Bundeswehr in die Ukraine: Die AfD greift in die unterste Schublade

In Deutschland gibt es eine aufgeregte Debatte darüber, ob Bundeswehr-Soldaten eine mögliche Friedensvereinbarung in der Ukraine absichern sollten. Kanzler Friedrich Merz machte Andeutungen in diese Richtung – AfD und BSW laufen Sturm dagegen!

Kommt es zur Friedenssicherung in der Ukraine auch zum Einsatz deutscher Bundeswehrsoldaten? Kanzler Friedrich Merz zeigt sich offen für dieses Szenario, Donald Trump wird konkreter in seinen Planungen – AfD und BSW aber sind außer sich.

Foto: IMAGO / Vitalii Kliuiev, IMAGO / Björn Trotzki, Fotomontage Redaktion Zwar sperrt sich Putin vehement gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, doch im Sinne einer wirkungsvollen Sicherheitsgarantien könnte die Bundeswehr bei einer erneuten Eskalation durch Putin zum Einsatz kommen. Ähnlich wie bei Artikel 5 der NATO, der Beistandspflicht. Das befürchtet Sahra Wagenknecht. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Die BSW-Chefin: “Allein schon aus historischen Gründen verbieten sich deutsche Truppen. Im Konfliktfall wäre Deutschland damit sofort Kriegspartei, das darf ein Kanzler nicht zulassen.” Foto: IMAGO/Metodi Popow Die Populistin hat selbst jedoch keine Antwort darauf, wer den Frieden in der Ukraine garantieren soll, wenn keine (europäischen) NATO-Truppen. Noch aggressiver poltert die AfD gegen die Merz-Gedankenspiele mit Bundeswehr-Truppen in der Ukraine. Foto: IMAGO/Christian Ohde „Merz will DICH in die Ukraine schicken? WIR NICHT!“, heißt es in einem Social-Media-Beitrag der Rechtsaußen-Partei. Hinter jungen KI-generierten Menschen ist ein diabolisch und bedrohlich grinsender Kanzler zu sehen – in der Optik der 1940er-Jahre, in einem Vintage-Propaganda-Stil. Das Foto suggeriert, dass Wehrpflichtige an die Front geschickt werden würden.

Foto: Screnshot X Doch noch ist überhaupt nicht abzusehen, ob tatsächlich deutsche Soldatinnen und Soldaten den Frieden in der Ukraine absichern werden. US-Präsident Donald Trump sagte dem Sender Fox News, die USA könnten im Fall eines Friedensschlusses der Ukraine mit Russland europäische Friedenstruppen aus der Luft absichern.

Foto: IMAGO/Bestimage Trump über die sogenannte Koalition der Willigen in Europa: „Wenn es um Sicherheit geht, sind sie bereit, Leute am Boden einzusetzen“. Die USA seien ihrerseits „bereit, ihnen bei Dingen zu helfen, insbesondere aus der Luft.” Foto: IMAGO/Bestimage „Wie ein deutscher Beitrag zu den Sicherheitsgarantien aussehen wird, steht derzeit noch nicht fest und wird politisch und militärisch festzulegen sein”, so Verteidigungsminister Boris Pistorius. Foto: IMAGO/Ukrinform Pistorius weiter: „Wir berücksichtigen dabei erstens den Verlauf der Verhandlungen, zweitens einen möglichen Beitrag der USA und drittens die Abstimmungen mit unseren engsten Partnern. Natürlich ist dabei auch zu prüfen, welche Bereitschaft Russland zeigt, zu einer Friedenslösung zu kommen.”

Foto: IMAGO/NurPhoto

