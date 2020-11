US-Wahl 2020: Klarheit erst um 18 Uhr am Donnerstag? ++ Joe Biden glaubt an seinen Sieg ++ Er holt Rekordzahl an Stimmen

Spannung in den USA! Wer wird neuer US-Präsident: Donald Trump oder Joe Biden? Der Herausforderer holte nun wichtige Swing States. Jetzt steht er kurz vor dem großen Sieg.

Klar ist schon jetzt: Diese US-Wahl 2020 wird knapper als prognostiziert.

Alle aktuellen Entwicklungen zur US-Wahl im News-Blog.

News-Blog zur Wahl Donald Trump vs. Joe Biden: Die US-Wahl 2020 im Ticker

US-Wahl 2020: Ergebnis-Zwischenstand bei den Wahlmännern (nach 44/50 Bundestaaten)

Donald Trump: 213 Wahlmänner

Joe Biden: 253 Wahlmänner

Erforderliche Mehrheit: 270 der 538 Wahlmänner

Wahlausgang 2016: Donald Trump (304 Wahlmänner), Hillary Clinton (227 Wahlmänner)

---------------

23.35 Uhr: Bis Donnerstagabend keine Klarheit über Sieger bei in Nevada – davon hängt viel ab

Joe Biden steht hauchdünn vor der nötigen Mehrheit von 270 Stimmen, aber er selbst, seine Anhänger und der Rest der Welt müssen sich noch gedulden. Geht man davon aus, dass Biden Arizona gewinnt (was Fox News bereits voraussagt), dann würden ihm nur noch die sechs Wählerstimmen aus Nevada fehlen, sofern bis dahin nicht die anderen Bundesstaaten ausgezählt sind und er dort noch Siege einfährt. Danach sieht es aktuell nicht aus.

Das Problem: Sein Vorsprung in Nevada ist dünn (0,6 Prozentpunkte!) und die Wahlbehörde hat angekündigt, erst am 5.November um 9 Uhr Ortszeit, also 18 Uhr unserer Zeit, über den neuen Stand der Auszählung zu informieren. Bis dahin bleibt unklar, wer den Staat holt. Möglicherweise hängt das Schicksal der USA nun am Votum aus Nevada.

22.50 Uhr: Joe Biden mit zweiter Ansprache nach US-Wahl 2020

Zum zweiten Mal nach der US-Wahl hat sich Joe Biden an die Öffentlichkeit gewandt. In Wilmington (Delaware) sagte er: „Jetzt, nach einer langen Nacht des Zählens ist es klar, dass wir genug Staaten gewinnen, um 270 Wahlstimmen zu erreichen, die erforderlich sind, um die Präsidentschaft zu gewinnen.“

Biden betonte dabei, dass er den Sieg noch nicht offiziell für sich reklamieren wolle. Doch sein Team glaube, dass er die Abstimmung gewonnen habe. Wenn die Auszählung beendet sei, „glauben wir, dass wir die Gewinner sein werden“. Zuvor hatte er laut US-Medien die wichtigen Staaten Michigan und Wisconsin für sich gewinnen können. Biden erklärte, er wolle als Präsident die Spaltung des Landes überwinden: „Wir sind keine Feinde.“ Zudem forderte er, dass alle Stimmen gezählt werden müssten.

Every vote must be counted. No one is going to take our democracy away from us, not now, not ever. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

22.40 Uhr: Biden holt bei US-Wahl 2020 Rekord an Stimmen, aber Donald Trump legt ebenfalls deutlich zu

Die US-Wahl 2020 sorgte für eine neuen Stimmenrekord! Joe Biden sicherte sich mehr Stimmen als Barack Obama 2008. Obama erreichte 69,5 Millionen Stimmen bei seiner ersten Wahl, Biden ist bereits über 70 Millionen. Es wird weiter ausgezählt.

Doch nicht nur Biden holte ein Traumergebnisse, auch Donald Trump legte im Vergleich zu 2016 deutlich zu. Vor vier Jahren holte er rund 63 Millionen Stimmen, diesmal sind es über 67 Millionen bislang.

Allerdings spielt der demographische Wandel auch eine Rolle: Im Jahr 2008 gab es etwa 20 Millionen weniger Einwohner in den USA.

22.25 Uhr: Joe Biden holt auch Michigan! Jetzt fehlen ihm nur noch 17 Wahlleute

Nächster großer Schritt zur Präsidentschaft: CNN rechnet Michigan nun Joe Biden zu. Weitere zehn Wahlmänner, so steht Biden nun auf 253. Er führt laut CNN weiter in Arizona und in Nevada. Fox News hat ihm Arizona sogar schon zugerechnet. Holt er diese beiden Bundesstaaten, dann hat er die nötigen 270 Wahlmänner.

CNN PROJECTION: Joe Biden wins Michigan, reclaiming another "blue wall" state President Trump won in 2016 and narrowing Trump's path to 270 electoral votes https://t.co/ahAuTVs5kN #CNNElection pic.twitter.com/INkHwki02Z — CNN (@CNN) November 4, 2020

20.33 Uhr: Trump klagt gegen weitere Stimmenauszählung in Michigan

Donald Trump ist gegen eine weitere Stimmauszählung im Bundesstaat Michigan vor Gericht gezogen. Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwoch, bei einem Gericht einen vorläufigen Stopp der Auszählung beantragt zu haben.

Trumps Wahlkampfmanager Bill Stepien erklärte, das Team des Präsidenten habe in vielen Wahllokalen in Michigan keinen „bedeutsamen Zugang“ erhalten, um die Stimmauszählung zu beobachten. Bis sich das ändere, müsse die Auszählung gestoppt werden. Auch müssten die Stimmzettel überprüft werden, die in Abwesenheit von Trump-Wahlbeobachtern geöffnet und ausgezählt worden seien.

Joe Biden steht kurz davor, den Bundesstaat zu gewinnen und damit einen weiteren großen Schritt zum Sieg bei der US-Wahl 2020 zu machen.

20.02 Uhr: Joe Biden gewinnt tatsächlich im Swing State Wisconsin

Großer Schritt für Joe Biden zur Präsidentschaft: Er gewinnt laut CNN Wisconsin! Das bedeutet weitere zehn Wahlmänner und -frauen für ihn! Weiterhin führt er in Michigan, Arizona und Nevada. Bringt er diese Staaten über die Ziellinie, dann hat er gewonnen! Momentan hat er bereits 237 Stimmen, 33 fehlen noch.

