US-Wahl 2020: Georgia vor Neuauszählung! ++ Trump denkt nicht an Aufgabe – „This election is not over“

Auch am Freitag steht bisher nicht fest, wer die US-Wahl 2020 gewonnen hat. Joe Biden braucht weiterhin entweder die Wahlmänner-Stimmen aus Pennsylvania (20) oder zwei andere Bundesstaaten, um über die erforderlichen 270 Wahlmänner zu kommen.

Donald Trump fordert weiterhin, die Auszählung der US-Wahl 2020 zu stoppen, obwohl er aktuell hinten liegt, und wirft den Demokraten Wahlbetrug vor, ohne Belege zu nennen.

------------

US-Wahl 2020: Ergebnis-Zwischenstand bei den Wahlmännern (nach 44/50 Bundestaaten)

Donald Trump: 213 Wahlmänner

213 Wahlmänner Joe Biden: 253 Wahlmänner

253 Wahlmänner Erforderliche Mehrheit: 270 der 538 Wahlmänner

270 der 538 Wahlmänner Landesweites Gesamtergebnis: Joe Biden 73,76 Millionen Stimmen (50,5%) - Donald Trump 69,67 Millionen Stimmen (47,7%)

------------

US-Wahl 2020: Stand der Auszählungen zwischen Trump und Biden

Pennsylvania (20 Wahlmänner)

Biden: 3,295 Millionen Stimmen (49,4%), Trump: 3,289 Millionen (49,3%)

Georgia (16 Wahlmänner)

Biden: 2,449 Millionen Stimmen (49,4%), Trump: 2,448 (49,4%)

Arizona (11 Wahlmänner)

Biden: 1,532 Millionen Stimmen (50,1%), Trump: 1,485 Millionen Stimmen (48,5%)

Nevada (6 Wahlmänner)

Biden: 604.251 (49,4%), Trump: 592.813 (48,5%)

North Carolina (15 Wahlmänner)

Trump: 2,732 Millionen Stimmen (50%), Biden: 2,655 Millionen Stimmen (48,6%)

------------

US-Wahl 2020: Auszählung, Reaktionen und aktuelle Prognosen im Ticker

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

17.15 Uhr: Oppositionsführerin Pelosi: „Haben den Krieg gewonnen“

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses und Oppositionsführerin Nancy Pelosi von den Demokraten hat in einer öffentlichen Stellungnahme eine Kampfansage an Trump und seine Republikaner gemacht: „We did win the war“ („Wir haben den Krieg gewonnen“).

16.45 Uhr: Georgia vor Neuauszählung

In Georgia wird neu ausgezählt, wenn die Auszählung ein erstes Mal durch ist, erklärten die Behörden. Der Secretary of State des Bundesstaats Georgia, Brad Raffensperger, hat auf einer Pressekonferenz gesagt: „Bei einem so geringen Abstand wird es in Georgia eine Nachzählung geben.“ Aktuell gäbe es noch 4.196 Stimmen auszuzählen. Hinzu kämen 8.890 Stimmen von im Ausland stationierten Soldaten.

16.00 Uhr: Trump gibt nicht auf – „This election is not over“

US-Präsident Trump denkt trotz des Stimmenrückstands gegen Joe Biden nicht an Aufgabe. In einem Tweet hat Trump ein Schreiben seines Wahlkampf-Beraters Matt Morgan gepostet – mit den Worten: „This election is not over“ („Die Wahl ist noch nicht vorbei“). Morgan schreibt, dass die „falsche Prognose von Joe Biden als Sieger“ auf Ergebnissen in vier Staaten basiere, die „weit vom Finale entfernt sind“.

This election is not over. pic.twitter.com/0WJGtgqKxX — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 6, 2020

14.58 Uhr: Biden führt jetzt auch tatsächlich in Pennsylvania

Nun ist das passiert, womit Experten den ganzen Tag schon gerechnet haben: Auch in Pennsylvania schnappt sich Joe Biden in diesem irren Wahl-Krimi die Führung, meldet CNN. Wenn er seinen Vorsprung über die Ziellinie bringt, ist er über der Marke von 270 Wahlmänner-Stimmen.

14.20 Uhr: Auszählung in Pennsylvania geht zügig voran – Ergebnis wird am Freitag erwartet

Die Auszählung der Wahlstimmen im Schlüsselstaat Pennsylvania (20 Wahlmänner-Stimmen) ist am Freitag zügig vorangekommen. Die Zahl der noch nicht erfassten Briefwahlstimmen konnte am Freitag nach Angaben der Behörden um rund die Hälfte auf 160.000 verringert werden.

