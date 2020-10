US-Wahl 2020: Mega-Eklat! Donald Trump bricht wichtiges TV-Interview vorzeitig ab

Die Umfragen vor der US-Wahl sind eindeutig: Donald Trump scheint fast keine Chancen mehr auf eine Wiederwahl zu haben. Joe Biden führt deutlich. Aber kommt doch noch die große Wende, ähnlich wie 2016 im Wahlkampf Trumps gegen Hillary Clinton?

In unserem Ticker berichten wir aktuell über die neuesten Entwicklungen in den USA vor der Wahl zwischen Donald Trump und Joe Biden.

US-Wahl im Ticker: Donald Trump gegen Joe Biden

+++ Trump gegen Biden: Neueste Umfragen zur US-Wahl 2020 +++

21. Oktober 2020

11 Uhr: Donald Trump bricht wichtiges TV-Interview vorzeitig ab

Verliert US-Präsident Donald Trump nun die Nerven in der Endphase des Wahlkampfes?

Trump hat ein TV-Interview laut dem Sender CBS vorzeitig abgebrochen. Trump beschwerte sich anschließend über Twitter, das Interview mit der renommierten TV-Journalistin Lesley Stahl sei „fake“ und „parteiisch“ und er erwäge deshalb, es noch vor der geplanten Ausstrahlung am kommenden Sonntag zu veröffentlichen. Jeder solle diesen „furchtbaren Eingriff“ in die Wahl am 3. November mit Interviews vergleichen können, die mit seinem Herausforderer Joe Biden geführt worden seien. Er bezeichnete Biden erneut als „Sleepy Joe“.

...Everyone should compare this terrible Electoral Intrusion with the recent interviews of Sleepy Joe Biden! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

Der Sender CNN schrieb unter Berufung auf zwei Quellen, Trump habe 45 Minuten lang mit Stahl zusammengesessen und das Interview plötzlich beendet. Als Grund habe er angegeben, dass sie genug Material für die Sendung habe.

Die Sendung „60 Minutes“ gehört zu den erfolgreichsten Formaten im US-Fernsehen. Das Interview soll Teil einer „60-Minutes“-Sonderausgabe über den Trump und Joe Biden an diesem Sonntag sein.

Bei einem Wahlkampfauftritt am Dienstagabend in Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania schien Trump CBS zu drohen. „Ihr müsst Euch anschauen, was wir mit '60 Minutes' machen. Ihr werdet einen solchen Kick daraus bekommen“, sagte der Präsident vor jubelnden Anhängern. „Lesley Stahl wird nicht glücklich darüber sein.“

Donald Trump sorgt für eine neue Eskalation im US-Wahlkampf. Foto: imago images / ZUMA Wire

20. Oktober 2020: Radikale Maßnahmen für nächstes TV-Duell

14.45 Uhr: Donald Trump geht auf Top-Virologen los

Donald Trump teilt wieder aus. Diesmal trift es den Top-Virologen Anthony Fauci. Er ist einer der renommiertesten Immunologen i den USA und Chefberater der US-Regierung. Nach der Erkrankung von Trump hatte Fauci erklärt, er wundere sich nicht über die Corona-Erkrankung, sprach über eine Veranstaltung im Weißen Haus sogar von einem „Superspreader Event“.

Vor dem TV-Duell am Donnerstag ist Fauci – erneut – Ziel der Angriffe von Donald Trump geworden. Laut „New York Times“ soll Trump in einer Telefonschalte gesagt haben: „Die Leute haben es satt, Fauci und all diese Idioten zu hören.“ Jedes Mal, wenn der Virologe auftrete, „gibt es immer eine Bombe", so der US-Präsident. „Aber es gibt eine größere Bombe, wenn man ihn feuert. Der Typ ist eine Katastrophe.“ Laut „CNN“ sagte Trump über Fauci: „Wenn ich auf ihn gehört hätte, hätten wir 500.000 Tote.“ In den USA sind seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 220.000 Menschen gestorben, mehr als in jedem anderen Land.