Joe Biden macht einen großen Schritt Richtung 270 Wahlmännern. Foto: imago images / UPI Photo

19.15 Uhr: Friedrich Merz sieht sich für Donald Trump gut gewappnet

In einem Interview mit der Bild-Zeitung wagte Friedrich Merz ein gewagtes Gedankenexperiment. Sofern er als Bundeskanzler auf den wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump treffen sollte, ist er überzeugt, dass das klappen könnte: „Wir kämen schon klar“. Unklar allerdings, ob dieses Szenario überhaupt wirklich eintreten wird.

18.55 Uhr: Kampagnenleiter von Donald Trump fordert Neuauszählung der Stimmen

US-Präsident Donald Trump forderte bereits in der Wahlnacht einen sofortigen Stopp der Auszählung fehlender Stimmzettel, offenbar aus Sorge, dass ihm in den Swing States sonst die Felle davonschwimmen. Seine Betrugsvorwürfe, für die er keine Belege hat, verbreitet er seit einigen Stunden ständig auf Twitter. Zuletzt behauptete er: „Sie arbeiten hart daran, dass 500.000 Stimmen in Pennsylvania verschwinden - so schnell wie möglich. Ebenso Michigan und andere!“

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Twitter hat einen Warnhinweis zu dem Tweet hinzugefügt, dass der Inhalt möglicherweise irreführend sein könnte. Der Ausgang in Pennsylvania und Michigan ist noch völlig offen. Die Auszählung läuft aktuell noch, was nicht ungewöhnlich ist und auch bei anderen US-Wahlen schon vorkam.

Kurios: Aus der Trump-Kampagnenteam kommt aber gleichzeitig die Ansage, dass man eine Neuauszählung der Stimmen in Wisconsin fordern werde, berichtet CNN. Laut dem TV-Sender führt Biden hier knapp mit 49,4 zu 48,8 Prozentpunkten und könnte voraussichtlich die zehn Wahlmänner in dem umkämpften Staat gewinnen. Ein wichtiger Schritt zum möglichen Gesamtsieg.

Bill Stepien, Kampagnenmanager von Donald Trump erklärte: „Es gibt Berichte über Unregelmäßigkeiten in mehreren Bezirken Wisconsins, die ernsthafte Zweifel an der Gültigkeit des Ergebnis aufkommen lassen.“

18.32 Uhr: Video zeigt gigantische Menge an Wahlbriefen in Pennsylvania – noch immer rund eine Millionen zu zählen

Eine Lagerhalle voller kleiner schwarzer Boxen, alle gefüllt mit bislang ungezählten Briefwählerstimmen. Es ist ein eindrucksvolles Video, das zeigt, wie viel Arbeit auf die Wahlhelfer in Pittsburgh zukommt. In den gezeigten Boxen stecken dabei lediglich rund 150.000 der noch eine Millionen Briefwahlstimmen.

I’m at a warehouse on Pittsburgh’s north side, where the processing of 150,000 remaining Allegheny County ballots is underway. Here’s what hundreds of thousands of ballots packed away in totes looks like. Follow @PhillyInquirer for updates on #Election2020 https://t.co/QWYsei5kZc pic.twitter.com/m9hCIKztVe — Jessica Calefati (@Calefati) November 4, 2020

Der Gouverneur von Pennsylvania, Tim Wolf, erklärte zudem am Morgen (Ortszeit): „Es kann sein, dass wir das Endresultat auch am Ende dieses Tages haben, aber das wichtigste ist, dass wir korrekte Ergebnisse haben.“ Dann wäre somit am Donnerstagmorgen deutscher Zeit immer noch kein Ergebnis aus Pennsylvania da.

16:39 Uhr: Auszählung in Pennsylvania könnte sich noch pro Biden drehen

In Pennsylvania sind 20 Wahlmänner zu gewinnen. Bislang sieht es aus, als könnte Donald Trump den wichtigen Swing State gewinnen. Er führt aktuell mit 54,3 Prozent (2,98 Millionen Stimmen) laut CNN. Doch noch sind rund eine Million Briefwahl-Stimmen auszuzählen. Es wird damit gerechnet, dass Joe Biden unter den Briefwählern weitaus besser abgeschnitten hat, weil Demokraten diese Option favorisiert genutzt haben.

Somit könnte sich auch noch das Ergebnis in Pennsylvania drehen. Gouverneur Tom Wolf (Demokrat) garantierte soeben auf einer Pressekonferenz eine faire Auszählung aller Stimmen.

Bei der US-Wahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Herausforderer Joe Biden ab. Foto: imago images / ZUMA Wire; Evan Vucci/AP/dpa; Andrew Harnik/AP/dpa; Montage: DER WESTEN

16.30 Uhr: Donald Trump spricht sarkastisch von Magie, weil seine Führungen weg sind

Donald Trump twittert wieder: „Letzte Nacht führte ich in vielen Schlüsselstaaten“; schreibt er. Dann seien seine Führungen „auf magische Weise“ verschwunden, behaupte er und unterstellt Wahlbetrug, weil überraschend aufgetauchte Stimmzettel gezählt worden seien. Belege nennt er dafür nicht. Es ist auch nicht unüblich für US-Wahlen, dass in den Bundesstaaten länger ausgezählt wird. Bei dieser Wahl gab es zudem weitaus mehr Briefwähler als sonst üblich.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

15.20 Uhr: Wende für Biden! Er schiebt sich in zwei Staaten an Trump vorbei

Und da ist die Wende! Joe Biden liegt jetzt laut CNN in Michigan hauchdünn vor Trump, hat nach 94 Prozent der ausgezählten Wahlkreise einen Vorsprung von 0,1 Prozent (49,2 zu 49,1 Prozent) gegenüber Donald Trump.

In Wisconsin ist der neu errungene Vorsprung sogar noch höher, dort führt Biden jetzt mit 49,4 Prozent um 0,6 Prozentpunkte vor dem amtierenden Präsidenten mit 48,8 Punkten.

Michigan bedeutet 16 Wahlmänner für Biden, Wisconsin dagegen 10. Sollte Biden die Staaten in der Hand halten, käme er auf 250 Wahlmänner – mit den Stimmen aus Nevada müsste Donald Trump definitiv Pennsylvania für sich entscheiden, um die Wahl noch gewinnen zu können.

Wenn Biden die beiden Staaten sowie Nevada und Arizona holt, also alle Führungen über die Ziellinie bringt, wäre er bei 270 Wahlmännern und hätte gewonnen!

In hellblauer Farbe: Die vier Bundesstaaten, in denen Joe Biden aktuell führt. Sie würden für 270 Wahlmänner-Stimmen reichen. Foto: 270towin

15.01 Uhr: US-Sender zieht drastische Konsequenzen aus Donald Trumps Rede

Die Rede, die Präsident Trump am Mittwochmorgen deutscher Zeit im Weißen Haus hielt, hat weltweit für Entsetzen gesorgt.