Donald Trump und Joe Biden: Fällt am Freitag endlich die Entscheidung, wer neuer US-Präsident wird? Foto: Evan Vucci/Patrick Semansky/AP/dp

Staatssekretärin Kathy Boockvar hatte bereits am Donnerstagabend (Ortszeit) erklärt, dass für Freitag mit einem Ergebnis der Präsidentschaftswahl in diesem US-Staat zu rechnen sei. Gehen die 20 Wahlmänner an Joe Biden, wäre das dann auch die endgültige Entscheidung im Rennen, denn dann wäre er auf jeden Fall bei 273 Wahlmänner-Stimmen, egal was in den anderen Bundesstaaten noch passiert.

Siehe auch: Amtliche Website zu Wahlen in Pennsylvania, Webcam Stimmenauszählung Philadelphia

13.20 Uhr: Warten auf neue Ergebnisse der Auszählungen – auch Pennsylvania vor großer Wende

Auszählungen im Endspurt: Experten rechnen mittlerweile fest damit, dass auch der Bundesstaat Pennsylvania an Biden gehen wird. Noch fehlen rund 50.000 Briefwahlstimmen in Philadelphia. Bislang konnte Biden 80,5 Prozent dieser Stimmen erobern. Bleibt es bei diesem Trend, könnte er mit über 40.000 Stimmen rechnen und würde locker an Trump vorbeiziehen.

In the print edition of today’s NYTimes, a full-page map of the presidential results so far showing the margin of victory for each candidate, county by county. pic.twitter.com/ZVR7VlIvUm — NYT Graphics (@nytgraphics) November 6, 2020

11.01 Uhr: Joe Biden könnte in kurzer Zeit über 270 Wahlmännern sein

CNN geht derzeit von 253 Wahlmännern für Biden aus. Würde ihm in kurzer Zeit die 16 Wahlmänner aus Georgia zugesprochen bekommen, denn die Auszählung steht vor dem Abschluss, hätte er 269. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News rechnen Biden jedoch schon Arizona zu. In diesen Berechnungen wäre Joe Biden dann also bereits über der Zielmarke von 270, nämlich bei 280. Es wäre somit alles gelaufen. Derzeit führt Joe Biden in Georgia mit rund 46.000 Stimmen.

+++ US-Wahl 2020: Amanda Knox löst mit Tweet Empörung aus – „Schämst du dich nicht?“ +++

10.30 Uhr: Joe Biden liegt jetzt vorne in Georgia! Völlig neue Wahlmänner-Verteilung jetzt möglich

Jetzt ist es passiert! Das Blatt in Georgia hat sich gewendet! Joe Biden führt laut CNN in Georgia. Er hat den Rückstand Stück für Stück verringert und profitiert von den Briefwählern, die in großer Mehrheit für ihn gestimmt haben. Wenn Biden diese 16 Wahlmänner holen kann, wäre das ein großer Schritt in Richtung Sieg.

In Nevada und Arizona liegt Joe Biden weiter vorne, in Pennsylvania holt er enorm auf. Möglich ist also, dass er diese vier Staaten alle gewinnen kann. Im Idealfall für Biden wären am Ende sogar 306 Wahlmänner-Stimmen drin! Bisher war immer die Rede vom Ziel 270, das er mit Arizona und Nevada erreichen würde.

Das wäre dann ein deutlicher Sieg für Biden und würde nicht an einem Staat hängen, so dass es weitaus schwieriger juristisch anzufechten wäre. Es wäre eine völlig neue Ausgangslage für Donald Trump, der eine Prozesswelle angekündigt hat.

Donald Trump und Joe Biden: Fällt am Freitag endlich die Entscheidung, wer neuer US-Präsident wird? Foto: Evan Vucci/Patrick Semansky/AP/dp

08:59 Uhr: Anschlag auf Wahl-Auszählungszentrum in Philadelphia (Pennsylvania) vereitelt?

Die Polizei in Philadelphia hat in der Nähe des Kongresszentrums, in dem Stimmen der US-Wahl 2020 ausgezählt werden, zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Der Lokalsender WPVI berichtete, die Polizei habe einen Hinweis bekommen, wonach ein Angriff auf das Kongresszentrum geplant worden sein könnte.

6.50 Uhr: Trump-Sohn fordert Vater zum „totalen Krieg“ auf

Donald Trump Jr., der älteste Sohn des US-Präsidenten, hat seinen Vater aufgerufen, einen einen „totalen Krieg“ rund um die Wahl zu eröffnen. Donald Trump müsse „all den Betrug und Schummeleien offenlegen“, forderte er auf Twitter. Am Abend in Georgia sagte er, dass die Kämpfe „bis zum Tod“ zu führen seien.

The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.



