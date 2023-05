Ukraine: Jetzt geht alles ganz schnell! Präsident Selenskyj kommt nach Deutschland

Ukraine: Mit Soldaten im Schützengraben an der Front

Nahe der ostukrainischen Stadt Bachmut haben tiefe Schützengräben die landwirtschaftlichen Furchen auf den Feldern ersetzt. Ukrainische und russische Soldaten stehen sich hier an der Front gegenüber. Ausgehoben werden die Gräben per Hand, denn große Geräte wären so nah an der Front zu gefährlich.