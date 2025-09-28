Unerwartete Ankündigung: Ukraine exportiert ab sofort Waffen – „Wir brauchen Geld“

Die Ukraine plant, trotz des Ukraine-Kriegs, einige Waffen zu exportieren. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Ukraine bei bestimmten Waffentypen wie Marinedrohnen und Panzerabwehrwaffen Überschüsse habe. Diese könnten verkauft werden, um dringend benötigte Mittel für die Produktion anderer Waffen bereitzustellen.

„Während eines Krieges will niemand ein Risiko eingehen, aber wir brauchen Geld, um bestimmte, dringend benötigte Waffentypen wie Drohnen für die Front zu produzieren“, so Selenskyj.

Export soll Selbstverteidigung im Ukraine-Krieg nicht gefährden

Der Export soll die Frontkämpfer weiterhin unterstützen, die heimischen Bestände absichern und sicherstellen, dass keine Waffen in die falschen Hände geraten.

Selenskyj kündigte an, sich bei den Exporten auf die USA, Europa und andere Partnerländer zu fokussieren. Der Präsident erklärte, dass nur mit Ländern kooperiert werde, „die uns und unsere Unabhängigkeit wirklich unterstützt haben“. Besonders Technologien, die der Ukraine im Schwarzen Meer geholfen haben, würden zuverlässigen Partnern angeboten.

Selenskyj: Produzieren immer mehr Waffen selbst

Die Rüstungsproduktion in der Ukraine hat während des Ukraine-Kriegs erheblich zugenommen. Laut Selenskyj produzierten ukrainische Unternehmen im letzten Jahr 30 Prozent der militärischen Ausrüstung, die an der Front zum Einsatz kam. Bis Ende 2025 soll dieser Anteil auf 50 Prozent steigen.

Selenskyj betonte auch, dass die Ukraine mehr Seedrohnen produzieren könne, als sie derzeit benötigt. „Das bedeutet, dass sie entweder die Produktion reduzieren oder den Überschuss verkaufen kann.“ Angesichts der hohen Nachfrage aus Partnerländern sieht Selenskyj jedoch keinen Grund, die Produktion zu drosseln.

Mit den Einnahmen aus den Waffenexporten will die Ukraine die Produktion strategisch wichtiger Waffentypen wie Flugdrohnen ausbauen.