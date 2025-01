Frieden mit Putin: Selenskyj will Land aufgeben

Seit beinahe drei Jahren befinden sich die Ukraine und Russland im Krieg. Hunderttausende haben dabei ihr Leben verloren, viele Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Dennoch scheint eine Einigung zwischen Putin und Selenskyj noch in weiter Ferne – bis jetzt.

Nun schlägt der Präsident der Ukraine einen Deal vor, der den Krieg mit Russland wirklich beenden könnte.

So will Ukraine den Krieg diplomatisch beenden

Im Podcast mit dem US-Amerikaner Lex Fridman erklärte Selenskyj, die Ukraine würde die von Russland besetzten Gebiete im Osten des Landes freigeben, wenn sie dafür unverzüglich in die NATO aufgenommen werden würde.

Der ukrainische Präsident knüpfte das allerdings an weitere Bedingungen: „Unser Land wird dem jedoch nur zustimmen können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind“, sagte er im Gespräch mit Fridman.

Konkret könne das so vonstattengehen, erklärte Selenskyj: „Rechtlich gesehen ergeht eine Einladung der NATO an die Ukraine, und wir erkennen nicht alle anderen ukrainischen Gebiete an, aber die NATO kann in dem Teil operieren, der unter ukrainischer Kontrolle steht – darauf kann man sich einigen.“ Das gehe aber nur, wenn die Ukraine die Möglichkeit bekäme, auf diplomatischem Wege den Krieg zu beenden.

Zusätzlich zur NATO-Mitgliedschaft müsse die Ukraine Waffenpakete aus den USA und der EU bekommen, um ihre Sicherheit garantieren zu können. „Denn ohne Sicherheitsgarantien kommt Putin wieder“, da ist sich Selenskyj sicher. Auch dürfe Putin danach seine Kriegskasse nicht weiter ausbauen. Um das zu verhindern, fordert Selenskyj weitere Sanktionen auf russisches Erdöl und Erdgas.

Putin: Friedensplan oder reines Wunschdenken?

Wer Putin zu einem Frieden bewegen könnte, dazu hat Selenskyj auch eine feste Vorstellung. Der designierte Präsident der USA, Donald Trump, sei dafür der richtige Mann. Wenn er den russischen Präsidenten zu einem Waffenstillstand bewegen und für weitere Sicherheitsgarantien aufkommen könne, sei ein diplomatischer Frieden möglich, so Selenskyj.

„Denn ein Waffenstillstand ohne Garantien ist wie ein Freibrief für Putin.“ Das alles sei ein schwieriges Unterfangen: „Aber wartet nicht darauf, dass Putin von sich aus den Krieg beenden will.“

Zuletzt war es wieder zu erbitterten Gefechten gekommen, nachdem die Ukraine einen Gegenangriff auf russische Einheiten in der Region Kursk gestartet hatte. Laut dem Generalstab in Kiew sei es dabei insgesamt zu 42 einzelnen bewaffneten Zusammenstößen gekommen. (mit dpa)