Trump ging sogar so weit, vor einer Wahl Bidens zu warnen, weil er auf den Virologen und die Wissenschaft hören werden. Biden kommentierte auf Twitter amüsiert: „Ausnahmsweise hat Donald Trump mal recht: Ich werde auf die Wissenschaftler hören.“

For once, Donald Trump is correct: I will listen to scientists. pic.twitter.com/jmxoDn1Ezp — Joe Biden (@JoeBiden) October 20, 2020

8.30 Uhr: Strenge Regeln für zweites TV-Duell Trump gegen Biden

Das nächste Aufeinandertreffen von Donald Trump und Herausforderer Joe Biden steht kurz bevor. Wegen der Corona-Erkrankung von Präsident Donald Trump war der vorherige Schlagabtausch im TV ausgefallen. Stattdessen hielten beide Kandidaten Wahlkampfveranstaltungen in sogenannten Swing-States ab. Also Staaten, bei denen aktuell noch nicht klar ist, ob hier Trump oder Biden die Mehrheit gewinnen kann. Das erste TV-Duell war vor allem von Unruhe und Zwischenrufen geprägt. Vor allem Trump sprach immer wieder zwischen Bidens Redebeiträge und machte die Debatte für viele Zuschauer mühsam zu verfolgen. Doch auch Biden unterbrach Trump mehrfach. Nun soll es im nächsten Aufeinandertreffen eindeutige Regeln geben.

So soll das Mikrofon der Kandidaten teilweise stummgeschaltet bleiben während der andere spricht. Das teilte die zuständige unabhängige Kommission (CPD) US-Medien zufolge am Montagabend mit. Das Ziel: Gegenseitige Unterbrechungen sollen reduziert werden. Dies gilt allerdings nur für einen kleinen Teil der Debatte. Lediglich in den zwei Minuten, in denen die Kandidaten am Anfang jedes Themas Stellung beziehen dürfen, bleiben die Mikros aus.

18. Oktober 2020

09.41 Uhr: Protestmarsch gegen Donald Trump

Tausende Menschen haben sich am Samstag in den USA an Protesten gegen US-Präsident Donald Trump und für Frauenrechte beteiligt. In Washington und anderen Städten versammelten sich vor allem Frauen, um gegen eine mögliche Wiederwahl Trumps und seine Kandidatin für den Obersten Gerichtshof, Amy Coney Barrett, zu protestieren. In der US-Hauptstadt starteten die Teilnehmer ihren Protestmarsch nahe dem Weißen Haus. Weitere Märsche gab es den Organisatoren zufolge in allen Bundesstaaten.

Nach Angaben der Veranstalter nahmen im ganzen Land mehr als 100.000 Menschen an rund 430 Kundgebungen und Demonstrationen teil.

Die Proteste waren inspiriert von dem erstem Women's March nach Trumps Amtseinführung 2017. Damals hatten mehr als drei Millionen Menschen teilgenommen. Diesmal kamen wegen der Corona-Pandemie aber deutlich weniger Menschen.

17. Oktober 2020

15 Uhr: Trump nennt Biden „korrupten Politiker“

US-Präsident Donald Trump warf seinem Herausforderer Joe Biden vor zahlreichen Anhängern in Georgia vor, dessen Familie sei korrupt und „ein kriminelles Unternehmen“. „Die Bidens wurden reich, während Amerika ausgeraubt wurde“, so Trump, der Biden erneut als den „schläfrigen Joe“ verunglimpfte.

Und Biden, der bezeichnete den Unwillen von Amtsinhaber Donald Trump bei der Verurteilung weißer, rassistischer Gruppierungen als „erstaunlich“. Diese seien „inländische Terroristen“, sagte Biden mit Bezug auf einen kürzlich bekannt gewordenen Entführungsplan zu rund 20 Gästen und Journalisten in der Stadt Southfield im US-Bundesstaat Michigan. Biden stand bei seiner Rede neben der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, einer scharfen Kritikerin von Trump. In der vergangenen Woche waren 13 Extremisten festgenommen worden, die mutmaßlich eine Entführung Whitmers geplant hatten, um einen „Bürgerkrieg“ anzuzetteln.

Trump-Kritikerin Gretchen Whitmer sollte von Rechten entführt werden. Foto: dpa

„Das ist ein Verhalten, das Sie von Isis erwarten würden“, sagte Biden. Es müsse jeden US-Amerikaner schockieren. „Das Versäumnis, diese Leute zu verurteilen, ist erstaunlich“, sagte der Präsidentschaftskandidat der Demokraten.

16. Oktober 2020

14 Uhr: So könnte Donald Trump trotz Wahlniederlage im Amt bleiben

In einem Beitrag klärt der TV-Sender Arte auf, mit welchen Verfassungstricks es Trump gelingen könnte, trotz einer Wahlniederlage gegen Joe Biden im Amt zu bleiben. Es gibt dafür auch historische Vorbilder in der Geschichte der USA.

Es scheint ausreichend viele Schlupflöcher für Trump zu geben, wenn er das Wahlergebnis nicht akzeptiert. Dass er eine solche Strategie anstreben könnte, erscheint nicht unwahrscheinlich, weil Donald Trump bereits jetzt die Legitimität der Briefwahl in Frage stellt.

