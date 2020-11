US-Wahl 2020: Krasses Video aufgetaucht! ER sagte die Ereignisse des heutigen Tages präzise vorher

Die Wahllokale nach der US-Wahl 2020 haben seit einigen Stunden geschlossen. Der erwartete Erdrutschsieg vom demokratischen Kandidaten Joe Biden ist ausgeblieben. In vielen Staaten liefert er sich mit Präsident Donald Trump ein enges Rennen.

Mitten in der Ungewissheit um den Wahlausgang sorgt aktuell ein rund zwei Wochen altes Video von Bernie Sanders, demokratischer Senator, für Aufsehen. Offenbar wusste der 79-Jährige ganz genau, was uns in den Tagen nach der US-Wahl 2020 erwartet…

US-Wahl 2020: Bernie Sanders hat es kommen sehen

In der US-Late-Night-Show „The Tonight Sow“ am 23. Oktober mit Moderator Jimmy Kimmel wurde Senator Bernie Sanders gefragt, wann man mit ersten Ergebnissen rechnen könne. Schließlich hätten Experten bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass man mitunter mehrere Tage auf ein Ergebnis warten müsse.

Was Bernie Sanders dann antwortet, passt so haargenau auf die bisherigen Geschehnisse am Wahltag, dass es fast schon gruselig ist. „Das ist etwas, um das ich mir große Sorgen mache“, beginnt Sanders. Er hoffe jedoch auf das Verständnis der amerikanischen Bevölkerung.

Jede Stimme müsse gezählt werden. „Doch ich glaube, dass es in Staaten wie Pennsylvania, Michigan, Wisconson und anderen Staaten dazu kommen wird, dass dort eine große Anzahl an Briefwahlstimmen eingeht.“ Und aus schlimmen Gründen könnte bei diesen mit der Auszählung erst am Wahltag oder nach Schließung der Wahllokale begonnen werden. Sanders spielt damit auf die von Republikanern veranlassten Einschränkungen bei der Wahlauszählung an. Und dann wird es unheimlich.

„Hier ist die Gefahr“

„Es wird Staaten geben, die mit Millionen von Briefwahlstimmen konfrontiert sind. Umfragen deuten darauf hin, dass – aus welchem Grund auch immer – Demokraten eher per Briefwahl wählen. Republikaner gehen wahrscheinlicher in die Wahllokale.“ Es sei deswegen wahrscheinlich, dass die ersten gezählten Stimmen vor allem von ihnen stammen würden.

„Und hier ist die Gefahr, und ich hoffe, dass es jeder hört: Es könnte sein, dass am Wahlabend gegen 10 Uhr Trump in Michigan, Pennsylvania und in Wisconsin führt. Und dann tritt er vor die Kameras und sagt: ‚Danke Amerikaner für meine Wiederwahl. Es ist alles vorbei, habt einen schönen Tag‘“, vermutet der Senator Sanders. In den nächsten Tagen könne dann mit Auszählung der Briefwahlstimmen das böse Erwachen beim Präsidenten folgen.

Stelle sich dann im Laufe der nächsten Tage heraus, dass Biden diese Staaten doch gewinnt, werde Trump argumentieren: „Seht ihr! Ich hab euch doch gesagt, es ist ein großer Betrug. Ich hab euch gesagt, diese Briefwahlen sind manipuliert. Wir werden das Oval Office nicht verlassen.“

US-Wahl 2020: „Das ist eine Sorge, die eine Menge Menschen und ich haben“

„Das ist eine Sorge, die eine Menge Menschen und ich haben“, schließt Sanders seine Analyse. Sie ist erschreckend genau. Denn tatsächlich sah es am Wahltag lange so aus, als würde Trump in den genannten drei Staaten komfortabel gewinnen. Doch mit Auszählung der Briefwahlstimmen kippte das Ergebnis zunächst in Wisconsin, im Laufe des Tages auch in Michigan. Dort hatte Trump zwischenzeitlich sogar rund fünf Prozentpunkte Vorsprung. Ein Endergebnis gibt es jedoch noch nicht.

Den Ausschnitt aus der „The Tonight Sow“ findest du hier. Die besagte Passage beginnt ab Minute 2:35.

Besonders unübersichtlich ist die Lage in Pennsylvania. Dort führt Trump zwischenzeitlich mit mehr als zehn Prozentpunkten, Briefwahlstimmen waren aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgezählt. Für Trump offenbar Anlass, sich bereits am späten Wahlabend bereits als Sieger zu verkünden. Er forderte dabei sogar, die Auszählungen in Pennsylvania zu stoppen. Doch der Gouverneur des Staates kündigte bereits an, dass rund eine Millionen Stimmen per Briefwahl abgegeben werden und diese auch ausgezählt werden sollen. Auch in Pennsylvania könnte die Wahl also noch kippen. Bernie Sanders hat sich in jedem Fall als echtes Orakel für die US-Wahl 2020 bewiesen. (dav)