It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020

+++ US-Wahl: Merkel in Zwicklmühle wegen Trump – Außenminister Maas eiert im heute-journal herum +++

6.10 Uhr: Greta Thunberg verspottet Donald Trump – Retourkutsche für alten Tweet

Klimaaktivistin Greta Thunberg macht sich über US-Präsident Donald Trump lustig. Auf Twitter postete sie: „So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen! Entspann dich, Donald, entspann dich!“ Hintergrund: Einen identischen Tweet hatte Trump im Dezember über Greta Thunberg geschrieben, damals reagierte er auf die Auszeichnung zur „Person des Jahres“ durch das „Time“-Magazin.

5.55 Uhr: Joe Biden kurz vor Wende in Georgia

Der Trend ist eindeutig: Joe Biden holt mehr und mehr in Georgia auf. Bald könnte er hier in Führung liegen. Holt er sich diese 16 Wahlmänner, hätte er 269 und damit wäre klar, dass es mindestens einen Gleichstand im Electoral College geben würde, denn Trump könnte dann ebenfalls nur noch auf 269 Wahlmänner kommen.

+++ US-Wahl 2020: Was passiert bei einem Unentschieden zwischen Trump und Biden? +++

Auch in Pennsylvania ist Biden noch näher an Donald Trump herangekommen. Dagegen konnte der US-Präsident seinerseits in Arizona Boden gut machen.

5.45 Uhr: Donald Trump sorgt mit neuen Betrugsvorwürfen für Fassungslosigkeit

Fassungslosigkeit über Donald Trump. Bei einem neuen Auftritt des US-Präsidenten im Weißen Haus in der Nacht (deutscher Zeitrechnung), behauptete der Präsident erneut, dass Wahlbetrug stattfinde. Trump: „Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen!“

Trump kündigte auch erneut an, sich massiv vor Gericht gegen eine Niederlage zu wehren. „Es wird eine Menge Klagen geben. Wir können nicht zulassen, dass eine Wahl auf diese Weise gestohlen wird“. In Michigan und Georgia wurden Beschwerden seines Wahlkampfteams gegen die Stimmauszählung jedoch bereits abgewiesen.

Donald Trump bei seiner Ansprache im Weißen Haus. Foto: imago images / MediaPunch

Der TV-Sender MSNBC unterbrach daraufhin die Live-Übertragung, ebenso andere Sender. Moderator Brian Williams korrigierte den US-Präsidenten. Die Vorwürfe illegaler Stimmen und Wahlfälschung wollte der Sender nicht unkommentiert stehen lassen. Auch auf CNN fanden die Moderatoren klare Worte. CNN-Faktenchecker Daniel Dale nannte die Ansprache Trumps die unehrlichste Rede, die er je gehalten hat.“ Moderator Jake Tapper sprach von einer „traurigen Nacht für Amerika" und "Lügen" - und stellte ebenso wie sein MSNBC-Kollege Williams erneut klar, wieso sich der Trend zugunsten von Joe Biden dreht. Donald Trump hatte seine Anhänger dazu aufgerufen, nicht an der Briefwahl teilzunehmen. Deswegen ist der Anteil an Biden-Wählern an den nun zuletzt ausgezählten Briefwahl-Stimmen deutlich höher. Die Demokraten hatten ihre Anhänger wegen der Corona-Pandemie eben genau dazu aufgerufen, per Briefwahl zu stimmen.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

Der Auftritt von Donald Trump sorgte nicht nur in den liberalen Medien für Entsetzen. Trumps Nichte Mary Trump, die vor der Wahl ein Enthüllungsbuch über ihren Onkel veröffentlichte, postete auf Twitter: „So sieht es aus, wenn ein Verlierer verliert.“ Auch konservative Tageszeitung „New York Post“, sonst eher Trump-nah, kritisierte den „haltlosen Betrugsvorwurf“ des Präsidenten.

------------

Mehr zur US-Wahl 2020:

------------

In den Reihen der Republikaner melden sich erste, jedoch noch wenige kritische Stimmen. Gleichzeitig jedoch protestieren Hunderte seiner Anhänger, teilweise bewaffnet, vor den Auszählungsgebäuden in den Bundestaaten.

Der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan stellte klar: „Es gibt keine Rechtfertigung für die Äußerungen des Präsidenten heute Abend, die unseren demokratischen Prozess untergraben“ Der republikanische Repräsentantenhaus-Abgeordnete Adam Kinzinger warf Trump vor, dass es "langsam verrückt" werde, was er da verbreite. Er solle damit aufhören. Floridas Senator Marco Rubio (Republikaner) verteidigte die Auszählung: „Sich Tage Zeit zu nehmen, um legale Stimmen zu zählen ist NICHT Betrug.“