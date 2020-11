US-Wahl im Ticker: Spannende Auszählung läuft ++ Enges Kopf-an-Kopf-Rennen in Florida

Wahlnacht in den USA! Ab Mitternacht unserer Zeit erwarten wir die ersten Ergebnisse aus den Bundesstaaten. Dann wird klar werden, ob Donald Trump oder Joe Biden das Rennen macht.

Alle aktuellen Entwicklungen zur US-Wahl im News-Blog.

News-Blog zur Wahl Donald Trump vs. Joe Biden: Die US-Wahl 2020 im Ticker

US-Wahl 2020: Ergebnis-Zwischenstand bei den Wahlmännern (nach 8/50 Bundestaaten)

Donald Trump: 26 Wahlmänner

Joe Biden: 30 Wahlmänner

Erforderliche Mehrheit: 270 der 538 Wahlmänner

Wahlausgang 2016: Donald Trump (304 Wahlmänner), Hillary Clinton (227 Wahlmänner)

2:10 Uhr: Spannende Auszählung bei der US-Wahl 2020 in Florida

Momentan führt Donald Trump wieder knapp in Florida mit 49,9 zu 49,1 Prozent. Dafür liegt Biden in Ohio mit 56,9 Prozent derzeit vorne. Die Auszählungen laufen, alles derzeit zu knapp, um vorherzusagen, wie es ausgehen könnte.

Derweil steht es momentan bei den Wahlleuten 30 zu 26 für Biden. Maryland, Delaware, District of Columbia und Massachusetts gehen auf sein Konto. Dagegen konnte Trump Oklahoma und Kentucky holen.

1:53 Uhr: Biden gewinnt Vermont bei US-Wahl 2020

Wie erwartet, holt sich Joe Biden die drei Wahlmänner in Vermont. Das kann CNN nun prognostizieren.

1.42 Uhr: Die Zwischenstände in wichtigen Swing States:

Florida: Biden 50,6 Prozent - Trump 48,4 Prozent

Georgia: Biden 50,4 Prozent - Trump 48,6 Prozent

New Hampshire: Biden 56,6 Prozent - Trump 42,7 Prozent

Virginia: Trump 50,2 Prozent - Biden 48,1 Prozent

Verliert Donald Trump tatsächlich Florida, was er 2016 noch gewinnen konnte, sieht es düster für ihn aus. Dann reicht es Biden schon, wenn er einen weiteren größeren Swing State holt, um über die Marke von 270 Wahlleute zu kommen.

Quelle: CNN

1:23 Uhr: Biden führt momentan deutlich in Florida vor Trump

Obwohl die Wahllokale in Florida noch nicht geschlossen sind, läuft bereits die Auszählung. Derzeit führt Joe Biden mit mit 51,1 Prozent vor Trump mit 48 Prozent laut CNN. Ausgezählt sind bislang fast vier Millionen Stimmen. Auch in Georgia führt Biden aktuell laut CNN mit 61,8 Prozent.

1:01 Uhr: US-Wahl in sechs Bundesstaaten beendet – Indiana geht an Trump

Nun sind auch die restlichen Wahllokale in Kentucky und Indiana geschlossen. Außerdem ist in Vermont, Virginia, South Carolina und Georgia die Wahl beendet. Es geht insgesamt um 60 der 538 Wahlleute in diesen sechs US-Bundestaaten. CNN und CBSN prognostizieren, dass Trump Indiana gewinnen wird. Das wären elf Wahlmänner für den US-Präsidenten.

0:52 Uhr: Überraschend enges Rennen zwischen Trump und Biden in Kentucky

Der Bundestaat Kentucky galt eigentlich als sicher für Trump, doch jetzt muss der US-Präsident sogar hier zittern. Zum Anfang der Auszählung liegt sogar Joe Biden derzeit mit 55 Prozent vorne. Auch wenn erst wenige Stimmen ausgezählt sind, ist das möglicherweise doch ein Zeichen, dass die Stimmung im Land nicht gut ist für Donald Trump.

