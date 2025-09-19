Neue Umfrage zeigt: SO real ist die Angst vor Putin

Die Frage, ob Kremlchef Wladimir Putin nach seinem Feldzug in die Ukraine Halt macht, ist gerade präsenter denn je. Russische Drohnen im polnischen und Kampfjets im estnischen Luftraum, die Verstärkung der Ostflanke durch die Bundeswehr – Europa stellt sich auf einen Krieg mit Russland ein. Und immer mehr Deutsche spüren: Es braut sich etwas zusammen.

Die neueste Umfrage von Forsa für die Sender RTL und ntv zeigt, wie sehr die Angst vor einer Kriegsausweitung um sich greift. Das Vertrauen in die Verteidigungskapazitäten der Bundeswehr schmilzt ebenfalls dahin.

Mehr als die Hälfte befürchtet einen Krieg mit Putin

61 % der Befragten gaben an, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO ausweiten könnte. Im Februar 2024 waren es noch 58 %.

Bemerkenswerterweise ist die Angst vor einer Eskalation in allen politischen Lagern gleichermaßen vertreten. Unter den Anhängern von Regierungsparteien, aber auch bei den Grünen, der Linken und der AfD liegt sie bei ca. 60 %.

Glaube an die Verteidigungskraft zerrüttet

Nur 41 % der Bundesbürger sind der Meinung, dass die NATO-Staaten, darunter auch Deutschland, in der Lage wären, Putin Paroli zu bieten.

Fast genauso niedrig fällt die Hoffnung unter den Deutschen aus, einen russischen Angriff ohne die Unterstützung der USA abwenden zu können.