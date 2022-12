Ukraine-Krieg: Droht ein Putin-Einmarsch in Deutschland? – „Zähe und blutige Gefechte“

In den letzten Wochen wurde es ruhiger um Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Doch der Ukraine-Krieg scheint noch immer weit weg von einem Ende zu sein. Zwar konnte die Ukrainer einige Gebiete zurückerobern, doch die ständigen Energieausfälle machten dort besonders zur kalten Jahreszeit schwer zu schaffen.

Könnte ein Russland-Sieg noch immer kommen? Militärexperte Gustav Gressel hat düstere Prognosen für den Ukraine-Krieg. Denn auch Deutschland könnte ins Fadenkreuz des Kreml-Chefs gelangen.

Ukraine-Krieg: „Hosenscheißer“ in der Regierung

Droht im Ukraine-Krieg eine neue Offensive? Militärexperte Gustav Gressel rechnet im Interview mit dem „Stern“ mit einem heftigen russischen Einmarsch in der Ukraine im Frühjahr. Auch ein Sturm auf Kiew sei nicht auszuschließen, obwohl ein russischer Erfolg fast unmöglich sei. „Aber hat das die politische Führung kapiert und hat das Putin kapiert? Oder befiehlt er seiner Armee Angriffe auf Ziele, die jenseits ihrer praktischen Reichweite und Möglichkeiten liegen“, sagt Gressel. „Armeeführung und Politik müssen sich nicht unbedingt einig sein.“

Gressel lässt dabei kein gutes Haar an der Haltung der Regierungen der diversen europäischen Länder. „Das Problem ist, wir haben es in Europa weitestgehend mit Hosenscheißern in politischen Führungsriegen zu tun, die sich aufgrund der nuklearen Disparität nicht trauen, über die geringste Hürde alleine zu springen“, kritisiert er. „Da muss der Amerikaner hergehen und sie an die Hand nehmen und eskortieren, so wie das bei kleinen Kindern der Fall ist.“

Ukraine-Krieg: Kommen Putins Truppen nach Deutschland?

Nur durch einen „Siegfrieden“ der Ukraine und eine herbe Niederlage für Russland könne dauerhaft Frieden in Europa herrschen. „Die Alternative zur militärischen Unterstützung der Ukraine ist, in zehn Jahren selbst Krieg führen zu müssen, gegen ein Russland, das bei uns einmarschiert. Da muss jeder für sich selbst ausmachen, was ihm lieber ist“, so Gressel weiter im „Stern“.

Dazu interessant:

Entsprechend erwartet der Militärexperte weitere zähe und blutige Gefechte. Doch das lässt die Entschlossenheit der Ukrainer eher weiter stärken denn schwächen. Ein Sieg der Ukraine sei am Ende nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich. Vorausgesetzt der Westen ringe sich dazu durch, die Ukraine verstärkt mit westlichen Waffen zu unterstützen. Allem voran durch den deutschen Panzer Leopard II.