr: CNN verkündet Wahlsieg von Biden

Der Fernsehsender CNN ist sich sicher: Joe Biden ist der 46. Präsident der USA. Auch die Nachrichtenagentur AP schließt sich dieser Einschätzung an. Nach Rechnungen hätte Biden in Pennsylvania gewonnen und somit 20 Wahlmänner zugeschrieben bekommen. Damit hätte Joe Biden 273 Wahlstimmen, er benötigt 270 für den Sieg.

Joe Biden ist laut US-Medien der 46. Präsident der USA. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Vorausgegangen war eine große Aufholjagd Bidens bei der Auszählung der Stimmen. Trump hatte am Mittwochmorgen (Ortszeit) noch mit mehr als 600 000 Stimmen vorne gelegen. Das lag daran, dass in Pennsylvania zunächst die Stimmen vom Wahltag gezählt wurden - und die fielen mehrheitlich für Trump aus. Die Frühwähler, die eher für Biden stimmten, wurden erst später ausgewertet. Bei der Wahl 2016 konnte sich Trump in Pennsylvania sehr knapp durchsetzen. Er lag nur 0,7 Prozentpunkte vor seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton.

16.46 Uhr: Wird Donald Trump eine Niederlage hinnehmen?

Wird Donald Trump eine Wahlniederlage anerkennen? Ein Video aus dem Jahr 2016 zeigt, wie der amtierende Präsident dazu steht. Damals hat er im Duell mit Hillary Clinton ein lapidare Aussage getroffen. Was er genau sagte, kannst du hier nachlesen.

16.28 Uhr: Twitter versteckt Trump-Tweets hinter Warnhinweisen

Die Nachrichtenplattform Twitter hat erneut den Zugang zu mehreren Botschaften von US-Präsident Donald Trump wegen unbelegter Behauptungen über Betrug bei der US-Wahl eingeschränkt. Vier Tweets wurden am Samstag hinter Warnhinweisen versteckt. In den Hinweisen hieß es: „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess“.

Mehrere Tweets von Donald Trump sind durch Twitter verborgen worden. Foto: Twitter @realDonaldTrump

Seit der Präsidentenwahl am Dienstag behauptet Trump immer wieder und ohne Beleg, dass es bei der Abstimmung Betrug zu seinen Ungunsten gegeben habe.

15.20 Uhr: Wahlhelfer taucht aus Angst vor Trump-Anhängern ab

Aus Angst vor Trump-Anhängern ist ein Wahlhelfer aus Fulton County (Georgia) untergetaucht sein. Auf Twitter hatten Trump-Wähler zuvor behauptet, der Mann habe einen Wahlzettel verschwinden lassen. Ein Video aus dem Auszählungslokal soll das belegen.

Zu sehen ist, wie er offenbar wutentbrannt einen Zettel zerknittert und zur Seite wirft. Jedoch handelte es dabei nicht um einen Wahlzettel, wie Wahlleiter Richard Barron klar stellte. Es sei eine Liste mit Anweisungen gewesen, was man auch an der Größe des Zettels sehen könne, die nicht zum Format des Stimmzettels passt. Wie CNN und die New York Times melden, ist der Mann nun abgetaucht, nachdem Trump-Anhänger persönliche Daten über ihn im Netz verbreiteten.

CNN sieht Joe Biden auf der Siegerstraße. Foto: imago images / ZUMA Press

15.05 Uhr: CNN sieht Joe Biden nah am Sieg

Noch ruft CNN Joe Biden nicht als gewählten neuen Präsidenten aus (President-elect), doch der Sender lässt keinen Zweifel mehr aufkommen, dass das nun noch eine Frage der Zeit ist. Erwartet werden neue Auszählungsergebnisse aus Pennsylvania, Arizona und Nevada. Auf der Internetseite des Senders heißt es „Biden nears victory“ – Biden nähert sich dem Sieg.

