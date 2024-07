Ukraine-Krieg: Mindestens 20 Tote nach Raketenangriff – Kinderklinik getroffen

Die Brutalität des russischen Krieges in der Ukraine kennt kein Ende. Bei schweren Angriffen auf die Hauptstadt Kiew sind am Montag (08. Juli) zahlreiche Menschen gestorben, etliche wurden verletzten. In der Millionenmetropole wurde ein großes Kinderkrankenhaus getroffen.+++ Das könnte dich auch interessieren: Neuer Friedensplan-Hammer von Putin: Plötzlich bietet er der Ukraine viel mehr an +++Nach […]