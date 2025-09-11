Ausgerechnet durch ukrainische Hand: So perfide setzt Putin Kinder im Krieg ein

In einem Krieg gibt es vielerlei Waffen, die nicht mit echter Munition geladen werden. Diese Waffen werden eingesetzt, um das gegnerische Volk zu zermürben, es gegeneinander aufzustacheln und auf die eigene Seite zu ziehen. Putin setzt diese Waffen gezielt ein. In seinem Fokus sind ukrainische Kinder.

Im März 2023 wird gegen Russlands Präsident Putin ein internationaler Haftbefehl verhängt, der Grund ist ein perfides Kriegsverbrechen. Das russische Militär soll auf Befehl aus dem Kreml seit Beginn des Krieges zehntausende Kinder aus der Ukraine entführt und nach Russland gebracht haben. Die meisten davon stammen aus den von Russland besetzten Gebieten im Osten der Ukraine.

Russlands dunkles Geheimnis: Kinder als Kriegswaffe

Dort wird ihnen eine prorussische Erziehung aufgezwungen, ihr Heimatland, die Ukraine, soll als Feindbild gelten. Doch damit nicht genug. Wie „Watson“ unter Berufung auf den britischen Geheimdienst berichtet, landen viele der entführten Kinder und Jugendlichen Ausbildungslagern. Ziel des Trainings ist es wohl, die Minderjährigen später im Kampf gegen die Ukraine einzusetzen.

Der britische Geheimdienst bezieht sich auf Angaben von Mitarbeitern der Regierung in der Ukraine. Laut diesen Informationen werden die ukrainischen Kinder an die Front berufen, sobald sie 18 Jahre alt sind. Nach ihrer Entführung sollen die Minderjährigen auf die 2014 annektierte Krim gebracht worden sein.

So hält Putin die Revolution in Schach

Etwa 6.000 von ihnen sollen in sogenannte Umerziehungscamps gebracht worden sein, später dann in militärische Lager. Der Kreml sehe sie als „zukünftiges Personal“ für die Armee, so der Bericht des Geheimdienstes.

Für Putin geht die Rechnung auf, er hat Manpower an der Front, die er braucht, um gegen die Ukraine anzukommen, gleichzeitig muss er dafür weniger seiner eigenen Leuten opfern. Denn auch dem russischen Volk fällt auf, dass immer mehr junge Männer nicht nach Hause kommen. Eine Revolution der Hinterbliebenen wäre für Putin fatal.