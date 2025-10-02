Eine aktuelle Umfrage zeigt ein düsteres Bild für die Schwarz-Rote-Regierung von Friedrich Merz. Die Zustimmung sinkt, während die AfD neue Höchstwerte erreicht und den Frust der Bevölkerung ausnutzt.

Umfrage: CDU weiter unter Druck

Kanzler Friedrich Merz will in seinem „Herbst der Reformen“ eigentlich Entlastungen schaffen und den innenpolitischen Kurs stärken. Doch eine neue Umfrage sorgt für einen stürmischen Start. Die AfD erreicht im aktuellen „ARD-DeutschlandTrend“ mit 26 Prozent nämlich ihren höchsten Wert und liegt damit gleichauf mit der Kanzlerpartei. Die SPD stockt bei 14 Prozent, während die Grünen leicht auf 12 Prozent zulegen.

Trotz kleinerer Schwankungen zeigt sich ein erschreckender Trend: Seit Sommer wächst die Zustimmung zur AfD. Im August lag sie noch bei 16 Prozent, mittlerweile sind es 26 Prozent. Ein Grund ist die Unzufriedenheit mit der Regierung. Laut Umfrage beurteilen inzwischen 77 Prozent der Bürger die Arbeit der Bundesregierung negativ.

Obendrauf stellen viele Bürger die Funktionsfähigkeit der Demokratie infrage. Nur noch 42 Prozent sind zufrieden, unter AfD-Anhängern sind es nur 9 Prozent. Die AfD profitiert vor allem davon, dass sie auf Feldern wie Migration und politisches Handeln mehr Kompetenz zugetraut bekommt.

Deutsche gespalten bei NATO und Israel

Neben der Innenpolitik beschäftigen internationale Themen die Menschen in Deutschland. Laut Umfrage sprechen sich 54 Prozent der Befragten für eine entschlossene NATO-Strategie gegen Russland aus. Eine Mehrheit macht sich weiterhin Sorgen vor möglichen Angriffen des Kreml-Tyrannen Wladimir Putin auf weitere europäische Länder. Trotzdem zeigen sich in den letzten Monaten keine größeren Veränderungen in dieser Einschätzung.

Auch der Konflikt im Nahen Osten sorgt für Gesprächsstoff. Eine Mehrheit der Deutschen (63 Prozent) hält Israels militärische Reaktionen auf Anschläge der Hamas für überzogen. 55 Prozent sind für EU-Sanktionen, während zwei Drittel einen Ausschluss Israels von Veranstaltungen wie dem Eurovision Song Contest ablehnen.