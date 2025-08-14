Ukraine berichtet: Putin haut sein Öl zu Schleuderpreisen raus

Der ukrainische Geheimdienst SZRU, den „ntv“ zitiert, beobachtet einen Preisverfall beim russischen Öl. Laut Bericht kostet ein Barrel Urals-Öl aktuell 1,50 Dollar weniger als Brent. Ursache sei die sinkende Nachfrage in Indien. Putin sucht daher neue Abnehmer – vor allem in China.

Schon gelesen? ++Dieser Satz macht stutzig: Diktiert Putin der AfD jetzt ihre Texte?++

Doch Peking zeigt wenig Interesse, weitere Mengen russischen Öls zu kaufen. Der SZRU erklärt: „Urals ist aufgrund der Abgelegenheit der russischen Häfen und der hohen Logistikkosten keine Basissorte in der Struktur der chinesischen Importe.“ Auch Sanktionen der USA schrecken China ab.

Putin unter Druck im Ölgeschäft

Stattdessen kaufen Indiens Ölkonzerne plötzlich große Mengen aus dem Nahen Osten und den USA. Der SZRU geht davon aus, dass China Putins Verluste am indischen Markt nicht ausgleichen kann. Die aktuelle Entwicklung trifft Putin daher spürbar.

Dazu interessant: ++Aufrüstung gegen Putin: Bald U-Boote vor deutscher Ostseeküste?++

Hintergrund der Trendwende: Donald Trump hat Strafzölle auf indische Importe angekündigt. Er verdoppelt sie von 25 auf 50 Prozent. Begründung: Indien importiere „direkt oder indirekt Öl aus der Russischen Föderation“. Das gefährde die Sicherheit der USA.

Indien bezog 2024 fast 36 Prozent seines Rohöls aus Russland – ein rasanter Anstieg seit Beginn von Putins Krieg gegen die Ukraine. Noch 2021 lag der Anteil bei nur zwei Prozent. Mit 1,8 Millionen Barrel pro Tag war Indien nach China Putins wichtigster Öl-Abnehmer.

Trump-Sanktionen bringen Russland ins Wanken

Trumps Ziel ist klar: Russlands Öleinnahmen sollen schrumpfen. Diese finanzieren Putins Krieg gegen die Ukraine. Im Dekret nennt Trump den Krieg eine „ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit“ der USA.

Mehr News gibt es hier:

Indien ist das erste Land, gegen das Trump Sekundärsanktionen verhängt. Auch China, Brasilien und EU-Staaten wie Ungarn handeln weiter mit Russland – was Putin kurzfristig helfen könnte. Doch der wirtschaftliche Druck auf Moskau wächst deutlich.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.