Darin witterte Donald Trump erneut Wahlbetrug und erklärte sich zum Sieger der US-Wahl. Zu viel für einen us-amerikanischen Sender – welche Konsequenzen „MSNBC“ zog, kannst du >>>hier lesen.

14.54 Uhr: Bundesregierung will US-Wahl vorerst nicht kommentieren

Die Bundesregierung will sich aktuell nicht zu dem ungewissen Wahlergebnis in den USA äußern, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in einer Pressekonferenz.

„Die Bundesregierung hat Vertrauen in die demokratische Tradition und in die rechtsstaatlichen Institutionen der Vereinigten Staaten von Amerika“, so Seibert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel aber verfolge „die Dinge aufmerksam“.

14.39 Uhr: 90-Jährige tanzt für Joe Biden und Kamala Harris

Die US-Wahl verfolgen Menschen auf der ganzen Welt mit Anspannung und Aufregung. Für eine 90-jährige Frau aus Philadelphia/Pennsylvania scheint der Wahltag allerdings ein Grund zur Freude zu sein.

Auf einem Video, das auf Twitter kursiert, tanzt die Frau mit buntem Kopftuch während sie in der Schlange vor dem Wahllokal steht. „90 Jahre alt und sie tanzt zu den Wahlen für Joe Biden und Kamala Harris“, lautet der Kommentar der Twitter-Userin, die das Video veröffentlichte.

90 years old and she’s dancing to the polls for @JoeBiden @KamalaHarris ! This is how we bring #JoyToThePolls in Southwest Philly! #PhillyVotes pic.twitter.com/6ycAuLJkmj — Helen Gym (@HelenGymPHL) November 3, 2020

14.20 Uhr: Virologe Streeck mit deutlicher Ansage an künftigen US-Präsidenten

Wer auch immer der 46. Präsident der USA wird – laut Virologe Hendrik Streeck müsse für „jeden“ US-Präsidenten der Schutz des Lebens im Vordergrund stehen.

Denn die USA seien über Jahrzehnte Spitzenreiter in der Entwicklung von Impfstoffen, Heilmitteln und im technischen Fortschritt gewesen. „Diese Vormachtstellung ist nicht nur ein Privileg, aber auch eine Pflicht, die Weltgemeinschaft in diesem Kampf zu vereinen“, so der Bonner Virologe.

14.13 Uhr: Trumps Vorsprung in Michigan sinkt

Es bleibt knapp: Joe Biden kann in Michigan seinen Rückstand auf Trump weiter wett machen, liegt laut „CNN“ nur noch 0,5 Punkte hinter dem Präsidenten.

Sollte Demokrat Biden das Blatt sowohl in Michigan, als auch in Wisconsin noch drehen und den Vorsprung in Nevada bis zum 5. November halten, ist Trump umso mehr auf Pennsylvania, Arizona, Georgia und North Carolina angewiesen.

Geht Pennsylvania zusätzlich auf Bidens Konto, ist die Wahl entschieden.

13.57 Uhr: ZDF-Journalist Claus Kleber mit ernsten Worten

„Heute-Journal“-Moderator Claus Kleber berichtet live aus Washington von der US-Wahl.

Dabei ist der Journalist natürlich ganz nah dran an den Geschehnissen um Donald Trump und Joe Biden – und kommt zu einer Beobachtung, die wenig Hoffnung macht, wie du >>>hier lesen kannst.

13.40 Uhr: Ergebnisse aus Nevada nicht vor 5.November

Der Secretary of Stafe von Nevada hat bekannt gegeben, dass der Bundestaat im Westen der USA bis zum 5. November keine weiteren Ergebnisse mehr liefern wird.

Die Offiziellen wollen bis zum Donnerstagmorgen keine weiteren Ergebnisse mehr veröffentlichen, „um das Schicksal der Wahlstimmen im Gleichgewicht zu lassen“, schreibt „CBS“.

Aktuell liegt Biden in Nevada mit 49,3 Prozent der Stimmen knapp vor Donald Trump mit 48,7 Prozent. Es geht um sechs Wahlmänner.

13.25 Uhr: So könnte die „Blue Shift“ Biden den Sieg bescheren

Laut der Hochrechnungen hat der amtierende Präsident Donald Trump in einigen noch offenen Staaten die Nase vorn, wie zum Beispiel in Michigan, Georgia und Pennsylvania.

Nach monatelangem Wahlkampf war es so weit: Die ersten Ergebnisse der Nacht gab es traditionell im 5-Seelen-Örtchen Dixville. Dort gewann Joe Biden einstimmig. Foto: Scott Eisen/AP/dpa

Es gibt eine Rekord-Wahlbeteiligung in den USA. An vielen Orten stehen die Menschen stundenlang Schlange, nicht in jedem Staat war eine Briefwahl möglich. Foto: Jay Laprete/AP/dpa

Donald Trumps Ehefrau Melania war ohne ihren Mann im Wahllokal - und auch ohne Maske. Foto: Jim Rassol/AP/dpa

In der Nacht wurde klar: Trump gewann einige wichtige Staaten wie Texas und Florida. In Miami feiern die Anhänger von Trump den Sieg im Bundesstaat. Foto: Wilfredo Lee/AP/dpa

Andere Bilder in Washington: Hier protestierten Menschen in der Nähe des Weißen Hauses mit großen Transparenten. Foto: Susan Walsh/AP/dpa



Auch in anderen Orten wie hier Portland gab es in der Nacht Proteste. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Die Anhänger von Biden feiern auf den Straßen. Viele von ihnen mit Maske, im Gegensatz zu den Trump-Supportern. Foto: imago images / Agencia EFE

Als erster Kandidat trat am Morgen gegen 6.30 Uhr deutscher Zeit Herausforderer Joe Biden vor seine Anhänger. Seine Botschaft: Noch ist nichts entschieden.

Auf Twitter warf Trump den Demokraten vor, die Wahl stehlen zu wollen. Der Kurznachrichtendienst markierte den Tweet mit einem Warnhinweis. Foto: Twitter/PA Media/dpa

In einer Ansprache um etwa 8.30 Uhr am Morgen deutscher Zeit erklärte sich Trump zum Wahlsieger. Zu diesem Zeitpunkt sind aber weiterhin nicht alle Stimmen ausgezählt. Foto: Evan Vucci/AP/dpa



Die Auszählung der Stimmen dauert in einigen Staaten weiter an, wie hier in Pennsylvania. In dem Staat wählten besonders viele Briefwähler. Trump liegt aktuell vorn und forderte bereits einen Stopp weiterer Auszählungen. Briefwähler wählen tendenziell eher demokratisch. Foto: Matt Slocum/AP/dpa



Das Team um Joe Biden macht sich laut eigener Angabe aber trotzdem noch Hoffnung auf einen demokratischen Ausgang der Wahl – das liegt auch an der sogenannten „Blue Shift“ (zu deutsch: „Blauverschiebung“).