Auch Experte Steve Kornacki MSNBC rechnete am Samstag vor, dass der Trend bei der Auszählung eindeutig für Joe Biden in Pennsylvania spricht:

.@SteveKornacki breaks down the state of the race in Pennsylvania as of Saturday at 8:55 a.m. ET.#TrackingKornacki #MSNBC2020 pic.twitter.com/wI1IzUm9e3 — MSNBC (@MSNBC) November 7, 2020

13.50 Uhr: Darum dauert die ganze Auszählung der US-Wahl 2020 so lange

Viele fragen sich, wieso die Amerikaner mehrere Tage brauchen, um die restlichen zehntausenden Stimmzettel auszuzählen. Das Nachrichtenportal Focus Online nennt mögliche Gründe. Zum einen wären die Behörden aufgrund des engen Zwischenstandes und der Betrugsvorwürfe von Donald Trump darum bemüht, besonders sorgfältig zu arbeiten, zum anderen gab es diesmal überdurchschnittlich viele Briefwähler. In North Carolina und Pennsylvania wurden zudem Briefwahlstimmen noch bis Freitag akzeptiert, wenn sie spätestens am Wahltag 3. November abgestempelt wurden, in Nevada sind sie sogar mit diesem Poststempel gültig, wenn sie noch bis zum 10. November eintreffen!

Focus Online zählt aber noch einen weiteren Grund auf: Viele der restlichen Wahlzettel sind heikel, weil sie geknickt oder falsch unterschrieben wurden, oder unklar angekreuzt sind. Hier müssen Experten kommen und entscheiden, ob die Stimme gültig ist. Dazu gehören auch sogenannte „Provisional Ballots“, vorläufige Wahlzettel, bei denen die Identität des Wählers noch aufwändig überprüft werden muss, weil er nicht im Wählerverzeichnis steht, die verzeichnete Adresse veraltet ist oder er seinen Ausweis vergessen hatte.

Seit mehreren Tagen schon sind die Wahlhelfer beim Zählen der Wahlzettel. Joe Biden steht kurz vor dem Sieg, doch muss sich gedulden. Kommt der Durchbruch am Samstag? Foto: dpa/AP/Carolyn Kaster, dpa/AP/Carlos Osorio

13.22 Uhr: Hängepartie geht weiter, obwohl Joe Biden immer klarer führt – Durchbruch um 18 Uhr?

Die Hängepartie in den USA geht weiter. Stück für Stück baut Joe Biden seinen Vorsprung aus, doch die großen Fernsehsender und Nachrichtenagenturen verkünden weiterhin nicht seinen Sieg bei der US-Wahl 2020, weil es zumindest theoretisch noch die Möglichkeit gibt, dass Trump ihn überholt, obwohl der Trend dagegen spricht. Offenbar setzt man in den Medien darauf, dass diese Wahl nach den Betrugsvorwürfen von Donald Trump möglichst viel Akzeptanz in der Bevölkerung findet und möchte daher nicht vorläufig Biden zum Sieger küren.

Um 18 Uhr deutscher Zeit wollen Arizona und Nevada aber neue Zwischenstände der Auszählungen mitteilen. Wird dann endlich alles klar sein? In beiden Bundesstaaten führt Biden und die 17 Wahlleute würden ihm für den Sieg ausreichen, egal was in anderen Staaten noch herauskommt.

Möglicherweise jedoch kommen zuvor schon neue Zahlen aus Pennsylvania. Auch diese 20 Wahlleute würden Joe Biden für den Sieg reichen.

+++ US-Wahl: Hintertür für Donald Trump – „Verrückterweise steht das in der Verfassung“ +++

11.32 Uhr: Trump-Kampagne motzt eigene Anhänger an

In einem ungewöhnlich aggressiven Tonfall geht das Trump-Team nun die eigenen Anhänger an. Es verschickte pampige Fundraising-E-Mails, offenbar an Anhänger, die bisher nichts gespendet haben. „Das ist deine LETZTE MITTEILUNG“, heißt es in der Mail. „Bisher hast du alle unsere E-Mails ignoriert, in denen wir dich gebeten haben, DIE WAHL ZU VERTEIDIGEN. Du hast das Team Trump Eric, Lara, Don, den Vizepräsidenten UND sogar den Präsidenten der Vereinigten Staaten ignoriert. ZEHNTAUSENDE Patrioten haben uns in den 48 Stunden ZUM ALLERERSTEN MAL verstärkt - warum du nicht?“

