Wird Flaggen-Liebe jetzt Gesetz? Trump macht Ernst!

Donald Trump will den Nationalstolz der USA neu definieren – und setzt dafür auf die strenge Auslegung des „Flag Code“. Vom Verbot der Flaggenverbrennung bis zum Einsatz von Symbolen auf T-Shirts: Doch mit dieser neuen Strenge zur US-Flagge trifft Trump keinesfalls nur die, die gegen ihn protestieren wollen.

Im Gegenteil. Trumps neue US-Flaggenpolitik trifft vor allem seine eigenen Leute. Aber was ist geschehen?

Plötzlich sind die Falschen gemeint – Trump sorgt für Wut im eigenen Lager

Trump will die USA „great again“ machen – mit Paraden, Prunk im Weißen Haus und strikten Regeln für die Flagge. Foto: IMAGO/MediaPunch Auslöser seiner Initiative: Proteste in Los Angeles, bei denen die „Stars and Stripes“ verbrannt wurden. Foto: IMAGO/Middle East Images Kurios: Mit seinem Vorstoß trifft Trump auch auf seine eigene Basis – die Flagge ist längst Fanartikel. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Von Bettwäsche bis Rucksack: In den 2010er Jahren wurde die US-Flagge zum Modeaccessoire, auch in Deutschland. Foto: KI Bei MAGA-Anhängern prangen Adler und Löwen im Flaggen-Look auf T-Shirts und Bannern. Foto: KI Das Weiße Haus verkündet: Trump hat eine Executive Order unterzeichnet, um „der Flagge ihre Heiligkeit zurückzugeben“. Foto: IMAGO/Zoonar Der Flag Code schreibt vor: Keine Flagge auf Vorhängen, Kleidung oder mit zusätzlichen Symbolen. Foto: KI Trump könnte sich also ins eigene Fleisch geschnitten haben, denn vor allem seine eigenen Leute lieben die US-Flagge – und wenn eine Regel umgesetzt wird, müssen alle umgesetzt werden. Foto: IMAGO/NurPhoto Bislang nicht bindend – doch Trump will Verstöße künftig hart bestrafen, sogar mit Einbürgerungsstopps.