In der Vergangenheit kam es bei US-Wahlen schon oft vor, dass die Demokraten mit zunehmender Auswertung der Briefwahlen an Stimmen gewannen. Während die Direkt-Wähler zu einem großen Teil republikanisch wählen, sind die Demokraten bei der Briefwahl oft im Vorteil.

So könnte sich ein jetziger Vorsprung von Donald Trump im Laufe der Auswertungen zugunsten von Joe Biden nach und nach verschieben. Ein Grund, warum Trump eine deutlich verzögerte Auswertung der Briefwahl verbieten lassen möchte.

Aktuell scheint sich in Wisconsin eine „Blue Shift“ abzuzeichnen – dort führte zunächst Trump, mittlerweile steht es 49,4 Prozent für Biden gegenüber 48,8 Prozent für Donald Trump bei 95 Prozent der ausgezählten Wahlkreise.

12.50 Uhr: Biden holt in nächsten Swing-State auf

Nachdem Biden bereits in Wisconsin plötzlich knapp vor Trump liegt, holt er auch im nächsten Swing-State auf. In Michigan ist Donald Trumps Vorsprung zusammengeschrumpft und beträgt nur noch 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich lag Trump hier mit mehr als fünf Prozent in Führung. Trump kommt CNN zufolge derzeit auf 49,8 Prozent, Biden auf 48,5. Statt rund 270.000 Stimmen Rückstand sind es jetzt nur noch etwas mehr als 63.000.

Grund für die Aufholjagd sei laut CNN-Reporter Phil Mattingly, dass gerade in den großen Städten die Stimmen zuletzt gezählt werden. Diese seien jedoch die „Hochburgen der Demokraten“.

12.29 Uhr: SPD-Politiker vergleicht Trump-Rede mit „Staatsstreich“

Ralf Stegner (SPD), Fraktionsvorsitzender im Schleswig-Holsteinischen Landtag, verglich auf Twitter die TV-Ansprache von Donald Trump mit einem „Staatsstreich“. Der Politiker schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: „Diese Rede des amtierenden Präsidenten im Weißen Haus kommt einem Staatsstreich gleich. Die Auszählung stoppen zu wollen, bevor sie abgeschlossen ist, ist ein Anschlag auf die demokratische Ordnung.“

Diese Rede des amtierenden Präsidenten im Weißen Haus kommt einem Staatsstreich gleich.

Die Auszählung stoppen zu wollen, bevor sie abgeschlossen ist, ist ein Anschlag auf die demokratische Ordnung. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) November 4, 2020

12.20 Uhr: Ryanair mit fieser Spitze gegen Trump

Die irische Fluggesellschaft konnte sich einen Tweet zur US-Wahl nicht verkneifen. Mit einer Spitze in Richtung von US-Präsident schrieben die Iren:

„So früh den Sieg zu verkünden ist wie aussteigen, bevor das Flugzeug gelandet ist. Wir empfehlen das nicht.“

Trump declaring victory this early is like disembarking before the plane has landed



we don't recommend#Election2020 https://t.co/xSi1TD59lS — Ryanair (@Ryanair) November 4, 2020

11.54 Uhr: Deshalb kann sich das Wahlergebnis noch lange ziehen

Zwei Dinge beeinflussen die abschließenden Auszählungen in den USA: Zum einen bestehen die Vereinigten Staaten aus 50 Staaten, die unterschiedliche Zeitzonen haben. Zum anderen wurde das Briefwahl-System wegen der Corona-Krise in einigen Staaten geändert, um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen.





So muss die Briefwahl teilweise nicht vor dem 3. November erfolgt sein. Auch am 3. November können die Briefe noch abgeschickt werden. Gehen sie später ein, zählen sie trotzdem. In den meisten Fällen liegt die Frist ein oder zwei Tage nach der eigentlichen Wahl, wie "CNN" berichtet. Zusätzlich ist die Auswertung der Briefe komplexer als das Zählen der Stimmen in den Wahllokalen, weshalb bereits im Vorfeld der Wahl vor einer Verzögerung der Auszählung gewarnt wurde.

Fristen für Briefwahlen in wichtigen Swing-States:

North Carolina und Pennsylvania: 6. November

Minnesota und Nevada: 10. November

Ohio: 13. November

Der Gouverneur von Pennsylvania kündigt sogar an, dass die Auszählung „sogar ein paar Tage“ dauern könnte. Jeder Bundesstaat hat andere Fristen, bis wann die Stimmen ausgezählt werden müssen. Spitzenreiter ist übrigens Washington, hier sind Briewahlzettel, die bis zum 23. November eingehen, gültig.

Auch Demokraten-Kandidat Joe Biden hatte zur Geduld aufgerufen und eingeworfen, dass es möglicherweise kein Ergebnis vor Morgen früh geben werde.

Klar ist: Bis spätestens 8. Dezember müssen die Staaten ihre beglaubigten Wahlergebnisse nach Washington melden.

11.33 Uhr: US-Wahl mit heftigen Auswirkungen auf die Börse

Während das Rennen zwischen Biden und Trump zur Wackelpartie gerät, wackelt der Dax kontinuierlich mit.

Bereits zum Handelsstart am Morgen rutschte der deutsche Leitindex unter die Marke von 12.000 Punkten, berichtet „ARD“. Zwar kletterte er bis 11 Uhr wieder darüber – doch mit der Drohung Trumps, den obersten Gerichtshof wegen Wahlbetrug einzubeziehen, sinkt der Dax schleppend wieder unter 12.000 Punkte.

Laut Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich der ING, ist die Ungewissheit in den USA das „schlimmste Szenario für die Finanzmärkte“, wie er bei „n-tv“ erklärte.

11.17 Uhr: Gouverneur von Pennsylvania deutlich – „Attacke auf unsere Demokratie“

Der Bundesstaat Pennsylvania dürfte einer der letzten Staaten sein, der seine Stimmen komplett ausgezählt hat. Aktuell führt dort Donald Trump mit 55,7 Prozent zu 42,9 Prozent (Biden) die Hochrechnungen an.

Deshalb gibt es von Seiten der Republikaner erste Forderungen, mit dem Zählen aufzuhören. Diesen Forderungen erteilte Tom Wolf, Gouverneur von Pennsylvania nun eine klare Absage auf Twitter.

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.



