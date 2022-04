Ukraine lagert Leichen von Tausenden russischen Soldaten – darum will der Kreml sie nicht abholen

Der Krieg in der Ukraine hält weiterhin an. Viele Soldaten mussten dort schon ihr Leben lassen – sowohl ukrainische als auch russische. Doch der Kreml will die Leichen seiner gefallenen Männer nicht abholen.

Dnipro (Ukraine) hat jetzt einen neuen Aufruf an russische Familien gestartet: Nehmt eure gefallenen Angehörigen zu euch! Wie die „Bild“ berichtet, liegen in der Leichenhalle der Stadt die sterblichen Überreste von circa 1500 russischen Soldaten.

Ukraine: Dnipro fordert russische Familien dazu auf, ihre toten Angehörigen abzuholen

Das Problem: Dnipro liegt an der Grenze zu östlichen Regionen der Ukraine. Die Stadt könnte das nächste Ziel russischer Truppen sein. Wenn russische Familien ihre Angehörigen dort abholen würden, könnte dort kein Angriff vollzogen werden.

Ein Grund also, warum russische Behörden einer Rückholaktion wohl eher nicht zustimmen würden.

Ukraine: Russland redet sich die Opfer-Zahl schön

Und ein weiterer Grund: Der Kreml hat ein Interesse daran, dass gar nicht erst so viele tote Soldaten zurückkommen.

Denn bislang hat die Regierung, laut Experten-Einschätzungen, zu geringe Verlust-Zahlen bekannt gegeben. Doch je mehr Leichen zurückkommen desto schwieriger ist es, sich die Opferzahlen weiterhin schönzureden.

Russland glaubt nicht an viele gefallene Soldaten in der Ukraine

Am dritten Tag des Krieges habe die Ukraine versucht, 3.000 Leichen von russischen Militärangehörigen zurückzubringen, sagte Selenskyj-Berater Oleksiy Arestovych. „Sie sagten: Wir glauben nicht an solche Zahlen. Wir haben diese Zahlen nicht. Wir sind nicht bereit, sie zu akzeptieren“, wird der Präsidenten-Berater von der „Bild“ zitiert.

Bleibt nur zu hoffen, dass die russischen Familien ihre gefallenen Angehörigen schon bald würdig bestatten können…