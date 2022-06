Im ostukrainischen Donbass gehen die heftigen Kämpfe weiter, die von ukrainischen Truppen gehaltene Stadt Lyssytschansk lag am Wochenende unter starkem russischen Beschuss.

Ukraine-Krieg: Scholz auf dem Weg nach Kiew ++ Selenskyi wird an G7-Treffen teilnehmen

Wieder Kritik aus der Ukraine! Botschafter Andrij Melnyk meint, dass sich Ukrainer in Deutschland nicht willkommen fühlen. Erneut beschwert er sich über die Ampel-Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz deutlich.

Aktuelle Informationen zum Ukraine-Krieg, Wladimir Putin, Russland und die Nato liest du in diesem News-Blog.

News-Blog zum Ukraine-Krieg

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Mittwoch, 15. Juni 2022

22.38 Uhr: Selenskyj nimmt Einladungen zu Gipfeln von G7 und Nato an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einladungen zu den Gipfeln von G7 und Nato Ende Juni angenommen. Das schrieb Selenskyj am Mittwoch auf Twitter. „Ich habe dankbar die Einladungen von Partnern zu wichtigen internationalen Treffen angenommen“, schrieb er.

Zur Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ihn eingeladen. Die Einladung zur Nato komme von Generalsekretär Jens Stoltenberg. Selenskyj äußerte sich nicht, ob er seine Hauptstadt Kiew verlassen werde oder wie zu anderen Konferenzen per Video-Link zugeschaltet werde.

22.01 Uhr: Scholz hat sich auf den Weg nach Kiew gemacht

Aus sicherer Quelle will Andreas Kynast, Korrespondent des ZDF-Hauptstadtstudios erfahren haben, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf den Weg nach Kiew gemacht hat. In einem Tweet des Journalisten heißt es weiter : „Er soll gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Premier Draghi morgen in der ukrainischen Hauptstadt eintreffen.“

Aus sicherer Quelle: Bundeskanzler Scholz ist auf dem Weg nach Kiew. Er soll gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Premier Draghi morgen in der ukrainischen Hauptstadt eintreffen. @heutejournal @ZDF — Andreas Kynast (@andikynast) June 15, 2022

15.59 Uhr: Gazprom reduziert Gas-Liefermengen weiter - Habeck glaubt an politisch motivierten Schritt

Der russische Energiekonzern Gazprom reduziert die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland erneut. Von Donnerstagfrüh an werden täglich nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter durch die Leitung gepumpt, kündigte Gazprom am Mittwoch an. Erneut begründete das russische Staatsunternehmen diesen Schritt mit Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stuft dies als politisch motiviert ein. Auch bei ihm bestehe der Eindruck, „dass das, was gestern passiert ist, eine politische Entscheidung ist, keine technisch begründbare Entscheidung“, sagte Habeck am Mittwoch in Berlin.

Montag, 13. Juni 2022

14.15 Uhr: Angst geht um! Gewinnt Russland jetzt doch den Ukraine-Krieg?

Nachdem die Ukraine die erste Offensive der Russen im Frühling abwehren konnte, war die Häme groß über Putins Armee mit all ihren logistischen Problemen und der geringen Kampfmoral der Einheiten. Doch nun scheint die Lage eine andere zu sein.

Es gibt Meldungen über hohe Verluste auf der Seite der Verteidiger und russische Geländegewinne im Osten. Die Ukraine ist in die Defensive geraten. Wird es nun doch wieder gefährlich? Möglicherweise sogar für die Hauptstadt Kiew und Präsident Selenskyj?

Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik analysiert im Interview mit dem ZDF die Lage. Russland komme „langsam, aber stetig voran“, es werde „wahrscheinlich auch große Teile des Donbass bald eingenommen haben“, so der Exprte. Die ukrainische Armee ziehe sich aktuell geordnet zurück und versuche Zeit zu gewinnen, bis neue schwere Waffen aus dem Westen eintreffen.

Wendet sich das Blatt doch noch für Wladimir Putin? Foto: picture alliance/dpa/TASS | Alexei Nikolsky

Doch Mölling sieht eine Hoffnung für die Ukraine: „Aktuell finden die Kämpfe im Donbass in flachem Gelände statt, ohne viele Optionen, Verteidigungsstellungen aufzubauen. Sobald der Donbass eingenommen ist, verändert sich die Lage: Dann treffen die russischen Truppen auf Städte, die schon seit 2014 stark befestigt wurden - quasi wie Festungen ausgebaut.“

Sollte die Ukraine dann über den Nachschub an Waffensystemen aus dem Westen verfügen, „könnte sich das Blatt nochmal wenden“, meint der Militärexperte im ZDF-Gespräch.

7.10 Uhr: Melnyk klagt über Deutschland – Ukrainer haben „keine Lust, hierzubleiben“

Botschafter Andrij Melnyk beschwert sich erneut über das Verhalten Deutschlands im Ukraine-Krieg. In der Sendung „Die richtigen Fragen“ bei „Bild-TV“ kritisierte er bislang ausbleibende Lieferungen von schweren Waffen durch die Bundesregierung. Kanzler Olaf Scholz müsse bei seiner geplanten Kiew-Reise endlich konkret werden und die deutschen Versprechen wahrmachen.

Hierzu gehören aus Sicht von Melnyk neben Waffenlieferungen auch Fortschritte beim angestrebten EU-Beitritt seines Landes.

Botschafter Andrji Melnyk kritisiert Deutschland scharf. Foto: IMAGO / Addictive Stock, picture alliance / Jörg Carstensen | Jörg Carstensen

Dann erklärte Melynk, dass sich viele Ukrainer in Deutschland nicht willkommen fühlen würden. „Die meisten Ukrainer kehren zurück, schon längst. Es sind mehr Menschen, die abreisen aus diesem Land, als zu Ihnen kommen“, so der Botschafter im Politik-Talk. Man sollte sich in Deutschland Gedanken darüber machen, wieso viele Ukrainer, „keine Lust haben, hier zu bleiben“, forderte er.

+++ Ukraine-Krieg: Absurde Szenen mitten in Kiew – kaum zu glauben, was ich hier beobachte +++

Bislang wurden weitaus mehr als 700.000 geflüchtete Ukrainer im deutschen Ausländerzentralregister erfasst.

+++ Ukraine-Krieg: Diese Frau flieht in ein neues Leben – doch Putins Schergen sind überall +++

Davon könnte jedoch schon längst eine größere Anzahl in andere EU-Staaten weitergereist oder in die Ukraine zurückgekehrt sein.