Gebete allein reichen nicht. Erwarten mehr Unterstützung und vor allem Spenden: Trump und sein Team. Foto: imago images/MediaPunch, ZUMA Wire

+++ US-Wahl 2020: So betrachtet hätte Donald Trump tatsächlich haushoch gewonnen +++

Die E-Mail drückt aus, wie angespannt die Lage im Trump-Team ist. Sie ist wohl auch ein Indiz dafür, wie dringend die Kampagne neues Geld braucht, zum einen um bestehende Wahlkampfschulden auszugleichen, zum anderen für künftige Anwaltskosten und die zu zahlenden Millionenbeiträge für angestrebte Neuauszählungen in den Bundestaaten. Zwar kann ein Kandidat eine Neuauszählung beantragen, er muss sie dann aber selbst zahlen.

Trump fundraiser emails getting narky. pic.twitter.com/rI6I1YGvIu — Ben Riley-Smith (@benrileysmith) November 6, 2020

10 Uhr: Joe Biden setzt sich in Georgia mehr und mehr ab

Laut CNN setzt sich Joe Biden in Georgia mehr und mehr ab. Demnach führt Biden mittlerweile mit 7.248 Stimmen. Erst im Verlauf des Freitags kippte Georgie und Biden konnte hauchdünn in Führung gehen. Mittlerweile beträgt sein Vorsprung mehrere Tausend Stimmen, was auch für eine Neuauszählung entscheidend sein kann. Je größer sein Vorsprung, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ein anderes Ergebnis bei einer Neuauszählung herauskommen wird.

+++ US-Wahl 2020: Claus Kleber schickt Video an Donald Trump, um ihm DAS klarzumachen +++

7.25 Uhr: Trump wird laut Insidern Wahlniederlage nicht eingestehen

Die Washington Post berichtet unter Berufung auf enge Vertraute des Präsidenten, dass Donald Trump eine Wahlniederlage nicht öffentlich eingestehen werde. Er wolle sich aber immerhin zu einer friedlichen Machtübergabe verpflichten. Trotzdem wolle er bei seiner Version bleiben, dass ihm die Wiederwahl gestohlen worden sei.

Dazu passt, was der White-House-Chefreporter von CNN, Jim Acosta, über Twitter schrieb. Der US-Präsident habe mittlerweile eine realistischere Einschätzung der Lage und seines Rückstandes bei den Wählerstimmen. Dem Trump-Team werde immer klarer, dass ohne Siege in Georgia und Arizona ein Rechtsstreit um Briefwahl-Stimmen in Pennsylvania schwieriger wird. Das heiße aber nicht, dass er aufgeben wolle, sagte ihm eine Quelle aus dem Umfeld Trumps.

Source went on to say picture is becoming clear to Trump team that without wins in GA and AZ, it would be difficult to mount legal challenges in PA. Courts will not want to hear challenges if Trump lacks viable path to 270 EV's, source said. What would be the point, source said. — Jim Acosta (@Acosta) November 7, 2020

Vor der Ansprache Bidens warnte er seinen Konkurrenten davor, vorzeitig den Sieg zu beanspruchen. Über Twitter schrieb er: „Joe Biden sollte das Amt des Präsidenten nicht zu Unrecht beanspruchen. Ich könnte diese Behauptung auch machen. Gerichtsverfahren beginnen gerade erst!“

+++ Ivanka Trump: Lässt sie ihren Vater im Stich? Ihre Reaktion ist auffällig +++

Gleichzeitig fordert Trump seine Anhänger zum Spenden für den Rechtsstreit um die Wahlen auf. Damit sollen nicht nur neue Anwaltkosten und mögliche Millionen-Gebühren für Neuauszählungen beglichen werden, sondern auch bestehende Wahlkampfschulden. In einer E-Mail seiner Kampagne an seine Unterstützer heißt es: „Die Demokraten werden versuchen, diese Wahl zu stehlen! Bitte spende jetzt jeden Betrag, um die Integrität unserer Wahl zu verteidigen.“ Auf der Homepage werden Spenden zwischen 5 und 2800 Dollar vorgeschlagen.´

7.05 Uhr: Joe Biden rechnet mit deutlichem Sieg mit mehr als 300 Wahlleuten

Joe Biden hat die US-Bürger in einer besonnenen Rede am späten Freitagabend (Ortszeit) zur Einigkeit aufgerufen. „Es ist an der Zeit, dass wir als eine Nation zusammenkommen um zu heilen“, sagte er in seiner Heimatstadt Wilmington (Delaware). Der Kandidat zeigte sich zuversichtlich, dass er die US-Wahl gewonnen habe, verzichtete aber darauf, sich bereits zum Sieger auszurufen.

