AfD-Beben! Merz rast in Umfrage weiter in den Keller

Die AfD zieht in einer neuen Umfrage an der Union vorbei. Die Rechts-Partei steht jetzt bei 26 Prozent. Gleichzeitig wächst der Unmut über Bundeskanzler Friedrich Merz, während die wirtschaftliche Entwicklung vielen Sorgen bereitet.

++ Auch interessant: AfD-Mann Höcke sorgt für Eklat – radikale Forderung mit NS-Parole ++

Umfrage: AfD zieht an der Union vorbei

Die AfD sorgt in der neuesten RTL/ntv-Umfrage für Aufsehen. Mit einem Rekordwert von 26 Prozent liegt sie nun vor der Union, die auf 24 Prozent fällt. Das ist ihr schwächstes Umfrage-Ergebnis seit der Bundestagswahl 2021. Die SPD stagniert bei mageren 13 Prozent, ebenso die Grünen.

Die Linke verliert leicht, bleibt aber mit 11 Prozent im zweistelligen Bereich. FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht verharren mit drei bzw. vier Prozent auf niedrigem Niveau. Auffällig ist der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen, der auf 25 Prozent steigt, deutlich mehr als noch 2021

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch beim Thema politische Kompetenz gibt es Verschiebungen. Zwar führt die Union mit 19 Prozent, verliert aber erneut Zustimmung. Die AfD verbessert sich leicht auf 12 Prozent. Andere Parteien wie SPD, Grüne und Linke bleiben stabil, aber auf niedrigem Niveau. Die Hälfte der Befragten sieht jedoch keine Partei als fähig, aktuelle Herausforderungen zu meistern.

Merz verliert an Rückhalt

Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach 100 Tagen im Amt mit schwindendem Rückhalt zu kämpfen. Nur 29 Prozent der Bürger sind laut Umfrage mit seiner Arbeit zufrieden. In Ostdeutschland sind es gerade einmal 20 Prozent. Kritik kommt besonders von AfD-Anhängern, aber auch Wähler von Linke und Grünen äußern wenig Zustimmung. Selbst bei SPD-Anhängern ist die Begeisterung verhalten, während CDU/CSU-Wähler Merz mehrheitlich den Rücken stärken.

Mehr News:

Trotz der schlechten Kanzlerwerte glauben 52 Prozent der Befragten, dass die aktuelle Regierung bis 2029 durchhält. AfD-Anhänger sehen das anders: 74 Prozent erwarten ein vorzeitiges Ende der Koalition.