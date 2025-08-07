Showdown mit Selenskyj: Trump lässt Putin keine Wahl mehr

Es ist wohl eine der wichtigsten Meldungen für die Ukraine, Russland und viele in der restlichen Welt. US-Präsident Donald Trump will die Staatschefs der im Krieg liegenden Länder, Ukraine (Wolodymyr Selenskyj) und Russlands (Wladimir Putin), zum Gespräch bringen.

Putin war laut Medienberichten wohl vorerst nicht bereit, Selenskyj zu treffen. Dafür lägen die Voraussetzungen bisher nicht vor, zitiert der „Focus„. Doch dem russischen Präsidenten scheint nun nichts anderes übrigzubleiben. Denn wenn er weiter mit Trump verhandeln will, so machte dieser klar, dann muss er auch mit Selenskyj an einen Tisch kommen. Das ist eine explosive Mischung.

Trump zwingt Putin an den Verhandlungstisch

Trump ließ dem US-Sender „ABC“ über einen Sprecher des Weißen Hauses mitteilen, dass ein Gespräch zwischen Ukraine und Russland Bedingung sei, damit er sich mit Putin treffe. Zuvor hatte Putins Berater, Juri Uschakow, mitgeteilt, dass man einen Gipfel zwischen Putin und Trump „in den kommenden Tagen“ geplant habe.

Am Donnerstag (7. August) teilte das Weiße Haus mit, dass es bisher keinen Ort für einen solchen Gipfel gebe. Zwischenzeitlich war die Türkei im Gespräch, Gastgeber könnte also Erdogan sein.

Ob das Treffen wirklich zu einem echten Frieden zwischen Russland und der Ukraine führen wird, bleibt abzuwarten. Wie die polnische Online-Nachrichtenplattform „onet.pl“ erfuhr, soll es im Gespräch des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit Putin nur um einen Waffenstillstand gegangen sein. Die russischen Gebietseroberungen im Osten der Ukraine sollten demnach anerkannt werden, im Rahmen der derzeitigen Frontlinien.

Friedens-Gipfel mit Sprengkraft – Erdogan als Gastgeber?

Außerdem, so berichtet der „Focus“, sei es um die mögliche Aufhebung russischer Sanktionen und die Rückkehr zum Import von russischem Gas und Öl gegangen. Im Gegenzug will die USA nicht dafür garantieren, dass sich die NATO in Zukunft nicht um die Ukraine erweitert. Das könnte Trump allerdings auch im Alleingang gar nicht entscheiden.

Dennoch: Bislang gilt es als unwahrscheinlich, dass sowohl die Ukraine als auch Putin das Angebot annehmen. Eine weitere Verhandlung zwischen den drei Staatschefs wäre also dringend nötig.