Die bisherigen Zahlen zeigten „klar und überzeugend: Wir werden diese Wahl gewinnen“, so Biden. Er sei auf bestem Wege mehr als 300 Wahlleute zu gewinnen - deutlich mehr als die für den Gesamtsieg notwendigen 270 Wahlleute.

Gleichzeitig rief der Kandidat zur Geduld auf, solange die Auszählung dauere: „Vergesst nie, diese Stimmzettel sind nicht nur Zahlen, sie repräsentieren abgegebene Stimmen. Diese Männer und Frauen, die ihr Grundrecht ausgeübt haben.“

Biden kündigte bei seiner Rede außerdem an, im Falle seines Wahlsieges unverzüglich gegen die Corona-Krise vorzugehen. Jeder solle wissen, „dass wir ab Tag eins unseren Plan umsetzen werden, dieses Virus unter Kontrolle zu bringen“. Er wolle „viele Leben retten“.

22.45 Uhr: Bewaffnete Männer in Philadelphia festgenommen

Zwei Männer sind in der Nähe des Kongresszentrums von Philadelphia Pennsylvania) festgenommen worden, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Die Männer (61 und 42) aus Virginia hatten Schusswaffen bei sich und keine Erlaubnis, diese auch in Pennsylvania tragen zu dürfen. Jetzt droht ihnen eine Anklage wegen Schusswaffendelikten.

+++ US-Wahl 2020: Greta Thunberg verspottet Trump! „Chill Donald, chill!“ +++

21.30 Uhr: Biden kündigt Rede an

Laut der US-Nachrichtenagentur „Associated Press“ (AP) will Joe Biden laut seinem Wahlkampfteam am Freitagabend US-amerikanischer Zeit eine Rede halten.

20.05 Uhr: Republikaner und Ex-Präsidentschaftskandidat Romney kritisiert Trump

Mitt Romney, Senator von Massachusetts und selbst Präsidentschaftskandidat 2012 für die Republikaner (Niederlage gegen Barack Obama), hat Donald Trump wegen dessen Betrugsvorwürfen scharf kritisiert. Romney sieht es zwar als legitim an, dass Trump rechtliche Schritte gegen das Wahlergebnis ergreifen wolle. Allerdings habe der Präsident Unrecht, „wenn er sagt, dass die Wahl gefälscht, fehlerhaft und gestohlen war. Das schadet der Sache der Freiheit hier und auf der ganzen Welt. Er schwächt damit die Institutionen, die das Fundament der Republik bilden, und facht gefährlichen Zorn an.“

Der Republikaner Mitt Romney. Foto: imago images / ZUMA Wire

19.30 Uhr: Auszählung in Philadelphia könnte Tage dauern

Die Wahlleitung in Philadelphia erklärt, dass die endgültige Auszählung in Philadelphia (Pennsylvania) noch Tage dauern könnte. Laut CNN führt dort aktuell mit knapp über 12.000 Stimmen.

17.55 Uhr: Trump wirft Verstoß gegen US-Verfassung vor

Jetzt legt Trump richtig los! In einem weiteren Tweet wirft er dem Gouverneur von Pennsylvania, dem Demokraten Tom Wolf, den Verstoß gegen die US-Verfassung vor! Trump: „Der Gouverneur Wolf und der Oberste Staatsgerichtshof haben offenkundig gegen die Verfassung der USA verstoßen!“

“This is what we know. We have to go back to the state level and how this morass came to be in the first instance. The Governor, Wolf, and the State Supreme Court, flagrantly violated the Constitution of the U.S. The power to set these rules and regulations is vested in the — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Unabhängige Wahlbeobachter (auch aus Deutschland) sehen dafür keinerlei Belege, halten das Zählverfahren für transparent und internationaler Norm entsprechend.