0.45 Uhr: Wer Trump gewählt hat, machte das DESWEGEN

CNN befragte, was für Trump-Wähler das wichtigste politische Thema war. Die Antwort ist eindeutig: 62 Prozent gaben an, dass die Wirtschaft Top-Priorität haben. Weitere 17 Prozent nannten Innere Sicherheit. Das Coronavirus (5 Prozent) und Rassistische Diskriminierungen (3 Prozent) spielten kaum eine Rolle für diese Wähler.

Erstaunlich. Nur 5% der Trump Wähler halten Coronavirus für wichtigste politische Frage. Die Wirtschaft dominiert mit 62%. Das sind wahrlich keine sympathischen Prioritäten. Auch die Rassendiskriminierung spielt kaum eine Rolle für sie. pic.twitter.com/OrBFLasjpj — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 3, 2020

0.35 Uhr: Keine Überraschung bei US-Wahl in Indiana und Kentucky

Wie erwartet gehen Kentucky und Indiana wohl eindeutig ins Trump-Lager. Nach ersten Zahlen liegt Trump hier deutlich vorne. Die 19 Wahlleute wären fest eingeplant.

23.10 Uhr: Neuer Rekord bei US-Wahl 2020

Rund 102 Millionen US-Bürger haben bei der Präsidentschaftswahl schon vor dem offiziellen Wahltermin ihre Stimme abgegeben - ein neuer Rekord. Der Ansturm auf das sogenannte Early Voting war unter anderem wegen der Corona-Pandemie gewaltig. Ein Großteil dieser Wähler stimmten per Briefwahl ab. Vor vier Jahren nutzen 57 Millionen die Briefwahl.

US-Wahl 2020: Abstimmung mit Kind und Hund in Florida. Foto: imago images / UPI Photo

22 Uhr: Geht Florida an Biden? Hammer zeichnet sich ab

Es ist bisher nur eine Wasserstandsmeldung, keine Hochrechnung und die Wahllokale in Florida sind auch noch bis 2 Uhr deutscher Zeit geöffnet. Doch es deutet sich mehr und mehr an, dass Joe Biden den Bundestaat gewinnen könnte. Laut aktuellen Zahlen haben 4,04 Millionen eingetragene Republikaner abgestimmt und 3,8 Millionen Demokraten. Jedoch auch 2,46 Millionen Independent/Other-Wähler, also jene, die sich vorab nicht klar zu einer der beiden großen Parteien bekannten.

This update barely changed the margins. Trump still needs 400k - 500k based on Quinnipiac polling. I also added NYT for comparison they show Trump needing 300k to close the gap.



In 2016, Quinn had FL tied in their last poll, and NYT had Trump +3 in FL. Pretty accurate! pic.twitter.com/noh00zSWyd — A Rebel Patriot (@A_RebelPatriot) November 3, 2020

Rechnet man hinzu, dass in Umfragen vorab die deutliche Mehrheit der Independent-Wähler für Biden statt für Trump stimmen wollte, könnte Biden derzeit mit 300.000 bis 450.000 Stimmen vorne liegen. Hinzu kommt, dass auch ein größer Teil der Republikaner-Wähler für Biden stimmen wollte, als umgekehrt eingetragene Demokraten-Wähler für Trump. Florida gilt als extrem wichtiger Swing State, weil er 29 Wahlleute vergibt.

This update barely changed the margins. Trump still needs 400k - 500k based on Quinnipiac polling. I also added NYT for comparison they show Trump needing 300k to close the gap.