I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that’s what we’re going to do. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020

„Ich habe allen Einwohnern von Pennsylvania versprochen, dass jede Stimme zählen wird und das ist auch das, was wir tun werden.“ Weiter schrieb er: „Um es mal deutlich zu sagen: Das ist ein Angriff der Partei auf die Wahlen in Pennsylvania, unsere Stimmen und die Demokratie.“

10.58 Uhr: Biden dreht das Rennen um Wisconsin

Demokrat Joe Biden holt in Wisconsin gerade mächtig auf – und liegt dort plötzlich hauchdünn in Führung!

Nachdem Donald Trump dort vor Kurzem noch über drei Prozentpunkte vor seinem Herausforderer lag, führt Biden nun mit 49,3 Prozent und liegt damit 0,3 Prozent vor dem amtierenden Präsidenten mit glatten 49 Prozenten.

Sollte Biden den Bundesstaat holen, wären das ganze 10 Wahlmänner für ihn – und einer der dringend benötigten „Swing States“.

10.47 Uhr: Sloweniens Ministerpräsident gratuliert Trump bereits zum Wahlsieg – dabei ist noch alles offen

Überraschend hat der slowenische Ministerpräsident Janez Janša Donald Trump bereits zum Wahlsieg gratuliert.

Auf Twitter schrieb der Politiker, es sei „sehr deutlich, dass die Amerikaner Donald Trump gewählt“ hätten. Und das, obwohl zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal alle Stimmen ausgezählt sind.

10.35 Uhr: An DIESEN Staaten hängt die Präsidentschaft

Auch wenn Donald Trump besser abschneidet als erwartet und einige „Swing States“ gewinnen konnte, ist das Wahlergebnis noch mehr als offen.

Denn am Ende werden Michigan (16 Wahlmänner), Pennsylvania (20) und Wisconsin (10) und Georgia (16) entscheidend sein. Die vier Staaten machen zusammen 62 Wahlmänner aus – und sind laut Hochrechnungen aktuell eher Trump zuzurechnen.

Die Hochrechnungen laut CNN:

Michigan: Trump 51,8 Prozent - Biden 46,6 Prozent

Pennsylvania: Trump 55,7 Prozent - Biden 42,9 Prozent

Wisconsin: Trump 50,9 Prozent - Biden 47,3 Prozent

Georgia: Trump 50,5 Prozent - Biden 48,3 Prozent

Sollte Donald Trump diese Staaten für die Republikaner holen, kommt er nach aktuellen Zählungen auf 275 Stimmen – und damit zu einem eindeutigen Wahlsieg, für den 270 nötig sind.

Die übrigen Staaten bilden insgesamt 43 Wahlmänner – würde Biden diese Stimmen bekommen, hätte er 267 Stimmen. In dem Fall würde es für den Demokraten Joe Biden ausreichen, wenn er Donald Trump auch nur einen der umkämpften „Swing States“ abnehmen könnte.

10.11 Uhr: Wahllokale geschlossen – Kopf-an-Kopf-Rennen

Es bleibt spannend – und überraschend. Nachdem Donald Trump mehr Siege als prognostiziert einfahren kann, sind neun von 50 Bundesstaaten noch immer offen.

Darunter umgekämpfte „Swing States“ wie North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin – bei allen drei weisen die Hochrechnungen auf einen Sieg des Republikaners Donald Trump hin.

Das eindeutige Ergebnis wird noch einige Stunden auf sich warten lassen – so gab zum Beispiel der demokratische Gouverneur von Pennsylvania über Twitter bekannt, dass noch über eine Millionen Briefwahl-Stimmen ausgezählt werden müssten.

9.50 Uhr: FDP-Chef Lindner „bestürzt“ über Trump-Rede

FDP-Chef Christian Lindner hat sich zu der Siegeserklärung von Donald Trump geäußert. „Es ist eine ganz kritische, ich möchte sagen, eine bestürzende Situation“, so der Politiker am Mittwoch.

„All das, was in den letzten Tagen gerüchteweise gehört hat, hat sich nun tragischerweise bestätigt.“ Eine „dramatische Konfliktsituation“ in der amerikanischen Demokratie kündige sich an, die Folgen für die USA, aber auch die restliche Welt haben könne.

9.04 Uhr: CNN positioniert sich mit eindeutiger Bauchbinde

Der amerikanische Nachrichten-Sender CNN hat zu den Ausführungen von Donald Trump seine eigene Interpretation. In einer Bauchbinde heißt es in den „Breaking News“: „Trump sagt, er werde vor den Supreme Court ziehen – unklar ist, warum.“

8.55 Uhr: Ausschreitungen in Washington

Alle Wahllokale sind geschlossen, die Auszählungen laufen auf Hochtouren.

Während Joe Biden zur Geduld mahnt und sich Donald Trump zum Wahlsieger erklärt, kommt es auf den Straßen von Washington zu Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und demokratischen Demonstranten. Alles dazu kannst du >>hier lesen.

8.46 Uhr: „Heute Show“ macht sich über Rede lustig

Die Schock-Rede von Donald Trump ist auch der Redaktion der „Heute Show“ nicht entgangen. „Wenn man den Hochrechnungen von Donald Trump glaubt, hat er aktuell 120 Prozent der Stimmen“, heißt es auf dem Twitter-Account der ZDF-Satireshow.

Wenn man den Hochrechnungen von Donald Trump glaubt, hat er aktuell 120 Prozent der Stimmen.#Election2020 #ElectionNight — ZDF heute-show (@heuteshow) November 4, 2020

8.36 Uhr: Donald Trump will vor den Supreme Court ziehen

Auch in seiner Rede spricht Donald Trump von einem möglichen Wahlbetrug.

Es geht um die Verzögerung bei der Auszählung von einem Wahlergebnis. „Das ist ein großer Betrug an dem amerikanischen Volk“, sagt er. Und kündigt an, deswegen vor den Supreme Court – das höchste amerikanische Gericht – ziehen zu wollen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen.

8.31 Uhr: Trump: „Haben die Wahl gewonnen“

Trump gibt sich siegessicher, zählt seine Wahlsiege auf, geht von einem Triumph in Pennsylvania und Michigan aus, obwohl die Auszählung noch läuft.

„Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Und wir gewinnen auch in Wisconsin – die brauchen wir gar nicht alle.“

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Für ihn ist klar: „Offen gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen“ Man sei nicht mehr einholbar, „sie werden uns nicht kriegen“.

8.23 Uhr: Donald Trump spricht live aus dem Weißen Haus

Donald Trump spricht live aus dem weißen Haus. Er dankt dem amerikanischen Volk, seiner First Lady Melania.

„Aber eine sehr traurige Gruppe möchte die andere Gruppe beeinflussen und das werden wir uns nicht gefallen lassen“, schießt er gegen die Demorakten.