17.40 Uhr: Trump zweifelt an Philadelphias Wahlintegrität

Jetzt hat sich Donald Trump zu Wort gemeldet! Auf Twitter bezweifelt er, dass in Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania) alles mit rechten Dingen läuft: „Philadelphia hat eine schlechte Geschichte in Sachen Wahlintegrität.“

“Philadelpiha has got a rotten history on election integrity.” @Varneyco @FoxBusiness — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

17.15 Uhr: Oppositionsführerin Pelosi: „Haben den Krieg gewonnen“

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses und Oppositionsführerin Nancy Pelosi von den Demokraten hat in einer öffentlichen Stellungnahme eine Kampfansage an Trump und seine Republikaner gemacht: „We did win the war“ („Wir haben den Krieg gewonnen“).

16.45 Uhr: Georgia vor Neuauszählung

In Georgia wird neu ausgezählt, wenn die Auszählung ein erstes Mal durch ist, erklärten die Behörden. Der Secretary of State des Bundesstaats Georgia, Brad Raffensperger, hat auf einer Pressekonferenz gesagt: „Bei einem so geringen Abstand wird es in Georgia eine Nachzählung geben.“ Aktuell gäbe es noch 4.196 Stimmen auszuzählen. Hinzu kämen 8.890 Stimmen von im Ausland stationierten Soldaten.

16.00 Uhr: Trump gibt nicht auf – „This election is not over“

US-Präsident Trump denkt trotz des Stimmenrückstands gegen Joe Biden nicht an Aufgabe. In einem Tweet hat Trump ein Schreiben seines Wahlkampf-Beraters Matt Morgan gepostet – mit den Worten: „This election is not over“ („Die Wahl ist noch nicht vorbei“). Morgan schreibt, dass die „falsche Prognose von Joe Biden als Sieger“ auf Ergebnissen in vier Staaten basiere, die „weit vom Finale entfernt sind“.

This election is not over. pic.twitter.com/0WJGtgqKxX — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 6, 2020

14.58 Uhr: Biden führt jetzt auch tatsächlich in Pennsylvania

Nun ist das passiert, womit Experten den ganzen Tag schon gerechnet haben: Auch in Pennsylvania schnappt sich Joe Biden in diesem irren Wahl-Krimi die Führung, meldet CNN. Wenn er seinen Vorsprung über die Ziellinie bringt, ist er über der Marke von 270 Wahlmänner-Stimmen.

14.20 Uhr: Auszählung in Pennsylvania geht zügig voran – Ergebnis wird am Freitag erwartet

Die Auszählung der Wahlstimmen im Schlüsselstaat Pennsylvania (20 Wahlmänner-Stimmen) ist am Freitag zügig vorangekommen. Die Zahl der noch nicht erfassten Briefwahlstimmen konnte am Freitag nach Angaben der Behörden um rund die Hälfte auf 160.000 verringert werden.

Donald Trump und Joe Biden: Fällt am Freitag endlich die Entscheidung, wer neuer US-Präsident wird? Foto: Evan Vucci/Patrick Semansky/AP/dp

Staatssekretärin Kathy Boockvar hatte bereits am Donnerstagabend (Ortszeit) erklärt, dass für Freitag mit einem Ergebnis der Präsidentschaftswahl in diesem US-Staat zu rechnen sei. Gehen die 20 Wahlmänner an Joe Biden, wäre das dann auch die endgültige Entscheidung im Rennen, denn dann wäre er auf jeden Fall bei 273 Wahlmänner-Stimmen, egal was in den anderen Bundesstaaten noch passiert.

Siehe auch: Amtliche Website zu Wahlen in Pennsylvania, Webcam Stimmenauszählung Philadelphia

13.20 Uhr: Warten auf neue Ergebnisse der Auszählungen – auch Pennsylvania vor großer Wende

Auszählungen im Endspurt: Experten rechnen mittlerweile fest damit, dass auch der Bundesstaat Pennsylvania an Biden gehen wird. Noch fehlen rund 50.000 Briefwahlstimmen in Philadelphia. Bislang konnte Biden 80,5 Prozent dieser Stimmen erobern. Bleibt es bei diesem Trend, könnte er mit über 40.000 Stimmen rechnen und würde locker an Trump vorbeiziehen.

