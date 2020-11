US-Wahl 2020: Ausgerechnet diese Wählergruppen könnten Trump nun zum Erfolg führen

Wer an Wähler von Donald Trump denkt, hat häufig ein ganz bestimmtes Klischee im Kopf: männlich, weiß, tendenziell älter und eher ungebildet. 2016 lag Trump tatsächlich bei all diesen Gruppen zum Teil weit vor seiner damaligen Herausfordererin Hillary Clinton.

Doch Joe Biden konnte bei diesen Wählergruppen an Boden gut machen, wie eine Analyse der „CNN“ zeigt. Dafür verliert er an anderer Stelle – und genau diese Verluste könnten Donald Trump nun die Wiederwahl sichern.

Donald Trump verliert in seiner Stammwählerschaft

Das Rennen um die Präsidentschaft der USA ist weiter offen. Aktuell ist noch unklar, ob Donald Trump oder Joe Biden für die nächsten vier Jahre an der Spitze Amerikas stehen werden. Wichtige Swing-States werden noch weiter ausgezählt. Das Rennen ist knapper, als von vielen erwartet. Und eine Analyse von „CNN“ deutet nun an, bei welchen Wählergruppen Donald Trump überraschend Sympathien sammeln.

So zeigen die Daten der landesweiten Umfrage: Die größte Wählerverschiebung hat es bei weißen Amerikanern und bei Älteren gegeben. Vor allem in der Gruppe der 45 bis 64-Jährigen hat Trump gegenüber 2016 stark verloren. Damals lag er noch acht Punkte vor Hillary Clinton. 2020 liegt Biden mit knapp einem Punkt vor. In der Gruppe der über 65-Jährigen ist der Vorsprung Trumps ebenfalls etwas gesunken. Bei jungen Wählern hatte er hingegen auch schon 2016 schlechte Chancen. Daran änderte sich offenbar auch bei dieser Wahl nur wenig.

Weiße Männer gehören zur Stammwählerschaft von Trump. Doch Biden konnte hier Boden gutmachen. Foto: imago images / ZUMA Wire

Joe Biden gewinnt mehr männliche Wähler für sich als Clinton

Joe Biden bietet zudem für männliche Wähler weniger Angriffspotenzial als Hillary Clinton – allein weil er keine Frau ist. Das macht sich auch bei der Verschiebung der Wählergruppe deutlich. Gegenüber 2020 verliert Trump hier fast zehn Prozentpunkte bei seinen Unterstützern und liegt mit Joe Biden fast gleichauf. Bei weißen Männern beträgt der Verlust sogar 13 Prozent.

Nach monatelangem Wahlkampf war es so weit: Die ersten Ergebnisse der Nacht gab es traditionell im 5-Seelen-Örtchen Dixville. Dort gewann Joe Biden einstimmig. Foto: Scott Eisen/AP/dpa

Es gibt eine Rekord-Wahlbeteiligung in den USA. An vielen Orten stehen die Menschen stundenlang Schlange, nicht in jedem Staat war eine Briefwahl möglich. Foto: Jay Laprete/AP/dpa

Donald Trumps Ehefrau Melania war ohne ihren Mann im Wahllokal - und auch ohne Maske. Foto: Jim Rassol/AP/dpa

In der Nacht wurde klar: Trump gewann einige wichtige Staaten wie Texas und Florida. In Miami feiern die Anhänger von Trump den Sieg im Bundesstaat. Foto: Wilfredo Lee/AP/dpa

Andere Bilder in Washington: Hier protestierten Menschen in der Nähe des Weißen Hauses mit großen Transparenten. Foto: Susan Walsh/AP/dpa



Auch in anderen Orten wie hier Portland gab es in der Nacht Proteste. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Die Anhänger von Biden feiern auf den Straßen. Viele von ihnen mit Maske, im Gegensatz zu den Trump-Supportern. Foto: imago images / Agencia EFE

Als erster Kandidat trat am Morgen gegen 6.30 Uhr deutscher Zeit Herausforderer Joe Biden vor seine Anhänger. Seine Botschaft: Noch ist nichts entschieden.

Auf Twitter warf Trump den Demokraten vor, die Wahl stehlen zu wollen. Der Kurznachrichtendienst markierte den Tweet mit einem Warnhinweis. Foto: Twitter/PA Media/dpa

In einer Ansprache um etwa 8.30 Uhr am Morgen deutscher Zeit erklärte sich Trump zum Wahlsieger. Zu diesem Zeitpunkt sind aber weiterhin nicht alle Stimmen ausgezählt. Foto: Evan Vucci/AP/dpa



Die Auszählung der Stimmen dauert in einigen Staaten weiter an, wie hier in Pennsylvania. In dem Staat wählten besonders viele Briefwähler. Trump liegt aktuell vorn und forderte bereits einen Stopp weiterer Auszählungen. Briefwähler wählen tendenziell eher demokratisch. Foto: Matt Slocum/AP/dpa



Auch bei weißen Wählern ohne Abschluss verliert er rund acht (bei Männern), beziehungsweise sechs (bei Frauen) Prozentpunkte, liegt aber weiter deutlich vor Biden. Bei weißen Wählern mit Abschluss liegen beide etwa gleichauf.

Trump verliert also in seiner Stammwählerschaft zum Teil deutlich. Doch überraschend kann er an ganz anderer Stelle Wählerstimmen gewinnen. Und zwar in den Gruppen, bei denen man es wirklich nicht erwartet hätte.

Diese Gruppen könnten für Trump den Wahlsieg holen

Hillary Clinton war vor allem bei People of Color und Frauen beliebt. Joe Biden hingegen scheint an diese Beliebtheitswerte nicht anknüpfen zu können. Seine Beliebtheit bei Schwarzen und Latinos liegt über der von Donald Trump, ist in diesen Gruppen zum Teil jedoch deutlich geringer als die von Hillary Clinton. Bei den Wählerinnen zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild ab.

Bei Schwarzen und People of Color konnte Donald Trump gegenüber 2016 mehr Sympathien gewinnen. Foto: imago images / ZUMA Wire

Frauen bevorzugten 2016 eher Hillary Clinton. Doch ausgerechnet bei weißen Frauen mit Bildungsabschluss liegt 2020 Donald Trump vor Joe Biden. Vor vier Jahren ging dieses Lager laut „CNN“ noch klar an die Demokraten.

Bei dem engen Wahlausgang könnten Schwarze, Latinos und gebildete Frauen das Zünglein an der Waage sein – und möglicherweise Donald Trump zum Präsidenten machen. (dav)