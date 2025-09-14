Wird Flaggen-Liebe jetzt Gesetz? Trump macht Ernst!

Donald Trump will den Nationalstolz der USA neu definieren – und setzt dafür auf die strenge Auslegung des „Flag Code“. Vom Verbot der Flaggenverbrennung bis zum Einsatz von Symbolen auf T-Shirts: Doch mit dieser neuen Strenge zur US-Flagge trifft Trump keinesfalls nur die, die gegen ihn protestieren wollen.
Im Gegenteil. Trumps neue US-Flaggenpolitik trifft vor allem seine eigenen Leute. Aber was ist geschehen?
Plötzlich sind die Falschen gemeint – Trump sorgt für Wut im eigenen Lager