In the print edition of today’s NYTimes, a full-page map of the presidential results so far showing the margin of victory for each candidate, county by county. pic.twitter.com/ZVR7VlIvUm — NYT Graphics (@nytgraphics) November 6, 2020

11.01 Uhr: Joe Biden könnte in kurzer Zeit über 270 Wahlmännern sein

CNN geht derzeit von 253 Wahlmännern für Biden aus. Würde ihm in kurzer Zeit die 16 Wahlmänner aus Georgia zugesprochen bekommen, denn die Auszählung steht vor dem Abschluss, hätte er 269. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News rechnen Biden jedoch schon Arizona zu. In diesen Berechnungen wäre Joe Biden dann also bereits über der Zielmarke von 270, nämlich bei 280. Es wäre somit alles gelaufen. Derzeit führt Joe Biden in Georgia mit rund 46.000 Stimmen.

+++ US-Wahl 2020: Amanda Knox löst mit Tweet Empörung aus – „Schämst du dich nicht?“ +++

10.30 Uhr: Joe Biden liegt jetzt vorne in Georgia! Völlig neue Wahlmänner-Verteilung jetzt möglich

Jetzt ist es passiert! Das Blatt in Georgia hat sich gewendet! Joe Biden führt laut CNN in Georgia. Er hat den Rückstand Stück für Stück verringert und profitiert von den Briefwählern, die in großer Mehrheit für ihn gestimmt haben. Wenn Biden diese 16 Wahlmänner holen kann, wäre das ein großer Schritt in Richtung Sieg.

In Nevada und Arizona liegt Joe Biden weiter vorne, in Pennsylvania holt er enorm auf. Möglich ist also, dass er diese vier Staaten alle gewinnen kann. Im Idealfall für Biden wären am Ende sogar 306 Wahlmänner-Stimmen drin! Bisher war immer die Rede vom Ziel 270, das er mit Arizona und Nevada erreichen würde.

Das wäre dann ein deutlicher Sieg für Biden und würde nicht an einem Staat hängen, so dass es weitaus schwieriger juristisch anzufechten wäre. Es wäre eine völlig neue Ausgangslage für Donald Trump, der eine Prozesswelle angekündigt hat.

Donald Trump und Joe Biden: Fällt am Freitag endlich die Entscheidung, wer neuer US-Präsident wird? Foto: Evan Vucci/Patrick Semansky/AP/dp

08:59 Uhr: Anschlag auf Wahl-Auszählungszentrum in Philadelphia (Pennsylvania) vereitelt?

Die Polizei in Philadelphia hat in der Nähe des Kongresszentrums, in dem Stimmen der US-Wahl 2020 ausgezählt werden, zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Der Lokalsender WPVI berichtete, die Polizei habe einen Hinweis bekommen, wonach ein Angriff auf das Kongresszentrum geplant worden sein könnte.

6.50 Uhr: Trump-Sohn fordert Vater zum „totalen Krieg“ auf

Donald Trump Jr., der älteste Sohn des US-Präsidenten, hat seinen Vater aufgerufen, einen einen „totalen Krieg“ rund um die Wahl zu eröffnen. Donald Trump müsse „all den Betrug und Schummeleien offenlegen“, forderte er auf Twitter. Am Abend in Georgia sagte er, dass die Kämpfe „bis zum Tod“ zu führen seien.

The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.



It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020

+++ US-Wahl: Merkel in Zwicklmühle wegen Trump – Außenminister Maas eiert im heute-journal herum +++

6.10 Uhr: Greta Thunberg verspottet Donald Trump – Retourkutsche für alten Tweet

Klimaaktivistin Greta Thunberg macht sich über US-Präsident Donald Trump lustig. Auf Twitter postete sie: „So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen! Entspann dich, Donald, entspann dich!“ Hintergrund: Einen identischen Tweet hatte Trump im Dezember über Greta Thunberg geschrieben, damals reagierte er auf die Auszeichnung zur „Person des Jahres“ durch das „Time“-Magazin.

