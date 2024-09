Sonneborn alarmiert durch neuen Ukraine-Beschluss: „Weltkrieg-Atombumm“

Kurz erklärt: Der Marschflugkörper Taurus

Seit Wochen wird über eine Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine diskutiert. Angesichts der Lieferung von ATACMS-Raketen durch die USA an die Ukraine hofft Polens Außenminister Radoslaw Sikorski auf Bewegung in der deutschen Debatte. Der Taurus kann hunderte Kilometer weit fliegen und Bunker und andere gut gesicherte Anlagen zerstören.