„Wir haben uns auf eine große Feier vorbereitet – und dann wurde alles abgesagt“, schildert er.

Gleichzeitig triumphiert er über die Prognosen – so habe man Florida entgegen aller Erwartungen in einem „Erdrutsch“ gewonnen.

08.20 Uhr: Rede aus dem weißen Haus erwartet – doch Trump Anhänger warten vergeblich

Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich um 2 AM (MEZ: 8 Uhr morgens) mit einer Rede aus dem weißen Haus zu melden.

Aktuell lässt der Politiker bereits 20 Minuten auf sich warten – auf „Fox News“ wird spekuliert, ob sich Trump vor seiner Rede noch ausführlich mit seinen Beratern abstimmt.

07.40 Uhr: Donald Trump holt auf

Es die Überraschung der US-Wahlnacht: Der amtierende Präsident Donald Trump scheint stärker als erwartet zu sein, ist seinem Herausforderer Joe Biden dicht auf den Fersen.

So hat der 74-jährige Trump aktuell 213 Wahlmänner sicher auf seiner Seite, der 77-jährige Biden steht bei 220 Wahlmännern.

Laut aktueller Hochrechnungen könnten Arizona (11 Wahlmänner) und Nevada (6) knapp an Biden gehen, aber das wichtige Pennsylvania (20 Wahlmänner) an Trump – auch Georgia (16 Wahlmänner) scheint der Republikaner für sich zu entscheiden.

07.23 Uhr: Joe Biden weist Kontrahenten Trump zurecht

Auch Joe Biden hat sich bei Twitter zu Wort gemeldet: „Behaltet den Glauben, Leute. Wir werden gewinnen.“

Außerdem nimmt er direkten Bezug auf den vorherigen Beitrag von Donald Trump: „Es ist nicht meine Aufgabe oder die von Donald Trump, den Gewinner dieser Wahl zu erklären. Es ist die Aufgabe der Wähler.“

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Die Demokraten fühlen sich wohl, „wo sie sind“. „Wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um diese Wahl zu gewinnen.“

7.03 Uhr: Wichtige Swing States Iowa und Minnesota ausgezählt

Die beiden wichtigen Swing States Iowa und Minnesota sind jetzt ausgezählt und bestätigen die Erwartungen: So geht Iowa an Trump, beschert ihm sechs Wahlmänner. Joe Biden kann dagegen Minnesota mit zehn Wahlmännern für sich entscheiden.

Aktuell führt Biden mit 220 Wahlmännern gegenüber Trump mit 210 – doch die beiden entscheidenden Staaten North Carolina und Wisconsin sind noch offen.

6.48 Uhr: Biden schwört seine Anhänger ein – Trump twittert gegen Demokraten

Joe Biden hat sich in Willington in einer kurze Rede an seine Anhänger gewandt. „Wir müssen Geduld haben, bis alles ausgezählt ist. Glaubt weiter dran, wir können es noch schaffen!“

Das Rennen um Arizona sei noch offen, ebenso um Georgia – „das hatten wir nicht erwartet“.

Präsident Donald Trump hat ebenfalls angekündigt, gleich eine Rede zu halten. Davor twitterte er in Bezug auf die Demokraten: „Wir siegen, aber sie wollen uns die Wahl stehlen. Wir werden das nicht zulassen.“

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Er ergänzte: „Es können keine Stimmen nach Schließung der Wahllokale abgegeben werden.“

Pikant: Das Statement des Republikaners wurde von Twitter mit einem Hinweis versehen, dass Inhalte des Tweets „umstritten und möglicherweiser irreführend“ in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess sein können.

6.10 Uhr: Sogar Wahlmänner-Gleichstand zwischen Trump und Biden jetzt möglich!

Momentan ist völlig unklar, ob Donald Trump oder Joe Biden die US-Wahl 2020 gewinnen wird. Der US-Präsident hat aber den Vorteil derzeit auf seiner Seite. Er konnte Florida, Texas und wohl auch Georgia verteidigen. Nun kommt es auf die Staaten des Mittleren Westens an, die er 2016 gegen Hillary Clinton überraschend gewinnen konnte.

Laut aktuellen Ergebnissen von CNN liegt er in Michigan und Pennsylvania weit vorne, ebenso in Iowa. Enger ist das Rennen noch in North Carolina und Wisconsin, wenn auch hier Trump führt. Diese beiden Staaten könnten letztlich entscheidend sein. Geht man davon aus, dass die derzeitigen Zwischenstände bleiben, hätte Trump 294 Wahlmänner und damit ausreichend viele. Er braucht 270 für eine Wiederwahl. Verliert er aber die beiden Staaten noch an Joe Biden, könnten beide sogar auf 269 kommen! Das wäre ein Gleichstand!

Hier dargestellt auf einer Karte von 270towin.com:

Projektion wie die US-Wahl 2020 ausgehen könnte: Beide Kandidaten könnten sogar 269 Wahlmänner-Stimmen auf sich vereinen. Foto: Screenshot 270towin

5.15 Uhr: So steht es laut CNN in den Swing States bei der US-Wahl 2020

Joe Biden darf sich Hoffnung auf einen ersten großen Erfolg in dieser Wahlnacht machen: Momentan sieht es so aus, als könnte er Arizona gewinnen. Das wären elf ganz wichtige Wahlleute für ihn, zumal Donald Trump wohl Texas und Florida holen wird. Auch in Iowa und Minnesota liegt Biden derzeit solide in Führung.

Dagegen führt Trump in Michigan, Georgia und Pennsylvania, Wisconsin, Ohio Virginia derzeit deutlich. Auch in North Carolina liegt er in Führung.

4 Uhr: Ganz enges Wahl-Rennen in Ohio, Pennsylvania, Georgia und North Carolina

In den wichtigen Swing States Ohio, Pennsylvania, Georgia und North Carolina gibt es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Alles zu eng, um eine Prognose abzugeben. Die Zwischenstände laut CNN:

Ohio: Donald Trump führt mit 54,5 zu 48,1 Prozent

North Carolina: Biden führt mit 49,7 zu 49,1 Prozent

Pennsylvania: Trump führt mit 51 zu 47,7 Prozent

Georgia: Trump führt mit 55,8 zu 43 Prozent

Florida: Trump führt mit 51,2 zu 47,7 Prozent

Die Demokraten sind nervös. Ein Erdrutsch-Sieg von Biden zeichnet sich nicht ab – im Gegenteil.



Trump ist Favorit in Florida. Auch in Ohio schmolz Bidens anfänglicher Vorsprung. Nun liegt Trump vorn.



It all could come down to the Midwest.



