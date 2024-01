Umfragen-Hammer: In diesem Bundesland liegt die SPD unter 5 Prozent – „Heftig!“

Umfragen-Hammer! Das dürfte dem Kanzler Olaf Scholz (SPD) nicht schmecken. Und auch für die FDP sieht es düster aus.

Nach der aktuellen Civey-Umfrage, die von der „Sächsischen Zeitung“ in Auftrag gegeben wurde, ist die SPD in Sachsen auf drei Prozent abgestürzt. Die stärkste Partei ist mit 37 Prozent die AfD, die CDU kommt noch auf 33 Prozent. Die Linke auf acht Prozent und die Grünen auf sieben Prozent. Die FDP verliert und kommt auf ein Prozent.

Bündnis aus CDU, Grünen und SPD reicht nicht mehr

Damit würde es für ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD, wie es jetzt in Sachsen existiert, nicht mehr reichen. AfD oder CDU müssten, wenn sie nicht zusammenarbeiten, mit Grünen und der Linken ein Bündnis eingehen.

Gerhard Papke, Ex-FDP-Fraktionschef in NRW, schreibt auf X (früher Twitter): „In der neuen Civey-Umfrage für Sachsen kommt die AfD auf 37 Prozent, SPD auf 3 und FDP auf 1 Prozent! Drei Dinge sind erkennbar: 1. Die Ampel schadet Deutschland 2. Sie wird der AfD noch zu absoluten Mehrheiten verhelfen und 3. die FDP auf das Niveau einer Kleinstpartei drücken.“

Ein ambivalentes Bild im Netz

„Eine Wahlumfrage sieht die SPD in Sachsen bei drei Prozent. In einem Land, in dem die Sozialdemokraten schon lange einstellig sind. Das sorgt für mehr Wirbel als die Tatsache, dass die AfD nach der absoluten Mehrheit der Sitze greift“, schreibt ARD-Korrespondent Gabor Halasz.

„Heftig! Nicht nur, dass schwarz-blau sowas von in der Mehrheit ist, sondern auch, dass SPD und FDP raus sind. Und, dass die FDP dabei nur noch auf 1 Prozent kommt.“

Im laufenden Jahr 2024 finden in den Bundesländern Thüringen, Sachsen (jeweils am 1. September) und Brandenburg (am 22. September) Landtagswahlen statt. In allen drei Bundesländern steht die AfD derzeit in den Umfragen vorne. In Sachsen und Thüringen sogar mit deutlich mehr als 30 Prozent.