Bürgergeld-Aus für Ukrainer: DARUM ist nur ein Bruchteil betroffen

Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine nähert sich bald seinem vierten Jahrestag. Neben dem Leid im Heimatland erwarten die neu angekommenen Flüchtlinge finanzielle Strapazen in Deutschland: Die Union und SPD einigten sich auf eine Bürgergeldreform, die die Neuankömmlinge eindeutig benachteiligt. Wie es dazu gekommen ist, erklären wir dir in der Galerie.
Schon gelesen? ++ Arbeitslose bekommt kein Bürgergeld – und geht drastischen Schritt++ Darum betrifft die Bürgergeld-Reform nur wenige: Die neue Reform sieht vor, dass die Ukrainer, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, künftig denselben Anspruch wie Asylbewerber haben werden: Sprich, sie bekommen weniger Bürgergeld. Laut Bundesregierung würde die neue Regelung rund 83.000 von insgesamt über 1 Million ukrainischen Flüchtlingen betreffen. Foto: IMAGO/IlluPics Die Reform soll am 1. Juli 2026 in Kraft treten und rückwirkend ab April 2025 gelten. Für die Betroffenen würde das einen Rückgang von 563 Euro auf 441 Euro im Monat sowie eine eingeschränkte medizinische Versorgung bedeuten. Foto: IMAGO/Hanno Bode Laut “Bild”-Informationen könnte ein Stichtag in der Zukunft für viele Ukrainer als Anreiz wirken, schneller nach Deutschland zu kommen, um Anspruch auf höheres Bürgergeld zu behalten. Foto: IMAGO/Jens Schicke Länder und Kommunen widersetzten sich einer umfassenden Bürgergeld-Reform für alle Flüchtlinge. Laut dem Bundesarbeits- und Sozialministerium (BMAS) wäre dieser Schritt nämlich „mit zahlreichen rechtlichen Herausforderungen verbunden“, wie z. B. mit Übergangsregelungen oder hohem bürokratischen Aufwand. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Laut dem Rechtswissenschaftler Ulrich Becker verkompliziert sich der Prozess auch dadurch, dass das Geld für die Leistungen aus unterschiedlichen Quellen stammt: Bürgergeld wird vom Bund finanziert, Asylbewerberleistungen hingegen von Ländern und Kommunen. Foto: imago images/photothek Verfassungsexperte Volker Boehme-Neßler hält die Regelung für verfassungsrechtlich problematisch. Laut ihm dürfe kein Gesetz die Bürger rückwirkend benachteiligen, egal ob diese deutsche Staatsbürger sind oder nicht. Foto: IMAGO/Christian Thiel Laut BMAS sind aktuell rund 352.000 Ukrainer (Stand: August 2025) erwerbstätig, 298.000 von ihnen sozialversicherungspflichtig. Das Ministerium betont die hohe Qualifikation der Flüchtlinge. Foto: IMAGO/Antonio Balasco Den Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge steigt die Anzahl ukrainischer Arbeitnehmer in Deutschland konstant an. Laut dem Arbeitsmarktexperten Enzo Weber ist diese Entwicklung unter anderem dem Bürgergeld zu verdanken: „In der Grundsicherung gibt es nicht nur Geld, sondern Beratung, Vermittlung, Qualifizierung und Pflichten. Das ist zentral, um in Arbeit zu kommen.“ Foto: IMAGO/Stefan Zeitz