Alle Updates zur #ElectionNight @welt — Carolina Drüten (@corajamine) November 4, 2020

3:12 Uhr: Biden schneidet bei Latino-Wählern in Florida schlechter ab

Die ersten Stunden der Auszählung in Florida sind für Präsident Donald Trump gut gelaufen. Laut US-Medien hat er vor allem in Bezirken mit einem hohem Latino-Anteil in der Bevölkerung gut abgeschnitten. Besonders im bevölkerungsreichen County Miami-Dade erzielte Joe Biden weniger Stimmen, als er voraussichtlich benötigt, um den Staat zu gewinnen.

Der Sender CBSN prognostiziert, dass New Jersey mit 14 Wahlmännern an Joe Biden geht. Alles andere als eine Überraschung.

Joe Biden liegt gut im Rennen gegen Donald Trump in der Wahlnacht. Der Stand der US-Karte um 3.30 Uhr bei CNN. Foto: Luis Santana/Tampa Bay Times/AP/dpa, imago images/ZUMA Press

2.59 Uhr: CNN rechnet mit Vorentscheidung bei US-Wahl 2020, wenn DAS so bleibt

Weiterhin führt Joe Biden deutlich in Ohio (54,1 - 44,7 Prozent) und North Carolina (51,9 - 47 Prozent). Zwei wichtige Swing States. Noch nie hat ein republikanischer Kandidat gewonnen, wenn er nicht Ohio gewonnen hat. Nun sieht es so aus, als könnten die 33 Wahlleute an Joe Biden gehen, der dann auch gut verkraften könnte, wenn Trump Florida mit 29 Wahlleuten verteidigt. Eine Sensation bahnt sich sogar in Texas an, Joe Biden führt aktuell mit 49,6 zu 48,9 Prozent laut CBSN. Texas gilt als Hochburg der Republikaner.

Derweil holt Biden laut CNN wie erwartet die 29 Wahlleute aus New York.

2.45 Uhr: Joe Biden holt Connecticut – Donald Trump sichert sich West Virginia und South Carolina bei US-Wahl 2020

Joe Biden hat bei der US-Wahl wie erwartet den Ostküstenstaat Connecticut mit sieben Wahlleuten gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Derweil rechnet AP West Virginia und South Carolina mit zusammen 16 Wahlleuten Donald Trump zu.

2:25 Uhr: Trump gewinnt Tennessee – Biden führt in wichtigen Swing States Ohio, Georgia, Pennsylvania

Florida scheint doch an Donald Trump zu gehen, er führt mittlerweile mit 50,4 zu 48,6 Prozent. Auch in Tennessee und Arkansas holte er wie erwartet die Siege. Nicht gut jedoch für den US-Präsidenten: Derzeit führt Joe Biden in den wichtigen Swing States Ohio, North Carolina, Georgia und Pennsylvania.

2:10 Uhr: Spannende Auszählung bei der US-Wahl 2020 in Florida

Momentan führt Donald Trump wieder knapp in Florida mit 49,9 zu 49,1 Prozent. Dafür liegt Biden in Ohio mit 56,9 Prozent derzeit vorne. Die Auszählungen laufen, alles derzeit zu knapp, um vorherzusagen, wie es ausgehen könnte.

Derweil steht es momentan bei den Wahlleuten 30 zu 26 für Biden. Maryland, Delaware, District of Columbia und Massachusetts gehen auf sein Konto. Dagegen konnte Trump Oklahoma und Kentucky holen.

1:53 Uhr: Biden gewinnt Vermont bei US-Wahl 2020

Wie erwartet, holt sich Joe Biden die drei Wahlmänner in Vermont. Das kann CNN nun prognostizieren.

1.42 Uhr: Die Zwischenstände in wichtigen Swing States:

Florida: Biden 50,6 Prozent - Trump 48,4 Prozent

Georgia: Biden 50,4 Prozent - Trump 48,6 Prozent

New Hampshire: Biden 56,6 Prozent - Trump 42,7 Prozent

Virginia: Trump 50,2 Prozent - Biden 48,1 Prozent

-----

Verliert Donald Trump tatsächlich Florida, was er 2016 noch gewinnen konnte, sieht es düster für ihn aus. Dann reicht es Biden schon, wenn er einen weiteren größeren Swing State holt, um über die Marke von 270 Wahlleute zu kommen.

Quelle: CNN

1:23 Uhr: Biden führt momentan deutlich in Florida vor Trump

Obwohl die Wahllokale in Florida noch nicht geschlossen sind, läuft bereits die Auszählung. Derzeit führt Joe Biden mit mit 51,1 Prozent vor Trump mit 48 Prozent laut CNN. Ausgezählt sind bislang fast vier Millionen Stimmen. Auch in Georgia führt Biden aktuell laut CNN mit 61,8 Prozent.

1:01 Uhr: US-Wahl in sechs Bundesstaaten beendet – Indiana geht an Trump

Nun sind auch die restlichen Wahllokale in Kentucky und Indiana geschlossen. Außerdem ist in Vermont, Virginia, South Carolina und Georgia die Wahl beendet. Es geht insgesamt um 60 der 538 Wahlleute in diesen sechs US-Bundestaaten. CNN und CBSN prognostizieren, dass Trump Indiana gewinnen wird. Das wären elf Wahlmänner für den US-Präsidenten.

0:52 Uhr: Überraschend enges Rennen zwischen Trump und Biden in Kentucky

Der Bundestaat Kentucky galt eigentlich als sicher für Trump, doch jetzt muss der US-Präsident sogar hier zittern. Zum Anfang der Auszählung liegt sogar Joe Biden derzeit mit 55 Prozent vorne. Auch wenn erst wenige Stimmen ausgezählt sind, ist das möglicherweise doch ein Zeichen, dass die Stimmung im Land nicht gut ist für Donald Trump.

0.45 Uhr: Wer Trump gewählt hat, machte das DESWEGEN

CNN befragte, was für Trump-Wähler das wichtigste politische Thema war. Die Antwort ist eindeutig: 62 Prozent gaben an, dass die Wirtschaft Top-Priorität haben. Weitere 17 Prozent nannten Innere Sicherheit. Das Coronavirus (5 Prozent) und Rassistische Diskriminierungen (3 Prozent) spielten kaum eine Rolle für diese Wähler.

Erstaunlich. Nur 5% der Trump Wähler halten Coronavirus für wichtigste politische Frage. Die Wirtschaft dominiert mit 62%. Das sind wahrlich keine sympathischen Prioritäten. Auch die Rassendiskriminierung spielt kaum eine Rolle für sie. pic.twitter.com/OrBFLasjpj — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 3, 2020

0.35 Uhr: Keine Überraschung bei US-Wahl in Indiana und Kentucky

Wie erwartet gehen Kentucky und Indiana wohl eindeutig ins Trump-Lager. Nach ersten Zahlen liegt Trump hier deutlich vorne. Die 19 Wahlleute wären fest eingeplant.