In 2016, Quinn had FL tied in their last poll, and NYT had Trump +3 in FL. Pretty accurate! pic.twitter.com/noh00zSWyd — A Rebel Patriot (@A_RebelPatriot) November 3, 2020

12 Uhr: Erste Ergebnisse der US-Wahl aus New Hampshire sind da

Das winzige Dorf Dixville Notch (Bundestaat New Hampshire) hat traditionsgemäß die Präsidentschaftswahl in den USA eingeläutet. Kurz nach Mitternacht Ortszeit fand in dem Ort die Abstimmung statt. Die nur fünf wahlberechtigten Einwohner gaben innerhalb weniger Minuten ihre Stimmen im Wahllokal ab. Alle fünf Stimmen entfielen auf den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Trost für Donald Trump: Im Nachbarort Millsfield setzte er sich mit 16 zu 5 Stimmen durch.

11.30 Uhr: 700 Corona-Tote wegen Trump-Wahlkampf?

Forscher der Stanford Universität hben in einem statischen Modell errechnet, dass sich durch 18 Wahlkampf-Events von Donald Trump bis zu 30.000 Teilnehmer mit dem Coronavirus infiziert haben und in Folge 700 Todesopfer zu beklagen waren. Die Zahlen basieren auf Infektionszahlen in 18 Bezirken vor und nach großen Wahlkampfveranstaltungen Trumps. Verglichen wurden die Zahlen mit rund 200 Bezirken mit einer ähnlichen Demografie.

Eng gedrängt und oft ohne Maske standen die Trump-Anhänger zusammen, wie hier in Avoca (Bundestaat Iowa). Foto: imago images / ZUMA Wire

6 Uhr: Donald Trump mit irrer Terror-Behauptung über Joe Biden

Wenige Stunden nach dem Terroranschlag in Wien behauptete Donald Trump über Twitter, dass sein Herausforderer die Zahl von Flüchtlingen „aus terroristischen Nationen um 700 Prozent erhöhen“ wolle. Und weiter schrieb er: „Sein Plan würde Ihre Gemeinden überwältigen und Michigan, Minnesota, Wisconsin und den gesamten Mittleren Westen in ein Flüchtlingslager verwandeln. Ich schütze Ihre Familien und halte radikale islamische Terroristen von unserem Land fern!“

Offensichtlich will Trump somit den Terror in Wien als Last-Minute-Wahlkampfthema nutzen, um in Swing States Stimmen zu gewinnen. Nun scheint es keine Grenzen mehr für ihn zu geben.

Joe Biden would increase refugees from terrorist nations by 700%. His plan would overwhelm your communities and turn Michigan, Minnesota, Wisconsin and the entire Midwest into a refugee camp. I am protecting your families and keeping Radical Islamic Terrorists OUT of our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

5 Uhr: Zum Abschluss des US-Wahlkampfes verschärften Donald Trump und Joe Biden erneut die Attacke aufeinander. Trump warf Biden vor, die USA in einen „Gefängnisstaat“ verwandeln zu wollen. Der Demokrat Biden wolle gewöhnliche Bürger in deren Häuser einsperren „und gleichzeitig linksradikale Randalierer frei herumlaufen lassen“, behauptete Trump am Montag auf Twitter. „Der Biden-Lockdown bedeutet keine Schule, keine Abschlüsse, keine Hochzeiten, kein Thanksgiving, kein Weihnachten, kein 4. Juli und keine Zukunft für Amerikas Jugend.“

Der Fahrplan zur Wahl des US-Präsidenten. Am 14. Dezember 2020 tritt dann das Electoral College zusammen, das Ergebnis wird am 6. Januar 2021 im Kongress verkündet. Am 20. Januar 2020 wird der neugewählte Präsident dann seinen Amtseid ablegen. Foto: dpa

Biden wiederum warf Trump angesichts der Corona-Pandemie und über 230.000 Toten in den USA Versagen vor. „Dieser Typ ist eine Schande“, polterte Biden am Montag bei einem Auftritt im umkämpften Bundesstaat Ohio. Der erste Schritt, um dieses Virus zu schlagen, ist der Sieg über Donald Trump.“ Der US-Präsident selbst sei ein Virus, so Biden.