Er will Amtsinhaber Donald Trump als US-Präsident beereben: Joe Biden. Wir stellen den ehemaligen Vizepräsidenten vor.

US-Wahl 2020: Joe Biden startet in Wahltag – ausgerechnet HIER macht er seinen ersten Halt

Am 3. November wird in den USA gewählt

Donald Trump will als US-Präsident wiedergewählt werden - doch Herausforderer Joe Biden will ebenfalls ins Weiße Haus

Am Wahltag besuchte Joe Biden erst einmal den Friedhof in Wilmington, Delaware - aus einem traurigen Grund

Am 3. November wird in den USA gewählt. Wird Donald Trump als Präsident wiedergewählt und darf noch eine Amtsperiode im Weißen Haus verbringen? Oder wird sein Gegenkandidat Joe Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten?

Schon früh am Morgen der US-Wahl 2020 fuhr Joe Biden zum Friedhof in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware - und besuchte dort seinen Sohn Beau. Ein trauriger Start in den Wahltag. Das berichtet der US-Sender ABC.

US-Wahl 2020: Sohn Beau Biden starb 2015 an Krebs

Beau Biden ist nur 46 Jahre alt geworden. Der älteste Sohn von Joe Biden, der bereits unter Barack Obama Vizepräsident der USA war, starb 2015 an einem Hirntumor. Der Jurist hatte bereits seit 2010 mit Symptomen zu kämpfen, die Diagnose Hirntumor wurde allerdings erst 2013 gestellt.

Nicht der einzige Schicksalsschlag, den Joe Biden verschmerzen musste. 1972 starb Beaus Mutter und die erste Ehefrau Bidens in einem tragischen Autounfall. Auch die Tochter des US-Präsidentschaftskandidaten wurde bei dem Unglück getötet.

Joe Biden besuchte das Grab seines Sohnes gemeinsam mit seiner Frau Jill, wie ABC berichtet.

US-Wahl 2020: Bitterer Moment im TV-Duell zwischen Trump und Biden

Am 29. September trafen sich Donald Trump und Joe Biden in einem ersten TV-Duell. Auch Bidens Sohn Beau kam zur Sprache - und endete in einem absoluten Tiefpunkt für Donald Trump.

Joe Biden sprach in der Debatte über Soldaten. Auch sein Sohn Beau war 2008 im Irak - die Familie Biden fühlt sich Soldatenfamilien stark verbunden. Trump soll 2018 laut „The Atlantic“ vor dem geplanten Besuch eines Soldatenfriedhofs in Frankreich gefallene US-Soldaten als „Verlierer“ bezeichnet haben.

---------------

Das ist Joe Biden:

Joe Biden ist am 20. November 1942 in Scranton, Pennsylvania, geboren

Er ist ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei

Von 2009 bis 2017 war er Vizepräsident unter Barack Obama

Bereits bei der Wahl 1988 wollte er als US-Präsident kandidieren, stieg aber nach wenigen Wochen aus dem Rennen aus

Unter Joe Biden würde Kamala Harris Vizepräsidentin der USA werden

---------------

Joe Biden griff das Thema in der TV-Debatte auf: „Ich spreche über meinen Sohn. Die Art und Weise, wie Sie über Soldaten sprechen, dass Sie sie als Verlierer bezeichnen – mein Sohn war ein Jahr lang im Irak, er wurde ausgezeichnet. Er war kein Verlierer, er war ein Patriot“, stellte Biden klar.

Bei der TV-Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ist es richtig zur Sache gegangen.

Doch davon will Trump nichts hören. „Ach wirklich? Sprechen Sie von Hunter?“, fragt Trump. Und setzt noch einen drauf: „Ich kenne Beau nicht. Ich kenne Hunter. Hunter flog aus der Armee – unehrenhaft entlassen. Er hatte keinen Job, bis Sie Vizepräsident wurden.“

---------------

---------------

(bs)