23.10 Uhr: Neuer Rekord bei US-Wahl 2020

Rund 102 Millionen US-Bürger haben bei der Präsidentschaftswahl schon vor dem offiziellen Wahltermin ihre Stimme abgegeben - ein neuer Rekord. Der Ansturm auf das sogenannte Early Voting war unter anderem wegen der Corona-Pandemie gewaltig. Ein Großteil dieser Wähler stimmten per Briefwahl ab. Vor vier Jahren nutzen 57 Millionen die Briefwahl.

US-Wahl 2020: Abstimmung mit Kind und Hund in Florida. Foto: imago images / UPI Photo

22 Uhr: Geht Florida an Biden? Hammer zeichnet sich ab

Es ist bisher nur eine Wasserstandsmeldung, keine Hochrechnung und die Wahllokale in Florida sind auch noch bis 2 Uhr deutscher Zeit geöffnet. Doch es deutet sich mehr und mehr an, dass Joe Biden den Bundestaat gewinnen könnte. Laut aktuellen Zahlen haben 4,04 Millionen eingetragene Republikaner abgestimmt und 3,8 Millionen Demokraten. Jedoch auch 2,46 Millionen Independent/Other-Wähler, also jene, die sich vorab nicht klar zu einer der beiden großen Parteien bekannten.

This update barely changed the margins. Trump still needs 400k - 500k based on Quinnipiac polling. I also added NYT for comparison they show Trump needing 300k to close the gap.



In 2016, Quinn had FL tied in their last poll, and NYT had Trump +3 in FL. Pretty accurate! pic.twitter.com/noh00zSWyd — A Rebel Patriot (@A_RebelPatriot) November 3, 2020

Rechnet man hinzu, dass in Umfragen vorab die deutliche Mehrheit der Independent-Wähler für Biden statt für Trump stimmen wollte, könnte Biden derzeit mit 300.000 bis 450.000 Stimmen vorne liegen. Hinzu kommt, dass auch ein größer Teil der Republikaner-Wähler für Biden stimmen wollte, als umgekehrt eingetragene Demokraten-Wähler für Trump. Florida gilt als extrem wichtiger Swing State, weil er 29 Wahlleute vergibt.

This update barely changed the margins. Trump still needs 400k - 500k based on Quinnipiac polling. I also added NYT for comparison they show Trump needing 300k to close the gap.



In 2016, Quinn had FL tied in their last poll, and NYT had Trump +3 in FL. Pretty accurate! pic.twitter.com/noh00zSWyd — A Rebel Patriot (@A_RebelPatriot) November 3, 2020

12 Uhr: Erste Ergebnisse der US-Wahl aus New Hampshire sind da

Das winzige Dorf Dixville Notch (Bundestaat New Hampshire) hat traditionsgemäß die Präsidentschaftswahl in den USA eingeläutet. Kurz nach Mitternacht Ortszeit fand in dem Ort die Abstimmung statt. Die nur fünf wahlberechtigten Einwohner gaben innerhalb weniger Minuten ihre Stimmen im Wahllokal ab. Alle fünf Stimmen entfielen auf den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Trost für Donald Trump: Im Nachbarort Millsfield setzte er sich mit 16 zu 5 Stimmen durch.

11.30 Uhr: 700 Corona-Tote wegen Trump-Wahlkampf?

Forscher der Stanford Universität hben in einem statischen Modell errechnet, dass sich durch 18 Wahlkampf-Events von Donald Trump bis zu 30.000 Teilnehmer mit dem Coronavirus infiziert haben und in Folge 700 Todesopfer zu beklagen waren. Die Zahlen basieren auf Infektionszahlen in 18 Bezirken vor und nach großen Wahlkampfveranstaltungen Trumps. Verglichen wurden die Zahlen mit rund 200 Bezirken mit einer ähnlichen Demografie.

Eng gedrängt und oft ohne Maske standen die Trump-Anhänger zusammen, wie hier in Avoca (Bundestaat Iowa). Foto: imago images / ZUMA Wire

6 Uhr: Donald Trump mit irrer Terror-Behauptung über Joe Biden

Wenige Stunden nach dem Terroranschlag in Wien behauptete Donald Trump über Twitter, dass sein Herausforderer die Zahl von Flüchtlingen „aus terroristischen Nationen um 700 Prozent erhöhen“ wolle. Und weiter schrieb er: „Sein Plan würde Ihre Gemeinden überwältigen und Michigan, Minnesota, Wisconsin und den gesamten Mittleren Westen in ein Flüchtlingslager verwandeln. Ich schütze Ihre Familien und halte radikale islamische Terroristen von unserem Land fern!“

Offensichtlich will Trump somit den Terror in Wien als Last-Minute-Wahlkampfthema nutzen, um in Swing States Stimmen zu gewinnen. Nun scheint es keine Grenzen mehr für ihn zu geben.

Joe Biden would increase refugees from terrorist nations by 700%. His plan would overwhelm your communities and turn Michigan, Minnesota, Wisconsin and the entire Midwest into a refugee camp. I am protecting your families and keeping Radical Islamic Terrorists OUT of our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

----------------

----------------

5 Uhr: Zum Abschluss des US-Wahlkampfes verschärften Donald Trump und Joe Biden erneut die Attacke aufeinander. Trump warf Biden vor, die USA in einen „Gefängnisstaat“ verwandeln zu wollen. Der Demokrat Biden wolle gewöhnliche Bürger in deren Häuser einsperren „und gleichzeitig linksradikale Randalierer frei herumlaufen lassen“, behauptete Trump am Montag auf Twitter. „Der Biden-Lockdown bedeutet keine Schule, keine Abschlüsse, keine Hochzeiten, kein Thanksgiving, kein Weihnachten, kein 4. Juli und keine Zukunft für Amerikas Jugend.“

Der Fahrplan zur Wahl des US-Präsidenten. Am 14. Dezember 2020 tritt dann das Electoral College zusammen, das Ergebnis wird am 6. Januar 2021 im Kongress verkündet. Am 20. Januar 2020 wird der neugewählte Präsident dann seinen Amtseid ablegen. Foto: dpa

Biden wiederum warf Trump angesichts der Corona-Pandemie und über 230.000 Toten in den USA Versagen vor. „Dieser Typ ist eine Schande“, polterte Biden am Montag bei einem Auftritt im umkämpften Bundesstaat Ohio. Der erste Schritt, um dieses Virus zu schlagen, ist der Sieg über Donald Trump.“ Der US-Präsident selbst sei ein Virus, so Biden.Ich