Wird Donald Trump eine Wahlniederlage akzeptieren? Oder versucht er sich nach der US-Wahl mit Verfassungstricks an der Macht zu halten? Foto: imago images / ZUMA Wire

Entscheidend ist hier vor allem das Wahlsystem der USA, denn der US-Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern über Wahlmänner, also Delegierte aus den Bundestaaten. Hier ergeben sich Möglichkeiten der nachträglichen Beeinflussung des Wählerwillens.

------------------------

Arte macht in dem Beitrag drei Schwachstellen in der US-Verfassung aus, die Donald Trump nutzen könnte:

1. Schwachstelle: In den meisten Bundesstaaten gilt bei der Wahl das "Winner takes it all"-Prinzip. Sämtliche Wahlmänner gehen an den Sieger im jeweiligen Bundestaat. Die Liste mit den Namen und der politischen Zuordnung übermitteln die Bundesstaaten an den Kongress. Es handelt sich um das sogenannte Wahlzertifikat und es wird von dem jeweiligen Gouverneur übermittelt. Aber: Auch die Parlamente der Bundestaaten könnten eigene Zertifikate an den Kongress schicken, etwa wenn die Repubilkaner wegen enger Ergebnisse die Briefwähler-Stimmen in einem Bundesstaat anzweifeln. Swing States wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin haben einen demokratischen Gouverneur, aber eine republikanische Mehrheit in den Parlamenten. Der Kongress muss dann entscheiden, welche der Wahllisten er akzeptiert. Konkurrierende Wahlzertifikate gab es bereits 1876.

In den meisten Bundesstaaten gilt bei der Wahl das "Winner takes it all"-Prinzip. Sämtliche Wahlmänner gehen an den Sieger im jeweiligen Bundestaat. Die Liste mit den Namen und der politischen Zuordnung übermitteln die Bundesstaaten an den Kongress. Es handelt sich um das sogenannte Wahlzertifikat und es wird von dem jeweiligen Gouverneur übermittelt. Aber: Auch die Parlamente der Bundestaaten könnten eigene Zertifikate an den Kongress schicken, etwa wenn die Repubilkaner wegen enger Ergebnisse die Briefwähler-Stimmen in einem Bundesstaat anzweifeln. Swing States wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin haben einen demokratischen Gouverneur, aber eine republikanische Mehrheit in den Parlamenten. Der Kongress muss dann entscheiden, welche der Wahllisten er akzeptiert. Konkurrierende Wahlzertifikate gab es bereits 1876. 2. Schwachstelle: Wenn es im Wahlmännergremium keine Mehrheit für einen Kandidaten gibt (benötigt werden 270 Stimmen), greift ein anderer Wahlmechanismus. Dann werden die Stimmen auf das Repräsentantenhaus übertragen, jedoch bekommt jede Delegation, also jeder Bundestaat, dann nur eine Stimme. Damit wäre die Mehrheit der Demokraten und für Biden im Repräsentantenhaus wohl weg, weil die Republikaner derzeit in den meisten Staaten, nämlich vielen kleineren, die Mehrheit hat. Diesen Fall gab es bereits 1824.

Wenn es im Wahlmännergremium keine Mehrheit für einen Kandidaten gibt (benötigt werden 270 Stimmen), greift ein anderer Wahlmechanismus. Dann werden die Stimmen auf das Repräsentantenhaus übertragen, jedoch bekommt jede Delegation, also jeder Bundestaat, dann nur eine Stimme. Damit wäre die Mehrheit der Demokraten und für Biden im Repräsentantenhaus wohl weg, weil die Republikaner derzeit in den meisten Staaten, nämlich vielen kleineren, die Mehrheit hat. Diesen Fall gab es bereits 1824. 3. Schwachstelle: Erst am 20. Januar 2021 wird der neue US-Präsident vereidigt. Elf Wochen nach der Wahl. Solange hätte Donald Trump bis dahin noch seine volle Macht. Er könnte beispielsweise den Notstand ausrufen oder die Briefwahl juristisch anfechten.

Erst am 20. Januar 2021 wird der neue US-Präsident vereidigt. Elf Wochen nach der Wahl. Solange hätte Donald Trump bis dahin noch seine volle Macht. Er könnte beispielsweise den Notstand ausrufen oder die Briefwahl juristisch anfechten. 4. Schwachstelle: Ebenso wie bei der Präsidentschaftswahl 2000 zwischen George W. Bush und Al Gore könnte das oberste Gericht, der Supreme Court, am Ende das letzte Wort haben.

------------------------

Wie Trump sich ganz legal an der Macht halten könnte

13 Uhr: Donald Trump desaströs – Moderatorin fasst es nicht: „Sie sind doch nicht der verrückte Onkel!“

