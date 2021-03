TV-Duell in Baden-Württemberg: Moderator entgeistert – doch nach der Sendung gibt es eine krasse Wendung

Es war das zweite offizielle TV-Duell in Baden-Württemberg nach 2011 (Stefan Mappus (CDU) gegen Nils Schmid (SPD)). Vor fünf Jahren gab es jedoch auch ein TV-Streitgespräch im SWR zwischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und CDU-Herausforderer Guido Wolf.

Das diesjährige TV-Duell vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg im SWR war ungewöhnlich. Mit Winfried Kretschmann und Susanne Eisenmann trafen zwei Koalitionspartner aufeinander. Der eine grüner Ministerpräsident, die andere CDU-Kultusministerin. Zudem bestimmte der Corona-Lockdown fast das ganze TV-Duell. Das führte auch zu einer aufsehenerregenden Szene, die nach der Sendung eine neue Wendung bekam.

TV-Duell in Baden-Württemberg: SWR-Moderator Fritz Frey sichtlich irritiert, als er DAS hört

Moderiert wurde das TV-Duell im Ländle von SWR-Chefredakteur Fritz Frey (bekannt aus dem ARD-Politmagazin „Report Mainz“). Beim Thema Coronavirus und Lockdown-Verlängerung nach dem 7. März flogen die ersten Pfeile zwischen Kretschmann und Eisenmann.

Landtagswahl in Baden-Württemberg:

Am 14. März 2021 findet die Landtagswahl in Baden-Württemberg statt.

Seit 2011 ist der Grüne Winfried Kretschmann Ministerpräsident im „Ländle“.

Laut aktuellen Umfragen liegen seine Grünen bei 31-34 Prozent, deutlich vor der CDU (27-28 Prozent).

Möglich wären laut aktuellen Umfragen eine Fortsetzung von Grün-Schwarz, aber auch eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP.

TV-Duell im SWR: Moderator irritiert über das Vorgehen von Winfried Kretschmann

Skurril wurde es, als CDU-Ministerin Eisenmann gestand, dass sie das Impulspapier ihrer eigenen Landesregierung vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch bisher nicht bekommen hat. Laut Medienberichten plant die Kretschmann-Regierung einen schrittweisen Ausweg aus dem Lockdown mit Hilfe von Selbsttests.

„Ich räume ein: Ich kenne das Papier nicht. Das ist mir bisher nicht zugegangen. Folgerichtig bin ich gespannt, aber vielleicht schickt es mir mal jemand, dann kann ich mich damit befassen“, musste die Ministerin zugeben.

Moderator Frey reagierte irritiert: „Frau Eisenmann, Sie haben so etwas beiläufig erwähnt, Sie kennen das Papier des Ministerpräsidenten nicht. Das heißt, es wurde auch nicht mit Ihnen abgestimmt, sondern das ist so ein Stück weit an Ihnen vorbeigesegelt?“

CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Foto: SWR-Mediathek

Eisenmann gab sich gelassen: „Ach, Herr Frey, ich lese ja Zeitungen und habe das der Zeitung entnommen. Vor dem Hintergrund fühle ich mich dann informiert. Aber tatsächlich ist es nicht so gewesen, dass es uns seitens der CDU offiziell zugegangen ist. Das muss kein Staatsakt sein, aber tatsächlich habe ich das Wissen aus der Zeitung.“ Sie sei nun aber informiert und das könne ja mal passieren.

Doch Frey wirkte immer noch perplex: „Darf ich sagen, dass mich das ein bisschen überrascht, weil noch regieren Sie ja dieses Land gemeinsam." Es sei doch ein zentrales Thema. Ob es da nicht üblich sei „unter Koalitionären", dass man die andere Seite informiere, fragte der SWR-Moderator Kretschmann.

Auch viele Zuschauer reagierten verwundert auf die fehlende Abstimmung zwischen Grünen und CDU in der Landesregierung:

„Ach Frau Eisenmann, was müssen wir an den Schulen nicht alles der Zeitung entnehmen?! Wer im Glashaus sitzt...“

„Frau Eisenmann entnimmt wichtige Regierungsinformationen aus der Zeitung. Mehr braucht man zum Zustand dieser Landesregierung nicht zu wissen.“

„Eine Ministerin muss über den Impulsplan zu Corona aus der Zeitung erfahren... Das sagt alles über den Ministerpräsidenten und dessen Führungskompetenz. “

Eisenmann tut immer so durchsetzungsstark und lässt es sich dann gefallen, dass sie nur über die Zeitung in Kenntnis gesetzt wird. Verrückt. #ltwbw21 #daswichtigejetzt — Christian Soeder (@christiansoeder) March 1, 2021

Ministerpräsident Kretschmann wiegelte ab: „In dem Papier stand nichts drin, was die CDU nicht wollte.“ Der Inhalt sei Konsens gewesen in der Koalition. Dennoch legte Eisemann danach noch mal nach. Sie hätte sich schon gefreut, wenn man das vorab abgestimmt hätte.

Update 2. März 2021: Nach der Sendung dann aber die Wendung! Wie die Deutsche Presse-Agentur von einem Regierungssprecher auf Anfrage erfuhr, hat Susanne Eisenmann das Öffnungskonzept doch erhalten! Der Sprecher sagte der dpa, dass das Papier am Donnerstagabend per E-Mail an Eisenmanns Büroleiter gegangen sei und widersprach damit der Darstellung Eisenmanns. Somit wäre die Geschichte also ziemlich peinlich für die CDU-Spitzenkandidatin und ihr Team!

Auch in Rheinland-Pfalz wird in knapp zwei Wochen neu gewählt. Der SWR wird auch vor dieser Landtagswahl ein TV-Duell veranstalten. Am Freitag treffen SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und CDU-Herausforderer Christian Baldauf aufeinander.

Das TV-Duell aus Baden-Württemberg kann man sich hier in der SWR-Mediathek anschauen.