5.55 Uhr: Joe Biden kurz vor Wende in Georgia

Der Trend ist eindeutig: Joe Biden holt mehr und mehr in Georgia auf. Bald könnte er hier in Führung liegen. Holt er sich diese 16 Wahlmänner, hätte er 269 und damit wäre klar, dass es mindestens einen Gleichstand im Electoral College geben würde, denn Trump könnte dann ebenfalls nur noch auf 269 Wahlmänner kommen.

+++ US-Wahl 2020: Was passiert bei einem Unentschieden zwischen Trump und Biden? +++

Auch in Pennsylvania ist Biden noch näher an Donald Trump herangekommen. Dagegen konnte der US-Präsident seinerseits in Arizona Boden gut machen.

5.45 Uhr: Donald Trump sorgt mit neuen Betrugsvorwürfen für Fassungslosigkeit

Fassungslosigkeit über Donald Trump. Bei einem neuen Auftritt des US-Präsidenten im Weißen Haus in der Nacht (deutscher Zeitrechnung), behauptete der Präsident erneut, dass Wahlbetrug stattfinde. Trump: „Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen!“

Trump kündigte auch erneut an, sich massiv vor Gericht gegen eine Niederlage zu wehren. „Es wird eine Menge Klagen geben. Wir können nicht zulassen, dass eine Wahl auf diese Weise gestohlen wird“. In Michigan und Georgia wurden Beschwerden seines Wahlkampfteams gegen die Stimmauszählung jedoch bereits abgewiesen.

Donald Trump bei seiner Ansprache im Weißen Haus. Foto: imago images / MediaPunch

Der TV-Sender MSNBC unterbrach daraufhin die Live-Übertragung, ebenso andere Sender. Moderator Brian Williams korrigierte den US-Präsidenten. Die Vorwürfe illegaler Stimmen und Wahlfälschung wollte der Sender nicht unkommentiert stehen lassen. Auch auf CNN fanden die Moderatoren klare Worte. CNN-Faktenchecker Daniel Dale nannte die Ansprache Trumps die unehrlichste Rede, die er je gehalten hat.“ Moderator Jake Tapper sprach von einer „traurigen Nacht für Amerika" und "Lügen" - und stellte ebenso wie sein MSNBC-Kollege Williams erneut klar, wieso sich der Trend zugunsten von Joe Biden dreht. Donald Trump hatte seine Anhänger dazu aufgerufen, nicht an der Briefwahl teilzunehmen. Deswegen ist der Anteil an Biden-Wählern an den nun zuletzt ausgezählten Briefwahl-Stimmen deutlich höher. Die Demokraten hatten ihre Anhänger wegen der Corona-Pandemie eben genau dazu aufgerufen, per Briefwahl zu stimmen.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

Der Auftritt von Donald Trump sorgte nicht nur in den liberalen Medien für Entsetzen. Trumps Nichte Mary Trump, die vor der Wahl ein Enthüllungsbuch über ihren Onkel veröffentlichte, postete auf Twitter: „So sieht es aus, wenn ein Verlierer verliert.“ Auch konservative Tageszeitung „New York Post“, sonst eher Trump-nah, kritisierte den „haltlosen Betrugsvorwurf“ des Präsidenten.

------------

In den Reihen der Republikaner melden sich erste, jedoch noch wenige kritische Stimmen. Gleichzeitig jedoch protestieren Hunderte seiner Anhänger, teilweise bewaffnet, vor den Auszählungsgebäuden in den Bundestaaten.

Der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan stellte klar: „Es gibt keine Rechtfertigung für die Äußerungen des Präsidenten heute Abend, die unseren demokratischen Prozess untergraben“ Der republikanische Repräsentantenhaus-Abgeordnete Adam Kinzinger warf Trump vor, dass es "langsam verrückt" werde, was er da verbreite. Er solle damit aufhören. Floridas Senator Marco Rubio (Republikaner) verteidigte die Auszählung: „Sich Tage Zeit zu nehmen, um legale Stimmen zu zählen ist NICHT Betrug.“