Umfrage-Erdbeben: Die Lage vor der Wahl hat sich drastisch verändert

Erleben wir am Sonntag bei der Bundestagswahl große Überraschungen? Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov deutet darauf hin. Demnach haben sich die Werte einiger Parteien stark verschoben. Besonders zwei Parteien stehen nun drastisch anders dar, wenige Tage vor der Entscheidung.

Großer Gewinner ist demnach die Linkspartei. Die Oppositionspartei ist sowieso seit Wochen im Aufschwung und bekommt nun einen unglaublichen Umfragewert.

Noch im Januar war unklar, ob Die Linke es überhaupt wieder in den Bundestag schaffen wird. Mittlerweile hat sich ihre Aussicht darauf deutlich verbessert. In der neuesten Umfrage von YouGov liegt die Partei nun bei sage und schreibe 9 Prozent. Das wäre ein Plus von drei Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage.

Ein zweiter Wert fällt auf: Die Union von Kanzlerkandidat Friedrich Merz knallt runter auf 27 Prozent! Noch in der Vorwoche lag sie bei YouGov bei 29 Prozent. Die Werte der anderen Parteien im Überblick:

AfD: 20 Prozent (-1)

SPD: 17 Prozent (+1)

Grüne: 12 Prozent

BSW: 5 Prozent

FDP: 4 Prozent

Wie aussagekräftig sind die YouGov-Zahlen?

Zu den Umfragewerten muss man allerdings einordnen, dass YouGov in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit extremen Ausschlägen im Vergleich zu anderen Umfrageinstituten auffiel. Ein Beispiel: Ende Januar flog die SPD zwischenzeitlich bei YouGov hoch auf 19 Prozent, um dann eine Woche später wieder auf 15 Prozent runterzuknallen. Eine solche Achterbahnbewegung in den SPD-Zahlen gab es bei keinem anderen Institut.

So lässt sich an den YouGov-Werten wohl eher ein Stimmungstrend für die letzten Tage vor der Bundestagswahl ablesen. Könnte das Wahlergebnis der Linkspartei noch deutlich besser ausfallen, als aktuell bei anderen Umfrageinstituten vorausgesagt (6-7 Prozent)? Rutscht die Union doch noch unter die 30-Prozent-Marke?