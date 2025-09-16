Nächstes Misstrauensvotum: Ursula von der Leyen schon wieder im Fokus

Die EU-Kommission muss sich Anfang Oktober im Parlament gleich zwei Misstrauensanträgen stellen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola informierte die Abgeordneten über das Verfahren. Die Kritik richtet sich vor allem gegen Ursula von der Leyen, doch die Anträge betreffen stets die gesamte Kommission.

Im Juli hatte das Gremium bereits ein erstes Misstrauensvotum überstanden. Die Einbringung neuer Anträge war nur möglich, weil mindestens ein Zehntel der aktuell 719 Abgeordneten diese unterstützt. Damit ist eine Debatte in Straßburg sicher, gefolgt von einer offiziellen Abstimmung.

Ursula von der Leyen muss erneutes Misstrauensvotum hinnehmen

Die rechte PfE-Fraktion und die Linke stellen die Anträge. Im PfE-Antrag kritisieren Abgeordnete unter anderem Ursula von der Leyens Klima- und Migrationspolitik. Zudem werfen sie ihr Intransparenz und Zensur vor. Linken-Fraktionschef Martin Schirdewan erklärte: „Die Kommission hat ein verheerendes Zollabkommen mit Trump geschlossen.“

Schirdewan sprach von einem Angriff auf die Industrie und dem drohenden Verlust Tausender Arbeitsplätze. Außerdem warf er der EU-Kommission vor, angesichts der humanitären Katastrophe im Gazastreifen zu lange geschwiegen zu haben. Die Vorwürfe erhöhen den Druck auf Ursula von der Leyen erheblich.

Die Unterstützung von mindestens einem Zehntel der Abgeordneten zwingt das Parlament nun zur Abstimmung. Eine Annahme gilt als unwahrscheinlich, denn dafür braucht es zwei Drittel der Stimmen und zugleich die Mehrheit aller Mitglieder. Diese doppelte Hürde machte bisherige Misstrauensanträge fast immer erfolglos.

Sturz der Kommission unrealistisch

Für einen erfolgreichen Misstrauensantrag wären bei voller Teilnahme 480 Stimmen erforderlich. Ein Sturz der Kommission ist daher nur unter außergewöhnlichen Umständen denkbar.

Das Misstrauensvotum im Juli beruhte auf Vorwürfen über verschwiegene Textnachrichten zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla während der Corona-Krise. Ähnliche Versuche sind selten. 2014 scheiterten Rechtspopulisten mit einem Antrag gegen Jean-Claude Juncker. Nur 101 Abgeordnete stimmten damals zu, 461 lehnten ab.

Ein Rücktritt der EU-Kommission geschah zuletzt 1999. Die Kommission unter Jacques Santer trat geschlossen zurück, um einem drohenden erfolgreichen Antrag zuvorzukommen. Ein Bericht hatte damals schwerwiegende Vorwürfe zu Betrug, Missmanagement und Vetternwirtschaft bestätigt. Seitdem blieb Ursula von der Leyen die einzige Kommissionspräsidentin, die regelmäßig solche Attacken erlebt. (mit dpa)

