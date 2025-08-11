Droht mehr Urlaubsstress am Flughafen? Gesetzeshammer bahnt sich an

Der Bundesrat plant, Fluggesellschaften zu verpflichten, die Ausweise von Passagieren auch bei Schengen-Flügen zu überprüfen. Die Initiative soll illegale Einreisen erschweren und die Sicherheit erhöhen. Doch die Luftfahrtbranche kritisiert die Pläne scharf und warnt vor zusätzlichen Belastungen für Urlauber und Reisende.

Urlaub und Flüge: Neue Ausweischecks geplant

Der Bundesrat drängt auf strengere Kontrollen bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums. Künftig sollen Fluggesellschaften verpflichtet werden, die Ausweise ihrer Passagiere mit den bei der Buchung angegebenen Daten abzugleichen. Diese Initiative wurde von Niedersachsen vorangetrieben.

Eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums erklärte dazu gegenüber „Welt“: „So soll sichergestellt werden, dass die Identität der Fluggäste bekannt ist und diese bei Straftaten auch für polizeiliche Zwecke genutzt werden kann.“ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann unterstützt den Vorschlag. Er sieht darin eine Verbesserung sowohl der Sicherheit als auch der Migrationskontrolle.

Das neue Gesetz soll nicht nur das Fliegen unter falscher Identität erschweren, sondern auch illegale Einreisen verhindern. Flüge könnten durch die Regelung jedoch umständlicher werden, da Airlines künftig zusätzliche Identitätsprüfungen durchführen müssten.

Luftfahrtbranche sieht Flüge belastet

Die Luftfahrtindustrie zeigt sich skeptisch gegenüber dem Gesetzentwurf. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) kritisiert, dass Airlines personell und technisch nicht in der Lage seien, Ausweisprüfungen oder Echtheitskontrollen sicher durchzuführen. Laut BDL benötigten Airlines dafür Zugriff auf polizeiliche Datenbanken, was rechtlich und technisch herausfordernd sei.

Der Verband macht klar, dass Identitätsprüfungen eine Aufgabe der Bundespolizei bleiben sollten. Ein bloßer Namensabgleich sei nicht ausreichend, um sicherheitsrelevante Personen zu identifizieren. Die Luftfahrtbranche warnt vor zusätzlichen Belastungen für Urlauber und Reisende, wenn Airlines hoheitliche Aufgaben übernehmen müssen. Der Vorschlag hat das Ziel, Flüge sicherer zu machen, sorgt aber gleichzeitig für Streit über Zuständigkeiten und Umsetzbarkeit.